Стадион: Жозе Алваладе
1:0
Второй тайм: 51'
Ход матча
36'
1:0
13
Нету
Луиш
24
Порро
Педро
28
Поте
18
Жонатан
Луис
24
Амарал
Педру
20
Коштинья
93
Витор
Пауло
14
Жока
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Порро ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 ПотеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
-
20 КоштиньяЗащитник
-
93 Витор ПаулоЗащитник
-
14 ЖокаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Joao GracaПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Зе МануэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Luis Freire
История личных встреч
Спортинг Л
Риу Аве
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
31 матч
58.1%
22.6%
19.3%
18 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
48.4%
38.7%
12.9%
15 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
48.4%
22.6%
29%
15 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|2
|1
|Эдвардс Маркус
|1
|0.5
|Сантуш Нуну II
|1
|0.5
|Рошинья Кошта
|0
|0
|Порро Педро
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поте
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомеш Витор
|1
|0
|Идрисси Амин
|1
|0
|Родригеш Гонсалу
|1
|0
|Амарал Педру
|1
|0
|Перейра Андре
|1
|0
|Joao Ferreira2
|1
|0
|Fabio Ronaldo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брага - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2 Спортинг Л - Рома 3:2
Спортинг Л - Санта-Клара 4:0 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Жил Висенте 4:1 Боавишта - Спортинг Л 0:3 Порту - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Тондела - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 2:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Арока 2:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Маритиму - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эшторил 3:0 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5
Риу Аве
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Риу Аве - Визела 0:1 Риу Аве - Академику Визеу 1:0 Риу Аве - Санта-Клара 0:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0
Риу Аве - Шавиш 3:0 Спортинг Ковилья - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Мафра - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Бенфика-2 2:1 Насьонал Мадейра - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Трофенсе 1:0 Академику Визеу - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Пенафьел 2:0 Вилафранкенше - Риу Аве 1:2 Риу Аве - Порту-2 1:0 Фейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эштрела 1:0 Шавиш - Риу Аве 2:1 Лейшоэш - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Спортинг Ковилья 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Спортинг Л
|1:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Брага
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|4.
|Порту
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|Эшторил
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Визела
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Жил Висенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Боавишта
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Витория Гимарайнш
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Санта-Клара
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Каса Пиа
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Шавиш
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Портимоненсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Риу Аве
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|Маритиму
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|17.
|Арока
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Фамаликан
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Порту
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Эшторил
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Жил Висенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Спортинг Л
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Брага
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|7.
|Санта-Клара
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Боавишта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Визела
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Маритиму
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Арока
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Пасуш де Феррейра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Каса Пиа
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Шавиш
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Портимоненсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Риу Аве
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Визела
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Боавишта
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Витория Гимарайнш
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Каса Пиа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Спортинг Л
|1:0
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Жил Висенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Эшторил
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Санта-Клара
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шавиш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Портимоненсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Риу Аве
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Маритиму
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Арока
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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Прогнозы на матч Спортинг Л 1:0 Риу Аве
Исход игры
Спортинг Л
98.3% (118)
Ничья
1.7% (2)
Риу Аве
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (45)
Меньше
61.54% (72)
Обе команды забьют
Да
31.62% (37)
Нет
68.38% (80)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
57.5% (69)
2:1 Спортинг Л
15.8% (19)
3:1 Спортинг Л
12.5% (15)
3:0 Спортинг Л
8.3% (10)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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