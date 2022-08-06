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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига

2022-2023

Стадион: Зрители: 46309
Порту
5:1
Конец матча
Маритиму
0'
1:0
12' Гол
Тареми Мехди
28' Желтая карточка
Урибе Матеус
28' Желтая карточка
Дьедеррик Жоэль
35' Желтая карточка
Маркано Иван
2:0
40' Гол
Эванилсон
3:0
42' Гол
Тареми Мехди
4:0
68' Гол
Маркано Иван
5:0
76' Гол
Мартинес Антонио
78' Желтая карточка
Телеш Андре
87' Желтая карточка
Галено Вандерсон
5:1
88' Гол
Винк Клаудио
90'+6
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
5
Маркано
Иван
12
Занузи
Зайду
8
Урибе
Матеус
11
Пепе
VI
16
Груйич
Марко
19
Лодер
Дэнни
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
1
Силва
Мигел
2
Винк
Клаудио
4
Коста
Матеуш
5
Зайнадин
Джуниор
66
Андраде
Лео
10
Бельтраме
Стефано
16
Мендеш
Диогу
23
Шадаш
Бруну
20
Miguel
Sousa
7
Видигал
Андре
95
Дьедеррик
Жоэль
Порту
4-1-3-2
Маритиму
4-2-3-1

История личных встреч

Порту
Маритиму

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

32 матча

62.5%
18.8%
18.7%
20 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
14 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
40.6%
9.4%
16 побед 13 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
КЛ
1:3
ПЛ
1:1
КЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
КП
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 2 2
Эванилсон 1 1
Маркано Иван 1 1
Мартинес Антонио III 1 1
Мариу Жоау III 0 0
Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винк Клаудио 1 1

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркано Иван 1 0
Урибе Матеус 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьедеррик Жоэль 1 0
Телеш Андре 1 0

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Порту - Тондела 3:0 Порту - Монако 2:1 Портимоненсе - Порту 0:1 Порту - Тондела 3:1
Порту - Эшторил 2:0 Бенфика - Порту 0:1 Порту - Визела 4:2 Брага - Порту 1:0 Порту - Спортинг Л 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Санта-Клара 3:0 Боавишта - Порту 0:1 Лион - Порту 1:1 Порту - Тондела 4:0 Порту - Лион 0:1 Пасуш де Феррейра - Порту 2:4 Спортинг Л - Порту 1:2 Порту - Жил Висенте 1:1 Лацио - Порту 2:2
Маритиму
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Санта-Клара 1:0 Маритиму - Лейшоэш 2:1 Каса Пиа - Маритиму 0:0
Маритиму - Пенафьел 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Визела - Маритиму 1:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Маритиму 2:2 Маритиму - Боавишта 4:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 2:0 Маритиму - Тондела 1:3 Жил Висенте - Маритиму 1:1 Маритиму - Витория Гимарайнш 0:1 Морейренсе - Маритиму 0:1 Маритиму - Спортинг Л 1:1 Маритиму - Фамаликан 0:1 Арока - Маритиму 0:3 Маритиму - Эшторил 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Бенфика 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Эшторил 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Визела 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Пасуш де Феррейра 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Жил Висенте 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Шавиш 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Витория Гимарайнш 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Портимоненсе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Боавишта 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Брага 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Санта-Клара 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Каса Пиа 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Спортинг Л 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Маритиму 1 0 0 1 1 - 5 0
18. Арока 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Бенфика 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Эшторил 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Визела 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Пасуш де Феррейра 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Жил Висенте 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Шавиш 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Витория Гимарайнш 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Портимоненсе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Боавишта 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Санта-Клара 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Каса Пиа 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Спортинг Л 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Фамаликан 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Маритиму 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Брага 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Арока 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Визела 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Боавишта 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Эшторил 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Пасуш де Феррейра 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Жил Висенте 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Шавиш 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Витория Гимарайнш 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Портимоненсе 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бенфика 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Порту 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Санта-Клара 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Каса Пиа 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Спортинг Л 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Риу Аве 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Брага 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Маритиму 1 0 0 1 1 - 5 0
18. Арока 1 0 0 1 0 - 4 0
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 120
    Порту 100% (120)
    X 0% (0)
    Маритиму 0% (0)
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    Прогнозы на матч Порту 5:1 Маритиму

    Исход игры
    Порту
    100% (120)
    Ничья
    0% (0)
    Маритиму
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.48% (50)
    Меньше
    56.52% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    23.48% (27)
    Нет
    76.52% (88)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    53.3% (64)
    3:0 Порту
    18.3% (22)
    2:1 Порту
    12.5% (15)
    3:1 Порту
    7.5% (9)
    4:1 Порту
    1.7% (2)
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