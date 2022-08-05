Стадион: Эштадиу да Луш
0'
1' Желтая карточкаОпоку Джером
1:0
8' ГолЖилберто Жуниор
2:0
42' ГолСилва Рафа
45' Красная карточкаКуарежма
3:0
45' ГолЗидан Энцо
55' Желтая карточкаФлорентину
82' Желтая карточкаВайгль Юлиан
83' Желтая карточкаСилва Рафа
4:0
86' ГолСилва Рафа
90'+5
Ход матча
1'
8'
42'
2:0
45'
45'
3:0
46'
55'
79'
82'
83'
86'
4:0
13
Зидан
Энцо
61
Флорентину
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
13
Бассо
Жоау
6
Куарежма
28
Эшгаю
Тьягу
8
Арсенио
11
Антони
17
Яу
Мозес
10
Руис
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Вайгль ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Муса ПетарНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
- Защитник
-
6 КуарежмаЗащитник
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
8 АрсениоЗащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
-
10 Руис АланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Соро ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
История личных встреч
Бенфика
Арока
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|2
|2
|Жилберто Жуниор
|1
|1
|Зидан Энцо
|1
|1
|Гримальдо Алехандро
|0
|0
|Рамуш Гонсалу
|0
|0
|Бах Александр
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Рафа
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куарежма
|0
|1
|Опоку Джером
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бенфика - Митьюлланд 4:1 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Бенфика - Жирона 4:2 Бенфика - Фулхэм 5:1
Бенфика - Ницца 3:0 Рединг - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Бенфика - Порту 0:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Бенфика - Белененсеш 3:1 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Брага - Бенфика 3:2 Бенфика - Эшторил 2:1 Аякс - Бенфика 0:1 Бенфика - Визела 1:1 Портимоненсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 3:0
Арока
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арока - Paris 13 Atl. 2:1 Арока - Шавиш 0:0 Брага - Арока 3:2 Арока - Белененсеш 0:0
Брага - Арока 1:0 Арока - Портимоненсе 1:0 Визела - Арока 2:1 Арока - Санта-Клара 1:1 Боавишта - Арока 1:0 Арока - Жил Висенте 2:1 Тондела - Арока 2:2 Арока - Пасуш де Феррейра 0:1 Спортинг Л - Арока 2:0 Арока - Морейренсе 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 1:3 Арока - Маритиму 0:3 Арока - Порту 0:2 Фамаликан - Арока 0:0 Эшторил - Арока 1:2 Арока - Бенфика 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Визела
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Пасуш де Феррейра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Жил Висенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Шавиш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Портимоненсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эшторил
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Боавишта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Брага
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Санта-Клара
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Каса Пиа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Маритиму
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фамаликан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Риу Аве
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Спортинг Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Арока
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Визела
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Пасуш де Феррейра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Жил Висенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Шавиш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Портимоненсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Эшторил
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Боавишта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Санта-Клара
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Каса Пиа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Маритиму
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Фамаликан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Риу Аве
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Спортинг Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Брага
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Арока
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боавишта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Визела
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Пасуш де Феррейра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Жил Висенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Шавиш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Портимоненсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Эшторил
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Бенфика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Санта-Клара
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Каса Пиа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Маритиму
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Фамаликан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Риу Аве
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Спортинг Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Брага
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Арока
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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Прогнозы на матч Бенфика 4:0 Арока
Исход игры
Бенфика
100% (130)
Ничья
0% (0)
Арока
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.67% (62)
Меньше
48.33% (58)
Обе команды забьют
Да
22.5% (27)
Нет
77.5% (93)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
43.8% (57)
3:0 Бенфика
22.3% (29)
3:1 Бенфика
10.8% (14)
2:1 Бенфика
7.7% (10)
4:0 Бенфика
3.8% (5)
4:1 Бенфика
2.3% (3)
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