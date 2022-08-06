Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
0'
27' Желтая карточкаПерейра Андре
36' Желтая карточкаГомеш Витор
44' Желтая карточкаОливейра Андерсон
53' Желтая карточкаВилсон Бруно
62' Желтая карточкаАмарал Педру
0:1
66' ГолМорейра Нуну
71' Желтая карточкаБунтиц Фабиян
75' Желтая карточкаFabio Ronaldo
90' Желтая карточкаИдрисси Амин
90' Желтая карточкаРодригеш Гонсалу
90' Желтая карточкаAlejandro Alvarado
90' Желтая карточкаJoao Ferreira2
90'+8
Ход матча
27'
36'
53'
62'
65'
66'
0:1
71'
75'
90'
90'
90'
18
Жонатан
Луис
20
Коштинья
14
Жока
24
Амарал
Педру
93
Витор
Пауло
82
Силва
Томаш
22
Зохи
Кевин
10
Бондосо
Кико
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
-
14 ЖокаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ПедруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
93 Витор ПаулоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
-
21 Joao GracaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Зе МануэльНападающий
-
-
-
Главный тренер: Luis Freire
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зохи КевинНападающий
- Нападающий
-
10 Бондосо КикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
-
99 Канн ФрансисПолузащитник
-
79 Морейра НунуНападающий
-
-
17 Diego Rosa
-
Главный тренер: Alvaro Pacheco
История личных встреч
Риу Аве
Визела
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морейра Нуну
|1
|1
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомеш Витор
|1
|0
|Идрисси Амин
|1
|0
|Родригеш Гонсалу
|1
|0
|Амарал Педру
|1
|0
|Перейра Андре
|1
|0
|Joao Ferreira2
|1
|0
|Fabio Ronaldo
|1
|0
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Бунтиц Фабиян
|1
|0
|Alejandro Alvarado
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Риу Аве - Академику Визеу 1:0 Риу Аве - Санта-Клара 0:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве - Шавиш 3:0
Спортинг Ковилья - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Мафра - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Бенфика-2 2:1 Насьонал Мадейра - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Трофенсе 1:0 Академику Визеу - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Пенафьел 2:0 Вилафранкенше - Риу Аве 1:2 Риу Аве - Порту-2 1:0 Фейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эштрела 1:0 Шавиш - Риу Аве 2:1 Лейшоэш - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Спортинг Ковилья 3:1 Риу Аве - Варзим 1:1
Визела
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Пасуш де Феррейра - Визела 1:2 Пенафьел - Визела 2:0 Визела - Жил Висенте 2:3 Фейренсе - Визела 3:0
Визела - Академику Визеу 0:1 Визела - Торренсе 1:3 Визела - Брага 2:3 Морейренсе - Визела 4:1 Визела - Маритиму 1:1 Порту - Визела 4:2 Визела - Арока 2:1 Белененсеш - Визела 1:0 Визела - Брага 0:1 Эшторил - Визела 1:2 Визела - Фамаликан 1:1 Бенфика - Визела 1:1 Санта-Клара - Визела 3:1 Визела - Портимоненсе 1:1 Пасуш де Феррейра - Визела 2:1 Визела - Жил Висенте 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Эшторил
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Визела
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Пасуш де Феррейра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Жил Висенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Шавиш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Портимоненсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Боавишта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Брага
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Санта-Клара
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Каса Пиа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Маритиму
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Спортинг Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Риу Аве
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Арока
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Эшторил
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Визела
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Пасуш де Феррейра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Жил Висенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Шавиш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Портимоненсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Боавишта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Санта-Клара
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Каса Пиа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Маритиму
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Спортинг Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фамаликан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Брага
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Арока
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Риу Аве
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Визела
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Боавишта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Пасуш де Феррейра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Жил Висенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Шавиш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Портимоненсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эшторил
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Бенфика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Санта-Клара
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Каса Пиа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Маритиму
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Спортинг Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Риу Аве
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Брага
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Арока
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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Прогнозы на матч Риу Аве 0:1 Визела
Исход игры
Риу Аве
84.6% (99)
Ничья
14.5% (17)
Визела
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
27.35% (32)
Меньше
72.65% (85)
Обе команды забьют
Да
40.17% (47)
Нет
59.83% (70)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
52.1% (61)
2:1 Риу Аве
25.6% (30)
1:1 Ничья
12.8% (15)
2:0 Риу Аве
6% (7)
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