Первый тайм

5' Диагональ исполнял Бастони на правый фланг, куда забегал Дюмфрис, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

4' Выскакивал один на один с голкипером Лукаку после заброса от Брозовича, но не смог обработать мяч и подарил его Дронговски.

3' Вырезал в штрафную соперника Барелла на ход Чаханоглу, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя черно-синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.