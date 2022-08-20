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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Сассуоло
1:0
Конец матча
Лечче
0'
37' Желтая карточка
Энрике Матеус
1:0
40' Гол
Берарди Доменико
55' Желтая карточка
Берарди Доменико
66' Желтая карточка
Рожерио да Силва
68' Желтая карточка
Гонсалес Джоан
77' Желтая карточка
Фраттези Давиде
90' Желтая карточка
Тольян Йереми
90'+7
1:0. Гол Доменико Берарди (видео...

Ход матча

37'
Энрике Матеус
 
40'
Берарди Доменико
1:0
46'
 
Банда Ламек
Ди Франческо Федерико
55'
Берарди Доменико
 
63'
Торстведт Кристиан
Энрике Матеус
 
63'
Дефрель Грегоре
Пинамонти Андреа
 
66'
Рожерио да Силва
 
68'
 
Гонсалес Джоан
70'
 
Хельгасон Торир
Бистрович Кристиян
77'
Фраттези Давиде
 
80'
Харрауи Абдау
Фраттези Давиде
 
80'
 
Аскилдсен Кристоффер
Гонсалес Джоан
80'
 
Коломбо Лоренцо
Сисей Ассан
90'
 
Листковски Марчин
Стрефецца Габриэль
90'
Тольян Йереми
 
90'
Айхан Кан
Кирьякопулос Георгиос
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 110
Сассуоло 78.2% (86)
X 18.2% (20)
Лечче 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
28
Эрлич
Мартин
13
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
27
Лопес
Максим
7
Энрике
Матеус
10
Берарди
Доменико
9
Пинамонти
Андреа
77
Кирьякопулос
Георгиос
30
Фальконе
Владимиро
17
Гендрей
Валентин
29
Блен
Алексис
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
8
Бистрович
Кристиян
42
Юлманд
Мортен
16
Гонсалес
Джоан
27
Стрефецца
Габриэль
77
Сисей
Ассан
11
Ди
Франческо
Федерико
Сассуоло
4-3-3
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Сассуоло
Лечче

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

СA
4:2
СA
2:2
СB
0:0
СB
1:1
СCA
0:1
СCA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 1 0.5
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 1 0.5
Ди Франческо Федерико 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Матеус 2 0
Берарди Доменико 1 0
Тольян Йереми 1 0
Феррари Джанмарко 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Рожерио да Силва 1 0
Торстведт Кристиан 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блен Алексис 1 0
Баскиротто Федерико 1 0
Юлманд Мортен 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Гонсалес Джоан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2
Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1 Лацио - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Венеция - Сассуоло 1:4 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Интер Милан - Сассуоло 0:2
Лечче
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Лечче - Интер Милан 1:2 Fanfulla - Лечче 2:4 Лечче - Про Верчелли 1:2 Лечче - Читтаделла 2:3
Лечче - Varesina 2:1 Фиоренцуола - Лечче 1:1 Парма - Лечче 1:0 Брешия - Лечче 5:1 Виртус Франкавилла - Лечче 0:1 Лечче - Бохум 2:3 Лечче - Порденоне 1:0 Лечче - Про Патрия 0:2 Виченца Виртус - Лечче 2:1 Лечче - Пиза 2:0 Про Сесто - Лечче 1:0 Реджина - Лечче 1:0 Лечче - Сереньо 1:1 Лечче - Пьяченца 1:2 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Лечче 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Торино Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Лацио Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
5. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Специя Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Салернитана Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Удинезе Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
20. Лечче Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Специя Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Удинезе Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Лацио Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сассуоло Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Лечче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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    Прогнозы 110
    Сассуоло 78.2% (86)
    X 18.2% (20)
    Лечче 3.6% (4)
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    Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Лечче

    Исход игры
    Сассуоло
    78.2% (86)
    Ничья
    18.2% (20)
    Лечче
    3.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.86% (48)
    Меньше
    55.14% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    57.94% (62)
    Нет
    42.06% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Сассуоло
    33.6% (37)
    1:0 Сассуоло
    28.2% (31)
    1:1 Ничья
    13.6% (15)
    2:0 Сассуоло
    9.1% (10)
    3:1 Сассуоло
    4.5% (5)
    1:2 Лечче
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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