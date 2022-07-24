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Реал Мадрид
 
Позже
Барселона
1
_Courtois
T.
17
Лукас
20
Винисиус
Жуниор
21
Родриго
3
_Militao
E.
22
_Rudiger
A.
4
_Alaba
D.
15
_Valverde
F.
18
_Tchouameni
A.
25
_Camavinga
E.
7
_Hazard
E.
26
_Lopez
L.
30
_Canizares
L.
13
_Lunin
A.
6
Начо
Фернандес
14
Каземиро
Карлос
10
Модрич
Лука
11
_Asensio
M.
19
_Ceballos
D.
24
_Diaz
M.
8
_Kroos
T.
29
_Latasa
J.
23
_Mendy
F.
16
_Odriozola
A.
27
_Tobias
V.
5
_Vallejo
J.
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
8
Педри
22
Рафинья
Диас
4
_Araujo
R.
15
_Christensen
A.
24
_(Garcia
E.)
18
_Alba
J.
30
_Gavi
5
_Busquets
S.
12
_Lewandowski
R.
10
_Fati
A.
25
_Tenas
A.
13
_Pena
I.
3
Пике
Херард
2
Дест
Серджино
26
Торре
Пабло
19
Кесси
Франк
23
Кольядо
Алекс
14
Нико
Гонсалес
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик
27
Абдессамад
Эззалзули
28
_Balde
A.
9
_Depay
M.
7
_Dembele
O.
21
_De
Jong
F.
99
_Pjanic
M.
20
_Roberto
S.
29
_Casado
M.
Реал Мадрид
Барселона

История личных встреч

Реал Мадрид
Барселона

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
60%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

28 матчей

25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 20 побед

48 матчей

35.4%
20.8%
43.8%
17 побед 10 ничьих 21 победа

Первый тайм

22.9%
54.2%
22.9%
11 побед 26 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
12 побед 16 ничьих 20 побед

История матчей

ЛЛ
0:4
С
2:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
0:1
КК
0:3
КК
1:1
П
5:1
П
2:2
П
0:3
С
2:0
С
1:3
МКЧ
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:2
П
0:4
П
2:1
П
3:1
КК
1:2
П
3:4
П
2:1
П
2:1
КК
1:3
КК
1:1
П
2:2
СИ
2:1
СИ
3:2
П
1:2
КК
2:2
КК
1:2
П
1:3
С
3:2
С
2:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:2
КК
0:1
П
1:1
П
5:0
П
0:2
П
1:0
П
2:6
П
2:0
ПД
4:1
ПД
0:1

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0
Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0
Барселона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2
Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2
  • До матча
  • Рады приветствовать всех любителей футбола! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция товарищеского матча "Реал" Мадрид - "Барселона", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июля 2022, осталось 17 минут.



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Прогнозы 404
Реал Мадрид 48.8% (197)
X 12.4% (50)
Барселона 38.9% (157)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Барселона
3.16
4.25
4.05
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Барселона

Исход игры
Реал Мадрид
48.9% (204)
Ничья
12% (50)
Барселона
39.1% (163)
Тотал 2.5
Больше
77.14% (81)
Меньше
22.86% (24)
Обе команды забьют
Да
94.29% (99)
Нет
5.71% (6)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
7.2% (30)
2:2 Ничья
4.8% (20)
1:1 Ничья
4.3% (18)
1:2 Барселона
4.1% (17)
3:2 Реал Мадрид
1.4% (6)
2:0 Реал Мадрид
0.7% (3)
2:3 Барселона
0.7% (3)
1:3 Барселона
0.7% (3)
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