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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Интер Милан
0:0
Первый тайм: 3'
Специя
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 118
Интер Милан 96.6% (114)
X 3.4% (4)
Специя 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Специя
1.25
9.88
8.80
Все Коэффициенты
Новости
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
32
Димарко
Федерико
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
90
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
69
Дронговски
Бартломей
29
Кальдара
Маттиа
14
Кивёр
Якуб
43
Николау
Димитрис
11
Гьяси
Эммануэль
13
Реца
Аркадиуш
6
Бурабия
Мехди
7
Сала
Якопо
20
Бастони
Симоне
33
Агудело
Кевин
18
Нзола
М'Бала
Интер Милан
3-5-2
Специя
3-5-2

История личных встреч

Интер Милан
Специя

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
1:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 1 1
Дюмфрис Дензел 1 1
Дармиан Маттео 0 0
Мартинес Лаутаро 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 1 1
Бастони Симоне 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дармиан Маттео 1 0
Брозович Марсело 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 1 0
Реца Аркадиуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0
Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1
Специя
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5
Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0 Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0 Ювентус - Специя 1:0 Специя - Рома 0:1 Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Специя 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Торино Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Интер Милан 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Лацио Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
6. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
9. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Салернитана Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Лечче 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Удинезе Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Сассуоло 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Специя 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Интер Милан 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Сассуоло 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Удинезе Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Лечче 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Интер Милан 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Лацио Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Лечче 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Специя 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Сассуоло 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Первый тайм
  • 5'
    Диагональ исполнял Бастони на правый фланг, куда забегал Дюмфрис, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
  • 4'
    Выскакивал один на один с голкипером Лукаку после заброса от Брозовича, но не смог обработать мяч и подарил его Дронговски.
  • Офсайд
    3'
    Вырезал в штрафную соперника Барелла на ход Чаханоглу, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя черно-синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Специи"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Специя

Исход игры
Интер Милан
96.6% (114)
Ничья
3.4% (4)
Специя
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.37% (49)
Меньше
54.63% (59)
Обе команды забьют
Да
26.85% (29)
Нет
73.15% (79)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
47.5% (56)
3:1 Интер Милан
15.3% (18)
3:0 Интер Милан
12.7% (15)
2:1 Интер Милан
5.9% (7)
4:0 Интер Милан
3.4% (4)
1:0 Интер Милан
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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