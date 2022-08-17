Стадион: Сан-Сиро
Позже
История личных встреч
Интер Милан
Специя
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|1
|1
|Дюмфрис Дензел
|1
|1
|Дармиан Маттео
|0
|0
|Мартинес Лаутаро
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|1
|1
|Бастони Симоне
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьяси Эммануэль
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0
Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1
Специя
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5
Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0 Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0 Ювентус - Специя 1:0 Специя - Рома 0:1 Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Специя
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Торино
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|20.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Специя
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Болонья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Торино
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Монца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лечче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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- — Вылет в Серию B
Прогнозы на матч Интер Милан - Специя
Исход игры
Интер Милан
100% (38)
Ничья
0% (0)
Специя
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.11% (13)
Меньше
63.89% (23)
Обе команды забьют
Да
19.44% (7)
Нет
80.56% (29)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
57.9% (22)
3:1 Интер Милан
10.5% (4)
3:0 Интер Милан
7.9% (3)
4:0 Интер Милан
5.3% (2)
2:1 Интер Милан
5.3% (2)
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