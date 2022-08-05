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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига

2022-2023

Стадион:
Бенфика
3:0
Второй тайм: 73'
Арока
0'
1' Желтая карточка
Опоку Джером
1:0
8' Гол
Жилберто Жуниор
2:0
42' Гол
Силва Рафа
45' Красная карточка
Куарежма
3:0
45' Гол
Зидан Энцо
54' Желтая карточка
Флорентину
99
Влаходимос
Одиссеас
2
Жилберто
Жуниор
30
Отаменди
Николас
91
Родригес
Фелипе
II
3
Гримальдо
Алехандро
13
Зидан
Энцо
61
Флорентину
7
Нерес
Давид
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
88
Рамуш
Гонсалу
12
Ignacio
De
Arruabarrena
13
Бассо
Жоау
3
Опоку
Джером
6
Куарежма
28
Эшгаю
Тьягу
8
Арсенио
11
Антони
14
Бускетс
Ориоль
17
Яу
Мозес
10
Руис
Алан
19
Мухика
Рафаэль
Бенфика
4-2-3-1
Арока
5-4-1

История личных встреч

Бенфика
Арока

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
LC2S
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жилберто Жуниор 1 1
Силва Рафа 1 1
Зидан Энцо 1 1
Гримальдо Алехандро 0 0
Рамуш Гонсалу 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флорентину 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куарежма 0 1
Опоку Джером 1 0

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бенфика - Митьюлланд 4:1 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Бенфика - Жирона 4:2 Бенфика - Фулхэм 5:1
Бенфика - Ницца 3:0 Рединг - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Бенфика - Порту 0:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Бенфика - Белененсеш 3:1 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Брага - Бенфика 3:2 Бенфика - Эшторил 2:1 Аякс - Бенфика 0:1 Бенфика - Визела 1:1 Портимоненсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 3:0
Арока
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арока - Paris 13 Atl. 2:1 Арока - Шавиш 0:0 Брага - Арока 3:2 Арока - Белененсеш 0:0
Брага - Арока 1:0 Арока - Портимоненсе 1:0 Визела - Арока 2:1 Арока - Санта-Клара 1:1 Боавишта - Арока 1:0 Арока - Жил Висенте 2:1 Тондела - Арока 2:2 Арока - Пасуш де Феррейра 0:1 Спортинг Л - Арока 2:0 Арока - Морейренсе 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 1:3 Арока - Маритиму 0:3 Арока - Порту 0:2 Фамаликан - Арока 0:0 Эшторил - Арока 1:2 Арока - Бенфика 0:2
Команда И В Н П Г О
1. Бенфика 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Порту 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Визела 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Пасуш де Феррейра 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Жил Висенте 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Шавиш 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Витория Гимарайнш 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Портимоненсе 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эшторил 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Боавишта 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Брага 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Санта-Клара 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Каса Пиа 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Маритиму 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фамаликан 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Риу Аве 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Спортинг Л 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Арока 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда И В Н П Г О
1. Бенфика 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Визела 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Пасуш де Феррейра 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Жил Висенте 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Шавиш 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Витория Гимарайнш 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Портимоненсе 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Эшторил 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Порту 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Боавишта 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Санта-Клара 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Каса Пиа 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Маритиму 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Фамаликан 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Риу Аве 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Спортинг Л 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Брага 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Арока 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Боавишта 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Визела 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Пасуш де Феррейра 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Жил Висенте 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Шавиш 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Витория Гимарайнш 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Портимоненсе 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Эшторил 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Порту 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Бенфика 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Санта-Клара 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Каса Пиа 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Маритиму 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Фамаликан 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Риу Аве 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Спортинг Л 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Брага 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Арока 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Энцо Фернандес бьет в цель!
  • 46'
    УДАЛЕНИЕ! - Куарежма увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Силва Рафа бьет в цель!
  • 34'
    Мариу Жоау уходит с поля. Шикинью Франциску выходит вместо него
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    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Жилберто Жуниор бьет в цель!
    • Желтая карточка
      1'
      Джером Опоку получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 130
    Бенфика 100% (130)
    X 0% (0)
    Арока 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бенфика
    Ничья
    Арока
    1.13
    9.30
    97.98
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    Прогнозы на матч Бенфика 3:0 Арока

    Исход игры
    Бенфика
    100% (130)
    Ничья
    0% (0)
    Арока
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.67% (62)
    Меньше
    48.33% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    22.5% (27)
    Нет
    77.5% (93)
    Популярный счёт
    2:0 Бенфика
    43.8% (57)
    3:0 Бенфика
    22.3% (29)
    3:1 Бенфика
    10.8% (14)
    2:1 Бенфика
    7.7% (10)
    4:0 Бенфика
    3.8% (5)
    4:1 Бенфика
    2.3% (3)
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