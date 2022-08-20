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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Сельта
1:2
Перерыв
Реал Мадрид
0'
13' Желтая карточка
Тапия Ренато
0:1
14' Пенальти
Бензема Карим
1:1
23' Пенальти
Аспас Яго
1:2
42' Гол
Модрич Лука

Ход матча

13'
Тапия Ренато
 
14'
0:1
Бензема Карим
23'
Аспас Яго
1:1
42'
1:2
Модрич Лука
(Алаба Давид)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 141
Сельта 2.8% (4)
X 7.1% (10)
Реал Мадрид 90.1% (127)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Реал Мадрид
5.47
4.41
5.20
Все Коэффициенты
Новости
1
Марчесин
Агустин
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
4
Нуньес
Унай
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
11
Серви
Франко
8
Пейнадо
Франсиско
5
Оскар
Родригес
10
Аспас
Яго
9
Пасьенса
Гонсало
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
18
Чуамени
Орельен
12
Камавинга
Эдуардо
15
Вальверде
Федерико
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Сельта
4-1-3-2
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

Сельта
Реал Мадрид

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 18 побед

24 матча

12.5%
12.5%
75%
3 победы 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

16.7%
25%
58.3%
4 победы 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

16.7%
8.3%
75%
4 победы 2 ничьи 18 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
5:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:3
П
2:0
П
2:4
П
6:0
П
2:2
П
1:4
КК
2:2
КК
1:2
П
2:1
П
7:1
П
1:3
П
2:4
П
3:0
П
2:0
П
3:0
П
1:2
КК
4:0
КК
2:1
П
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 2 (1) 1
Пасьенса Гонсало 1 0.5
Солари Аугусто 0 0
Галан Хави 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алаба Давид 1 0.5
Бензема Карим 1 (1) 0.5
Модрич Лука 1 0.5
Васкес Лукас 1 0.5

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 1 0
Мальо Уго 1 0
Марчесин Агустин 1 0
Тапия Ренато 1 0
Айду Джозеф 1 0
Галан Хави 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камавинга Эдуардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сельта - Эспаньол 2:2 Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Пумас-УНАМ - Сельта 1:1
Валенсия - Сельта 2:0 Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2
Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Реал Мадрид 2:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Мальорка Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Севилья Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Сельта 1:2 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Сельта 1:2 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
8. Реал Мадрид 2:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Мальорка Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Эспаньол Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 2:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Бетис Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Вальядолид Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сельта 1:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Сельта" - "Реал" (Мадрид) - 1:2.
  • Угловой
    45'
    Модрич разыграл угловой удар с Винисиусом. Доставить мяч к воротам мадридцам не удалось.
  • 45'
    Камавинга в чужой штрафной площади оказался на газоне. Гиль разводит руки в стороны и показывает, что Тапия правил не нарушал.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Гиль в первом тайме.
  • 44'
    Прострел Галана слева в штрафную площадь перехватил Чуамени.
  • Описание гола
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:2!!!
    МОДРИЧ!!! Модрич слева сместился в центр и с двадцати двух метров точно пробил в правую "девятку". Голевой пас на счету Алабы.
  • 40'
    Хозяева в центре поля контролируют мяч.
  • 38'
    Удар Пасьенсы справа из пределов штрафной площади заблокировал Модрич.
  • Опасный момент
    37'
    Галан слева навесил на Пасьенсу, который пробил головой рядом с дальней штанге. Серви чуть не успел подправить полёт мяча у стойки.
  • 36'
    Навес Карвахаля справа в штрафную площадь прервал Айду.
  • Опасный момент
    35'
    Серви слева с восемнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.
  • 34'
    Пейнадо справа навес к воротам исполнил высоко. Пасьенса головой мяч достать не смог в прыжке.
  • 33'
    Камавинга у угла штрафной площади чисто и аккуратно отобрал мяч в Мальо.
  • Фол, нарушение
    32'
    Пасьенса на чужой половине поля подтолкнул в спину Менди.
  • 31'
    Винисиус на левом фланге пытался пяткой сделать скидку на Бензема. Мяч от Жуниора полетел к сопернику.
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    • 30'
      Галин слева из пределов штрафной площади не попал в ближний угол ворот.
    • 29'
      Айду на фланге заблокировал пас Бензема слева в штрафную площадь.
    • 28'
      Навес Менди слева в штрафную площадь соперники перехватили.
    • 26'
      Мальо справа прошёл вперёд, но ему не дали исполнить навес к воротам.
    • 25'
      "Сельта" на своей половине поля попала под прессинг соперников и немного занервничали защитники хозяев.
    • Пенальти
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      АСПАС!!! Аспас с "точки" сильно низом пробил в правый угол. Куртуа угадал направление удара, но мяч не достал.
    • Пенальти!
      23'
      Пенальти! Мальо справа навесил на на Пасьенсу, который головой направил мяч в руку Милитао.
    • Фол, нарушение
      22'
      Милитао в центральном круге толкнул в спину Аспаса.
    • 21'
      "Реал" спокойно сдерживает атаки соперников, а сам вперёд идти не торопится.
    • 20'
      Галан по левому флангу прошёл вперёд, но мяч к воротам доставить не смог.
    • Фол, нарушение
      18'
      Винисиус слева прошёл вперёд, не смог обыграть Мальо и завалил Уго руками на газон.
    • 17'
      Мальо справа навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Милитао.
    • 16'
      "Сельта" продолжает контролировать мяч в центре поля.
    • Пенальти
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      БЕНЗЕМА!!! Бензема с одиннадцатиметровой отметки низом пробил в правый угол, а Марчесин прыгнул в другую сторону.
    • Желтая карточка
      14'
      Тапия получил жёлтую карточку.
    • Пенальти!
      14'
      После просмотра повтора Гиль назначил пенальти за игру рукой Тапии.
    • Видеоповтор
      13'
      Гиль побежал смотреть повторы. Будет ли пенальти?
    • Угловой
      12'
      Модрич от углового флага навесил на Чуамени, который сделал скидку на Алабу, который пробил в руку Тапии. Арбитр сразу встречу не остановил.
    • 11'
      Винисиус слева от угла штрафной площади пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      10'
      Серви в центре поля вытолкнул Винисиуса за пределы поля.
    • Угловой
      8'
      Оскар Родригес исполнил первый угловой удар в матче. мадридская защита выбили мяч от ворот.
    • 7'
      Серви справа навесил к дальней штанге, где Карвахаль не позволил Пасьенсе головой пробить по воротам.
    • 6'
      Винисиус на левом фланге оказался в окружении трёх соперников и не смог сделать передачу в центр.
    • 5'
      Удар Оскара Родригеса со штрафного опасным не получился. Куртуа поймал мяч.
    • Фол, нарушение
      4'
      Чуамени сбил Пасьенсу у штрафной площади. Двадцать три метра до ворот.
    • 3'
      "Сельта" принялась прессинговать соперников на чужой половине поля. Мадридская команда немного обескуражена этим.
    • 2'
      "Сельта" играет в голубых футболках и белых футболках, "Реал" - в чёрной форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Балаидосе"!
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    Прогнозы на матч Сельта 1:2 Реал Мадрид

    Исход игры
    Сельта
    2.8% (4)
    Ничья
    7.1% (10)
    Реал Мадрид
    90.1% (127)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.48% (79)
    Меньше
    27.52% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    74.31% (81)
    Нет
    25.69% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    40.4% (57)
    0:2 Реал Мадрид
    11.3% (16)
    1:3 Реал Мадрид
    10.6% (15)
    0:1 Реал Мадрид
    5.7% (8)
    1:1 Ничья
    2.8% (4)
    2:2 Ничья
    2.8% (4)
    1:0 Сельта
    1.4% (2)
    0:3 Реал Мадрид
    1.4% (2)
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    Реал Мадрид
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