Позже
17
Лукас
21
Родриго
22
_Rudiger
A.
15
_Valverde
F.
26
_Lopez
L.
13
_Lunin
A.
10
Модрич
Лука
11
_Asensio
M.
19
_Ceballos
D.
24
_Diaz
M.
29
_Latasa
J.
23
_Mendy
F.
27
_Tobias
V.
8
Педри
22
Рафинья
Диас
24
_(Garcia
E.)
18
_Alba
J.
30
_Gavi
10
_Fati
A.
25
_Tenas
A.
13
_Pena
I.
26
Торре
Пабло
19
Кесси
Франк
28
_Balde
A.
21
_De
Jong
F.
99
_Pjanic
M.
20
_Roberto
S.
29
_Casado
M.
- Основной состав
- Вратарь
-
17 ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
21 РодригоНападающий
-
-
22 _Rudiger A.
-
-
15 _Valverde F.
-
-
-
- Запасные игроки
-
26 _Lopez L.Вратарь
- Вратарь
-
13 _Lunin A.Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
-
11 _Asensio M.
-
19 _Ceballos D.
-
24 _Diaz M.
-
-
29 _Latasa J.
-
23 _Mendy F.
-
-
27 _Tobias V.
-
-
Главный тренер: _Ancelotti C.
- Основной состав
- Вратарь
-
8 ПедриПолузащитник
-
22 Рафинья ДиасПолузащитник
-
-
-
24 _(Garcia E.)
-
18 _Alba J.
-
30 _Gavi
-
-
-
10 _Fati A.
- Запасные игроки
-
25 _Tenas A.Вратарь
-
13 _Pena I.Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Торре ПаблоПолузащитник
-
19 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 _Balde A.
-
-
-
21 _De Jong F.
-
99 _Pjanic M.
-
20 _Roberto S.
-
29 _Casado M.
-
Главный тренер: _Xavi
История личных встреч
Реал Мадрид
Барселона
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
60%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
28 матчей
25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 20 побед
48 матчей
35.4%
20.8%
43.8%
17 побед 10 ничьих 21 победа
Первый тайм
22.9%
54.2%
22.9%
11 побед 26 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
12 побед 16 ничьих 20 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0
Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0
Барселона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2
Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Барселона
Исход игры
Реал Мадрид
48.9% (204)
Ничья
12% (50)
Барселона
39.1% (163)
Тотал 2.5
Больше
77.14% (81)
Меньше
22.86% (24)
Обе команды забьют
Да
94.29% (99)
Нет
5.71% (6)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
7.2% (30)
2:2 Ничья
4.8% (20)
1:1 Ничья
4.3% (18)
1:2 Барселона
4.1% (17)
3:2 Реал Мадрид
1.4% (6)
2:0 Реал Мадрид
0.7% (3)
2:3 Барселона
0.7% (3)
1:3 Барселона
0.7% (3)
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