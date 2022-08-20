ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! МОДРИЧ!!! Модрич слева сместился в центр и с двадцати двух метров точно пробил в правую "девятку". Голевой пас на счету Алабы.

Камавинга в чужой штрафной площади оказался на газоне. Гиль разводит руки в стороны и показывает, что Тапия правил не нарушал.

Модрич разыграл угловой удар с Винисиусом. Доставить мяч к воротам мадридцам не удалось.

Винисиус на левом фланге пытался пяткой сделать скидку на Бензема. Мяч от Жуниора полетел к сопернику.

Пасьенса на чужой половине поля подтолкнул в спину Менди.

Камавинга у угла штрафной площади чисто и аккуратно отобрал мяч в Мальо.

Пейнадо справа навес к воротам исполнил высоко. Пасьенса головой мяч достать не смог в прыжке.

Серви слева с восемнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.

Галан слева навесил на Пасьенсу, который пробил головой рядом с дальней штанге. Серви чуть не успел подправить полёт мяча у стойки.

Галан по левому флангу прошёл вперёд, но мяч к воротам доставить не смог.

"Реал" спокойно сдерживает атаки соперников, а сам вперёд идти не торопится.

Милитао в центральном круге толкнул в спину Аспаса.

Пенальти! Мальо справа навесил на на Пасьенсу, который головой направил мяч в руку Милитао.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! АСПАС!!! Аспас с "точки" сильно низом пробил в правый угол. Куртуа угадал направление удара, но мяч не достал.

"Сельта" на своей половине поля попала под прессинг соперников и немного занервничали защитники хозяев.

Мальо справа прошёл вперёд, но ему не дали исполнить навес к воротам.

Айду на фланге заблокировал пас Бензема слева в штрафную площадь.

Галин слева из пределов штрафной площади не попал в ближний угол ворот.

18' Винисиус слева прошёл вперёд, не смог обыграть Мальо и завалил Уго руками на газон.

17' Мальо справа навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Милитао.

16' "Сельта" продолжает контролировать мяч в центре поля.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

БЕНЗЕМА!!! Бензема с одиннадцатиметровой отметки низом пробил в правый угол, а Марчесин прыгнул в другую сторону.

14' Тапия получил жёлтую карточку.

14' После просмотра повтора Гиль назначил пенальти за игру рукой Тапии.

13' Гиль побежал смотреть повторы. Будет ли пенальти?

12' Модрич от углового флага навесил на Чуамени, который сделал скидку на Алабу, который пробил в руку Тапии. Арбитр сразу встречу не остановил.

11' Винисиус слева от угла штрафной площади пробил выше ворот.

10' Серви в центре поля вытолкнул Винисиуса за пределы поля.

8' Оскар Родригес исполнил первый угловой удар в матче. мадридская защита выбили мяч от ворот.

7' Серви справа навесил к дальней штанге, где Карвахаль не позволил Пасьенсе головой пробить по воротам.

6' Винисиус на левом фланге оказался в окружении трёх соперников и не смог сделать передачу в центр.

5' Удар Оскара Родригеса со штрафного опасным не получился. Куртуа поймал мяч.

4' Чуамени сбил Пасьенсу у штрафной площади. Двадцать три метра до ворот.

3' "Сельта" принялась прессинговать соперников на чужой половине поля. Мадридская команда немного обескуражена этим.

2' "Сельта" играет в голубых футболках и белых футболках, "Реал" - в чёрной форме.