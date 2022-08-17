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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Интер Милан
 
Позже
Специя

История личных встреч

Интер Милан
Специя

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
1:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 1 1
Дюмфрис Дензел 1 1
Дармиан Маттео 0 0
Мартинес Лаутаро 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 1 1
Бастони Симоне 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дармиан Маттео 1 0
Брозович Марсело 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 1 0
Реца Аркадиуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0
Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1
Специя
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5
Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0 Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0 Ювентус - Специя 1:0 Специя - Рома 0:1 Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Специя Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
20. Сассуоло Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Специя Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лечче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Сассуоло Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Специя от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2022, осталось 2 дня 12 часов 58 минут.

    Главный судья: Герсини Давиде

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Интер Милан 100% (39)
    X 0% (0)
    Специя 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Специя
    1.25
    8.60
    7.70
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Специя

    Исход игры
    Интер Милан
    100% (38)
    Ничья
    0% (0)
    Специя
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.11% (13)
    Меньше
    63.89% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    19.44% (7)
    Нет
    80.56% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    57.9% (22)
    3:1 Интер Милан
    10.5% (4)
    3:0 Интер Милан
    7.9% (3)
    4:0 Интер Милан
    5.3% (2)
    2:1 Интер Милан
    5.3% (2)
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