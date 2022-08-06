Стадион: Драгау Зрители: 46309
0'
1:0
12' ГолТареми Мехди
28' Желтая карточкаУрибе Матеус
28' Желтая карточкаДьедеррик Жоэль
35' Желтая карточкаМаркано Иван
2:0
40' ГолЭванилсон
3:0
42' ГолТареми Мехди
4:0
68' ГолМаркано Иван
5:0
76' ГолМартинес Антонио
78' Желтая карточкаТелеш Андре
87' Желтая карточкаГалено Вандерсон
5:1
88' ГолВинк Клаудио
90'+6
Ход матча
12'
1:0
28'
28'
35'
40'
2:0
42'
3:0
68'
4:0
76'
78'
87'
88'
5:1
99
Кошта
Диогу
12
Занузи
Зайду
11
Пепе
VI
16
Груйич
Марко
19
Лодер
Дэнни
30
Эванилсон
66
Андраде
Лео
16
Мендеш
Диогу
23
Шадаш
Бруну
20
Miguel
Sousa
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
-
19 Лодер ДэнниПолузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Кошта БрунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Андраде ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
16 Мендеш ДиогуПолузащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
-
20 Miguel SousaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
59 Трмал МатоушВратарь
-
24 Бук КлесиоЗащитник
-
45 Чина ФабиуЗащитник
-
12 Кошта ЭдгарПолузащитник
-
34 Вега ЛучаноПолузащитник
-
44 Телеш АндреПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
История личных встреч
Порту
Маритиму
21 матч
95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
32 матча
62.5%
18.8%
18.7%
20 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
43.8%
37.5%
18.7%
14 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
40.6%
9.4%
16 побед 13 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|2
|2
|Эванилсон
|1
|1
|Маркано Иван
|1
|1
|Мартинес Антонио III
|1
|1
|Мариу Жоау III
|0
|0
Маритиму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винк Клаудио
|1
|1
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркано Иван
|1
|0
|Урибе Матеус
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
Маритиму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьедеррик Жоэль
|1
|0
|Телеш Андре
|1
|0
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Порту - Тондела 3:0 Порту - Монако 2:1 Портимоненсе - Порту 0:1 Порту - Тондела 3:1
Порту - Эшторил 2:0 Бенфика - Порту 0:1 Порту - Визела 4:2 Брага - Порту 1:0 Порту - Спортинг Л 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Санта-Клара 3:0 Боавишта - Порту 0:1 Лион - Порту 1:1 Порту - Тондела 4:0 Порту - Лион 0:1 Пасуш де Феррейра - Порту 2:4 Спортинг Л - Порту 1:2 Порту - Жил Висенте 1:1 Лацио - Порту 2:2
Маритиму
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Санта-Клара 1:0 Маритиму - Лейшоэш 2:1 Каса Пиа - Маритиму 0:0
Маритиму - Пенафьел 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Визела - Маритиму 1:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Маритиму 2:2 Маритиму - Боавишта 4:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 2:0 Маритиму - Тондела 1:3 Жил Висенте - Маритиму 1:1 Маритиму - Витория Гимарайнш 0:1 Морейренсе - Маритиму 0:1 Маритиму - Спортинг Л 1:1 Маритиму - Фамаликан 0:1 Арока - Маритиму 0:3 Маритиму - Эшторил 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Эшторил
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Визела
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Пасуш де Феррейра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Жил Висенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Шавиш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Портимоненсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Боавишта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Брага
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Санта-Клара
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Каса Пиа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Спортинг Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Риу Аве
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Маритиму
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Арока
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Эшторил
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Визела
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Пасуш де Феррейра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Жил Висенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Шавиш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Портимоненсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Боавишта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Санта-Клара
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Каса Пиа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Спортинг Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Фамаликан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Маритиму
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Брага
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Арока
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Риу Аве
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Визела
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Боавишта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Эшторил
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Пасуш де Феррейра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Жил Висенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Шавиш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Портимоненсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Бенфика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Санта-Клара
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Каса Пиа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Спортинг Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Риу Аве
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Брага
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Маритиму
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Арока
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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Прогнозы на матч Порту 5:1 Маритиму
Исход игры
Порту
100% (120)
Ничья
0% (0)
Маритиму
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (50)
Меньше
56.52% (65)
Обе команды забьют
Да
23.48% (27)
Нет
76.52% (88)
Популярный счёт
2:0 Порту
53.3% (64)
3:0 Порту
18.3% (22)
2:1 Порту
12.5% (15)
3:1 Порту
7.5% (9)
4:1 Порту
1.7% (2)
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