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Бразилия: Серия A

2022
Ботафого Рибейрао
1:1
Конец матча
Сеара
0'
8' Желтая карточка
Luiz Otavio II
1:0
9' Гол
Куэста Виктор
23' Желтая карточка
Фернандес Лукас IV
37' Желтая карточка
Жефферсон
1:1
49' Гол
Мендоса Стивен
61' Желтая карточка
Ze Roberto III
67' Желтая карточка
Мессиас
73' Желтая карточка
Мичел Маседо
90' Желтая карточка
Саравия Ренсо
90'+6
1
Фернандес
Роберто
III
2
Саравия
Ренсо
94
Сампайо
Филипе
15
Куэста
Виктор
20
Daniel
Borges
18
Фернандес
Лукас
IV
6
Че
Че
99
Энрике
Луис
III
33
Эдуардо
Карлос
II
47
Жефферсон
89
Erison
1
Joao
Ricardo
II
2
Nino
Paraiba
3
Мессиас
13
Luiz
Otavio
II
33
Луис
Виктор
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
40
Guilherme
Castilho
45
Vinicius
Lima
29
Vinicius
X
10
Мендоса
Стивен
20
Jhon
Vasquez
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1
Сеара
4-2-3-1

История личных встреч

Ботафого Рибейрао
Сеара

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:3
СA
2:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:0
К
4:2
КБ
2:2
КСВ
1:1
КСВ
1:0
КБ
3:4
КБ
1:2
СA
4:0
СA
2:2
СA
2:2
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erison 7 (1) 0.33
Куэста Виктор 2 0.1
Vinicius5 2 0.1
Гонсалвеш Диего 2 (2) 0.1
Daniel Borges 1 0.05
Угу Мигель 1 0.05
Жефферсон 1 0.05
Виктор Жоао II 1 0.05
Kayque 1 0.05
Каррейро Патрик 1 0.05
Фернандес Лукас IV 0 0
Саравия Ренсо 0 0
Mauro Joel Carli 0 0
Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 9 (1) 0.43
Клебер Франсиско 3 0.14
Vinicius X 2 0.1
Vinicius Lima 2 (1) 0.1
Bruno Pacheco III 1 0.05
Nino Paraiba 1 0.05
Luiz Otavio II 1 0.05
Рибейро Лукас 1 0.05
Арруда Эрик 1 0.05
Мичел Маседо 0 0
Rodrigo I 0 0
Иури Фрейтас 0 0
Ze Roberto III 0 0
Matheus Peixoto 0 0
Richard Almeida de Oliveira2 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 8 0
Угу Мигель 2 1
Daniel Borges 2 1
Сампайо Филипе 2 1
Кану Рубенилсон 3 0
Куэста Виктор 3 0
Mauro Joel Carli 3 0
Фернандес Лукас IV 3 0
Vinicius5 3 0
Chayene 3 0
Kayque 3 0
Каррейро Патрик 3 0
Пиазон Лукас 1 1
Гонсалвеш Диего 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Romildo 2 0
Erison 2 0
Марсал Фернандо 1 0
Жефферсон 1 0
Че Че 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Diego Ribas da Cunha3 1 0
Jefinho 1 0
Matheus Nascimento 1 0
Luis Oyama 1 0
Lucas Mezenga 1 0
Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Richard Almeida de Oliveira2 6 1
Ричардсон 6 1
Rodrigo I 6 0
Bruno Pacheco III 4 1
Nino Paraiba 5 0
Vinicius X 3 1
Geovane 3 0
Мессиас 3 0
Клебер Франсиско 3 0
Мендоса Стивен 3 0
Joao Ricardo II 3 0
Luiz Otavio II 3 0
Арруда Эрик 3 0
Vinicius Lima 1 1
Иури Фрейтас 2 0
Рибейро Лукас 2 0
Мичел Маседо 1 0
Ze Roberto III 1 0
Jhon Vasquez 1 0
Fernando Sobral 1 0
Guilherme Castilho 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
3
30%
2
20%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
9%
3
27%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
3
27%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Пропущено

16
12
11 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
19%
2
17%
1-15
4
25%
4
33%
16-30
4
25%
3
25%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
25%
2
17%
76-90

Забито

19
21
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
1
5%
2
10%
1-15
3
16%
4
19%
16-30
2
11%
6
29%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
6
32%
5
24%
76-90

Пропущено

27
23
16 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 8
14 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 15
4
15%
5
22%
1-15
6
22%
5
22%
16-30
6
22%
5
22%
31-45
3
11%
3
13%
46-60
2
7%
1
4%
61-75
6
22%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1
Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1
Сеара
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сан-Паулу - Сеара 1:0 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Жувентуде - Сеара 1:0 Сеара - Аваи 1:0
Сеара - Коринтианс 3:1 Сеара - Форталеза 1:0 Флуминенсе - Сеара 2:1 Сеара - Стронгест 3:0 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Стронгест - Сеара 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Форталеза - Сеара 2:0 Куяба - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Гойяс - Сеара 1:1 Америка Минейро - Сеара 0:2 Сеара - Коритиба Парана 1:1 Форталеза - Сеара 0:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 20 12 6 2 33 - 14 42
2. Коринтианс 20 11 5 4 25 - 19 38
3. Флуминенсе 20 10 5 5 31 - 22 35
4. Атлетико Паранаэнсе 20 10 4 6 25 - 20 34
5. Фламенго 20 10 3 7 30 - 19 33
6. Интернасьонал Порту Алегре 20 8 9 3 30 - 20 33
7. Атлетико Минейро 20 8 8 4 27 - 23 32
8. Ред Булл Брагантино 20 8 6 6 31 - 23 30
9. Америка Минейро 21 8 3 10 17 - 23 27
10. Сантос 20 6 9 5 24 - 18 27
11. Сан-Паулу 20 5 11 4 28 - 25 26
12. Ботафого Рибейрао 21 7 4 10 20 - 26 25
13. Гойяс 20 6 7 7 22 - 25 25
14. Сеара 21 5 10 6 22 - 22 25
15. Коритиба Парана 20 6 4 10 22 - 31 22
16. Аваи 20 6 3 11 21 - 33 21
17. Куяба 20 5 5 10 14 - 21 20
18. Форталеза 20 4 6 10 16 - 23 18
19. Атлетико Гойяненсе 20 4 5 11 19 - 32 17
20. Жувентуде 21 3 7 11 16 - 34 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 10 7 3 0 14 - 3 24
2. Фламенго 10 7 1 2 20 - 5 22
3. Атлетико Паранаэнсе 10 6 3 1 16 - 8 21
4. Палмейрас Сан-Паулу 10 6 2 2 19 - 9 20
5. Ред Булл Брагантино 11 6 2 3 18 - 9 20
6. Коритиба Парана 10 6 2 2 14 - 9 20
7. Флуминенсе 10 6 1 3 18 - 11 19
8. Интернасьонал Порту Алегре 10 5 4 1 20 - 11 19
9. Сантос 11 5 4 2 18 - 10 19
10. Атлетико Минейро 10 5 3 2 16 - 10 18
11. Америка Минейро 10 5 2 3 12 - 10 17
12. Аваи 10 5 2 3 16 - 14 17
13. Гойяс 10 4 4 2 13 - 11 16
14. Сан-Паулу 9 4 4 1 17 - 11 16
15. Ботафого Рибейрао 10 3 2 5 10 - 11 11
16. Атлетико Гойяненсе 10 3 2 5 10 - 10 11
17. Куяба 10 2 5 3 7 - 7 11
18. Сеара 10 2 5 3 11 - 12 11
19. Жувентуде 11 2 3 6 8 - 15 9
20. Форталеза 10 1 6 3 4 - 6 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 10 6 4 0 14 - 5 22
2. Флуминенсе 10 4 4 2 13 - 11 16
3. Коринтианс 10 4 2 4 11 - 16 14
4. Ботафого Рибейрао 11 4 2 5 10 - 15 14
5. Интернасьонал Порту Алегре 10 3 5 2 10 - 9 14
6. Сеара 11 3 5 3 11 - 10 14
7. Атлетико Минейро 10 3 5 2 11 - 13 14
8. Атлетико Паранаэнсе 10 4 1 5 9 - 12 13
9. Фламенго 10 3 2 5 10 - 14 11
10. Америка Минейро 11 3 1 7 5 - 13 10
11. Ред Булл Брагантино 9 2 4 3 13 - 14 10
12. Сан-Паулу 11 1 7 3 11 - 14 10
13. Форталеза 10 3 0 7 12 - 17 9
14. Куяба 10 3 0 7 7 - 14 9
15. Гойяс 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Сантос 9 1 5 3 6 - 8 8
17. Жувентуде 10 1 4 5 8 - 19 7
18. Атлетико Гойяненсе 10 1 3 6 9 - 22 6
19. Аваи 10 1 1 8 5 - 19 4
20. Коритиба Парана 10 0 2 8 8 - 22 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B
  • Желтая карточка
    67'
    Мессиас получил желтую карточку от судьи
  • 65'
    Луис Энрике уходит с поля. Vinicius выходит вместо него
  • Желтая карточка
    61'
    Зе Роберто получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Клебер уходит с поля. Зе Роберто выходит вместо него
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Мендоса Стивен бьет в цель!
  • 46'
    Jhon Vasquez уходит с поля. Клебер выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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