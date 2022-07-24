Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Robert Dimitrie Popa не дал случится голу! Габриэл Дебелюх должен был забивать, но Robert Dimitrie Popa сделал отличный сейв

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

41' Боатенг Бисмарк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж делает передачу одноклубнику.

40' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе

38' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' William Baeten навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Жереми Хейгебарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Паун-Александру Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Г О О О О Л - Ван Дурмен Бенжамен забивает с левой ноги!

32' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Плохо сыграл Дяк Чиприан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

28' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Матч возобновлен

25' Мухар Карло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

24' Бауса Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Команда ЧФР Клуж довольна результатом к этому моменту.

22' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Какой промах! Граовац Даниэль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

20' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Камора Мауру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Матч возобновлен

16' Идеальный солнечный день для футбола

16' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

15' Команда ЧФР Клуж забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

14' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Andrea Compagno нанес удар головой, но Кристиан Бэлгрэдян спокойно отбил мяч.

13' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Бауса Хуан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

9' Матч возобновится спорным мячом

9' William Baeten на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Кристиан Бэлгрэдян не дал случится голу! Radu Alexandru Negru должен был забивать, но Кристиан Бэлгрэдян сделал отличный сейв

8' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Асамоа Самуэль наказан за толчок Габриэл Дебелюх

1' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.