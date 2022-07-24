Стадион: Ион Облеменко
1:1
Перерыв
0'
0:1
14' ГолДяк Чиприан
26' Желтая карточкаВан Дурмен Бенжамен
1:1
32' ГолВан Дурмен Бенжамен
45' Желтая карточкаДяк Чиприан
Ход матча
14'
32'
45'
Владение мячом
35
Andre
Duarte
10
Бауса
Хуан
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
73
Мухар
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Andre DuarteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Laszlo Balint
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Джыдя АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Rares Balan
-
Главный тренер: Петреску Дан
История личных встреч
Университатя Крайова
ЧФР Клуж
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
63.2%
9 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
26 матчей
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 16 побед
45 матчей
28.9%
24.4%
46.7%
13 побед 11 ничьих 21 победа
Первый тайм
20%
57.8%
22.2%
9 побед 26 ничьих 10 побед
Второй тайм
24.4%
40%
35.6%
11 побед 18 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Густаво Важенин
|2
|0.67
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0.33
|Сидибе Секу
|1
|0.33
|Бауса Хуан
|0
|0
|Кольич Элвир
|0
|0
|Иван Андрей
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дяк Чиприан
|1
|0.5
|Матиас Иури
|1
|0.5
|Паун-Александру Константин
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матею Александру
|0
|1
|Marius Croitoru
|1
|0
|Папп Пол
|1
|0
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Асамоа Самуэль
|1
|0
|Jeremy Huyghebaert
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дяк Чиприан
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Мухар Карло
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0
Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 1:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2
Пюник - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - ЧФР Клуж 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Сепси
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|4.
|ЧФР Клуж
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Волунтари
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|8.
|Университатя Крайова
|1:1
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|9.
|Университатя
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Рапид Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|ЧФР Клуж
|1:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Ботошани
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Вииторул Констанца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Университатя Крайова
|1:1
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Университатя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ботошани
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Университатя
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|ЧФР Клуж
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|10.
|Университатя Крайова
|1:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Рапид Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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