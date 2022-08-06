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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига

2022-2023

Стадион:
Риу Аве
0:1
Конец матча
Визела
0'
27' Желтая карточка
Перейра Андре
36' Желтая карточка
Гомеш Витор
44' Желтая карточка
Оливейра Андерсон
53' Желтая карточка
Вилсон Бруно
62' Желтая карточка
Амарал Педру
0:1
66' Гол
Морейра Нуну
71' Желтая карточка
Бунтиц Фабиян
75' Желтая карточка
Fabio Ronaldo
90' Желтая карточка
Идрисси Амин
90' Желтая карточка
Родригеш Гонсалу
90' Желтая карточка
Alejandro Alvarado
90' Желтая карточка
Joao Ferreira2
90'+8
18
Жонатан
Луис
33
Сантос
Адерлан
3
Miguel
Nobrega
8
Гомеш
Витор
20
Коштинья
14
Жока
6
Родригеш
Гонсалу
24
Амарал
Педру
95
Перейра
Андре
19
Якубу
Абдул-Азиз
93
Витор
Пауло
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
3
Вилсон
Бруно
5
Оливейра
Андерсон
24
Нейва
Кристиан
20
Гарсия
Самуэль
8
Гуззу
Рафаэл
19
Мендес
Алексис
22
Зохи
Кевин
15
Monsuru
Opeyemi
10
Бондосо
Кико
Риу Аве
3-4-3
Визела
4-3-3

История личных встреч

Риу Аве
Визела

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ГЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морейра Нуну 1 1

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомеш Витор 1 0
Идрисси Амин 1 0
Родригеш Гонсалу 1 0
Амарал Педру 1 0
Перейра Андре 1 0
Joao Ferreira2 1 0
Fabio Ronaldo 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Андерсон 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Бунтиц Фабиян 1 0
Alejandro Alvarado 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Риу Аве - Академику Визеу 1:0 Риу Аве - Санта-Клара 0:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве - Шавиш 3:0
Спортинг Ковилья - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Мафра - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Бенфика-2 2:1 Насьонал Мадейра - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Трофенсе 1:0 Академику Визеу - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Пенафьел 2:0 Вилафранкенше - Риу Аве 1:2 Риу Аве - Порту-2 1:0 Фейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эштрела 1:0 Шавиш - Риу Аве 2:1 Лейшоэш - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Спортинг Ковилья 3:1 Риу Аве - Варзим 1:1
Визела
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Пасуш де Феррейра - Визела 1:2 Пенафьел - Визела 2:0 Визела - Жил Висенте 2:3 Фейренсе - Визела 3:0
Визела - Академику Визеу 0:1 Визела - Торренсе 1:3 Визела - Брага 2:3 Морейренсе - Визела 4:1 Визела - Маритиму 1:1 Порту - Визела 4:2 Визела - Арока 2:1 Белененсеш - Визела 1:0 Визела - Брага 0:1 Эшторил - Визела 1:2 Визела - Фамаликан 1:1 Бенфика - Визела 1:1 Санта-Клара - Визела 3:1 Визела - Портимоненсе 1:1 Пасуш де Феррейра - Визела 2:1 Визела - Жил Висенте 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Эшторил 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Визела 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Порту 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Пасуш де Феррейра 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Жил Висенте 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Шавиш 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Витория Гимарайнш 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Портимоненсе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Боавишта 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Брага 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Санта-Клара 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Каса Пиа 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Маритиму 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Спортинг Л 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Арока 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Эшторил 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Визела 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Порту 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Пасуш де Феррейра 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Жил Висенте 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Шавиш 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Витория Гимарайнш 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Портимоненсе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Боавишта 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Санта-Клара 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Каса Пиа 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Маритиму 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Спортинг Л 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фамаликан 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Брага 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Арока 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Визела 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Боавишта 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Порту 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Пасуш де Феррейра 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Жил Висенте 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Шавиш 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Витория Гимарайнш 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Портимоненсе 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эшторил 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Бенфика 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Санта-Клара 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Каса Пиа 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Маритиму 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Спортинг Л 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Риу Аве 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Брага 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Арока 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Андерсон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      36'
      Гомеш Витор получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Перейра Андре получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 117
    Риу Аве 84.6% (99)
    X 14.5% (17)
    Визела 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Риу Аве 0:1 Визела

    Исход игры
    Риу Аве
    84.6% (99)
    Ничья
    14.5% (17)
    Визела
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.35% (32)
    Меньше
    72.65% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    40.17% (47)
    Нет
    59.83% (70)
    Популярный счёт
    1:0 Риу Аве
    52.1% (61)
    2:1 Риу Аве
    25.6% (30)
    1:1 Ничья
    12.8% (15)
    2:0 Риу Аве
    6% (7)
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