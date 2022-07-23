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Арсенал
 
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Прогнозы 125
Арсенал 24% (30)
X 36% (45)
Челси 40% (50)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Челси
2.95
3.66
2.45
Все Коэффициенты

История личных встреч

Арсенал
Челси

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.4%
47.4%
5.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.4%
73.7%
9 побед 14 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 15 побед

42 матча

35.7%
16.7%
47.6%
15 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

21.4%
38.1%
40.5%
9 побед 16 ничьих 17 побед

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
9 побед 18 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
2:4
ПЛ
0:2
ТМК
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
К
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ЛЕ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
МКЧ
1:1
КЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
С
1:1
ТМК
0:3
К
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
С
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
6:0
ПЛ
0:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:4
К
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1
Арсенал - Эвертон 5:1 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Арсенал - Лидс 2:1 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Челси - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 1:2 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1
Челси
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1
Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3
  • До матча
  • Доброй ночи, уважаемые болельщики! В рамках американского турне, Кубка Флориды, нас ждет увлекательное противостояние, "Арсенала" и "Челси". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 125
Арсенал 24% (30)
X 36% (45)
Челси 40% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Челси
2.95
3.66
2.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арсенал - Челси онлайн

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Прогнозы на матч Арсенал - Челси

Исход игры
Арсенал
23.8% (30)
Ничья
36.5% (46)
Челси
39.7% (50)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (66)
Меньше
35.29% (36)
Обе команды забьют
Да
97.06% (99)
Нет
2.94% (3)
Популярный счёт
1:2 Челси
30.2% (38)
1:1 Ничья
26.2% (33)
2:1 Арсенал
10.3% (13)
2:2 Ничья
8.7% (11)
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Арсенал
Челси
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