1:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаLuiz Otavio II
1:0
9' ГолКуэста Виктор
23' Желтая карточкаФернандес Лукас IV
37' Желтая карточкаЖефферсон
1:1
49' ГолМендоса Стивен
61' Желтая карточкаZe Roberto III
67' Желтая карточкаМессиас
73' Желтая карточкаМичел Маседо
90' Желтая карточкаСаравия Ренсо
90'+6
Ход матча
9'
37'
49'
1:1
61'
65'
67'
73'
90'
6
Че
Че
47
Жефферсон
89
Erison
3
Мессиас
33
Луис
Виктор
29
Vinicius
X
20
Jhon
Vasquez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
99 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
47 ЖефферсонПолузащитник
-
89 ErisonНападающий
- Запасные игроки
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Romildo
-
55 Luis Oyama
-
70 Vinicius5
-
-
-
52 Igo Gabriel
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 МессиасЗащитник
- Защитник
-
33 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Jhon VasquezНападающий
- Запасные игроки
-
88 Мичел МаседоЗащитник
-
11 Арруда ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
21 GeovaneПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Иури ФрейтасНападающий
-
-
-
70 Kelvyn
-
-
-
Главный тренер: Marquinhos Santos
История личных встреч
Ботафого Рибейрао
Сеара
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erison
|7 (1)
|0.33
|Куэста Виктор
|2
|0.1
|Vinicius5
|2
|0.1
|Гонсалвеш Диего
|2 (2)
|0.1
|Daniel Borges
|1
|0.05
|Угу Мигель
|1
|0.05
|Жефферсон
|1
|0.05
|Виктор Жоао II
|1
|0.05
|Kayque
|1
|0.05
|Каррейро Патрик
|1
|0.05
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Mauro Joel Carli
|0
|0
Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|9 (1)
|0.43
|Клебер Франсиско
|3
|0.14
|Vinicius X
|2
|0.1
|Vinicius Lima
|2 (1)
|0.1
|Bruno Pacheco III
|1
|0.05
|Nino Paraiba
|1
|0.05
|Luiz Otavio II
|1
|0.05
|Рибейро Лукас
|1
|0.05
|Арруда Эрик
|1
|0.05
|Мичел Маседо
|0
|0
|Rodrigo I
|0
|0
|Иури Фрейтас
|0
|0
|Ze Roberto III
|0
|0
|Matheus Peixoto
|0
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|0
|0
Карточки
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|8
|0
|Угу Мигель
|2
|1
|Daniel Borges
|2
|1
|Сампайо Филипе
|2
|1
|Кану Рубенилсон
|3
|0
|Куэста Виктор
|3
|0
|Mauro Joel Carli
|3
|0
|Фернандес Лукас IV
|3
|0
|Vinicius5
|3
|0
|Chayene
|3
|0
|Kayque
|3
|0
|Каррейро Патрик
|3
|0
|Пиазон Лукас
|1
|1
|Гонсалвеш Диего
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Romildo
|2
|0
|Erison
|2
|0
|Марсал Фернандо
|1
|0
|Жефферсон
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Diego Ribas da Cunha3
|1
|0
|Jefinho
|1
|0
|Matheus Nascimento
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Lucas Mezenga
|1
|0
Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Richard Almeida de Oliveira2
|6
|1
|Ричардсон
|6
|1
|Rodrigo I
|6
|0
|Bruno Pacheco III
|4
|1
|Nino Paraiba
|5
|0
|Vinicius X
|3
|1
|Geovane
|3
|0
|Мессиас
|3
|0
|Клебер Франсиско
|3
|0
|Мендоса Стивен
|3
|0
|Joao Ricardo II
|3
|0
|Luiz Otavio II
|3
|0
|Арруда Эрик
|3
|0
|Vinicius Lima
|1
|1
|Иури Фрейтас
|2
|0
|Рибейро Лукас
|2
|0
|Мичел Маседо
|1
|0
|Ze Roberto III
|1
|0
|Jhon Vasquez
|1
|0
|Fernando Sobral
|1
|0
|Guilherme Castilho
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
3
30%
2
20%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
9%
3
27%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
3
27%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Пропущено
16
12
11 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
19%
2
17%
1-15
4
25%
4
33%
16-30
4
25%
3
25%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
25%
2
17%
76-90
Забито
19
21
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
1
5%
2
10%
1-15
3
16%
4
19%
16-30
2
11%
6
29%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
6
32%
5
24%
76-90
Пропущено
27
23
16 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 8
14 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 15
4
15%
5
22%
1-15
6
22%
5
22%
16-30
6
22%
5
22%
31-45
3
11%
3
13%
46-60
2
7%
1
4%
61-75
6
22%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1
Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1
Сеара
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сан-Паулу - Сеара 1:0 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Жувентуде - Сеара 1:0 Сеара - Аваи 1:0
Сеара - Коринтианс 3:1 Сеара - Форталеза 1:0 Флуминенсе - Сеара 2:1 Сеара - Стронгест 3:0 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Стронгест - Сеара 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Форталеза - Сеара 2:0 Куяба - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Гойяс - Сеара 1:1 Америка Минейро - Сеара 0:2 Сеара - Коритиба Парана 1:1 Форталеза - Сеара 0:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|20
|12
|6
|2
|33 - 14
|42
|2.
|Коринтианс
|20
|11
|5
|4
|25 - 19
|38
|3.
|Флуминенсе
|20
|10
|5
|5
|31 - 22
|35
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|10
|4
|6
|25 - 20
|34
|5.
|Фламенго
|20
|10
|3
|7
|30 - 19
|33
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|20
|8
|9
|3
|30 - 20
|33
|7.
|Атлетико Минейро
|20
|8
|8
|4
|27 - 23
|32
|8.
|Ред Булл Брагантино
|20
|8
|6
|6
|31 - 23
|30
|9.
|Америка Минейро
|21
|8
|3
|10
|17 - 23
|27
|10.
|Сантос
|20
|6
|9
|5
|24 - 18
|27
|11.
|Сан-Паулу
|20
|5
|11
|4
|28 - 25
|26
|12.
|Ботафого Рибейрао
|21
|7
|4
|10
|20 - 26
|25
|13.
|Гойяс
|20
|6
|7
|7
|22 - 25
|25
|14.
|Сеара
|21
|5
|10
|6
|22 - 22
|25
|15.
|Коритиба Парана
|20
|6
|4
|10
|22 - 31
|22
|16.
|Аваи
|20
|6
|3
|11
|21 - 33
|21
|17.
|Куяба
|20
|5
|5
|10
|14 - 21
|20
|18.
|Форталеза
|20
|4
|6
|10
|16 - 23
|18
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|20
|4
|5
|11
|19 - 32
|17
|20.
|Жувентуде
|21
|3
|7
|11
|16 - 34
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|10
|7
|3
|0
|14 - 3
|24
|2.
|Фламенго
|10
|7
|1
|2
|20 - 5
|22
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|5.
|Ред Булл Брагантино
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|6.
|Коритиба Парана
|10
|6
|2
|2
|14 - 9
|20
|7.
|Флуминенсе
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|5
|4
|1
|20 - 11
|19
|9.
|Сантос
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|10.
|Атлетико Минейро
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|11.
|Америка Минейро
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|12.
|Аваи
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|13.
|Гойяс
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|14.
|Сан-Паулу
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|15.
|Ботафого Рибейрао
|10
|3
|2
|5
|10 - 11
|11
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|3
|2
|5
|10 - 10
|11
|17.
|Куяба
|10
|2
|5
|3
|7 - 7
|11
|18.
|Сеара
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|19.
|Жувентуде
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|20.
|Форталеза
|10
|1
|6
|3
|4 - 6
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|6
|4
|0
|14 - 5
|22
|2.
|Флуминенсе
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|3.
|Коринтианс
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|4.
|Ботафого Рибейрао
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|6.
|Сеара
|11
|3
|5
|3
|11 - 10
|14
|7.
|Атлетико Минейро
|10
|3
|5
|2
|11 - 13
|14
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|9.
|Фламенго
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|10.
|Америка Минейро
|11
|3
|1
|7
|5 - 13
|10
|11.
|Ред Булл Брагантино
|9
|2
|4
|3
|13 - 14
|10
|12.
|Сан-Паулу
|11
|1
|7
|3
|11 - 14
|10
|13.
|Форталеза
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|14.
|Куяба
|10
|3
|0
|7
|7 - 14
|9
|15.
|Гойяс
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Сантос
|9
|1
|5
|3
|6 - 8
|8
|17.
|Жувентуде
|10
|1
|4
|5
|8 - 19
|7
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|1
|3
|6
|9 - 22
|6
|19.
|Аваи
|10
|1
|1
|8
|5 - 19
|4
|20.
|Коритиба Парана
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
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