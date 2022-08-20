Стадион: Балаидос
1:2
Перерыв
0'
13' Желтая карточкаТапия Ренато
0:1
14' ПенальтиБензема Карим
1:1
23' ПенальтиАспас Яго
1:2
42' ГолМодрич Лука
Ход матча
13'
14'
0:1
23'
1:1
42'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Лопес ФранВратарь
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Лопес ЛуисВратарь
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Сельта
Реал Мадрид
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 18 побед
24 матча
12.5%
12.5%
75%
3 победы 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
16.7%
25%
58.3%
4 победы 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
16.7%
8.3%
75%
4 победы 2 ничьи 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|2 (1)
|1
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.5
|Солари Аугусто
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алаба Давид
|1
|0.5
|Бензема Карим
|1 (1)
|0.5
|Модрич Лука
|1
|0.5
|Васкес Лукас
|1
|0.5
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|1
|0
|Мальо Уго
|1
|0
|Марчесин Агустин
|1
|0
|Тапия Ренато
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сельта - Эспаньол 2:2 Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Пумас-УНАМ - Сельта 1:1
Валенсия - Сельта 2:0 Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2
Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Реал Мадрид
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Мальорка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Сельта
|1:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Сельта
|1:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|8.
|Реал Мадрид
|2:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Жирона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Альмерия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сельта
|1:2 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогнозы на матч Сельта 1:2 Реал Мадрид
Исход игры
Сельта
2.8% (4)
Ничья
7.1% (10)
Реал Мадрид
90.1% (127)
Тотал 2.5
Больше
72.48% (79)
Меньше
27.52% (30)
Обе команды забьют
Да
74.31% (81)
Нет
25.69% (28)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
40.4% (57)
0:2 Реал Мадрид
11.3% (16)
1:3 Реал Мадрид
10.6% (15)
0:1 Реал Мадрид
5.7% (8)
1:1 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
1:0 Сельта
1.4% (2)
0:3 Реал Мадрид
1.4% (2)
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