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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига

2022-2023

Стадион:
Спортинг Л
3:0
Конец матча
Риу Аве
0'
1:0
36' Гол
Поте
61' Желтая карточка
Угарте Мануэль
64' Желтая карточка
Joao Ferreira2
2:0
67' Гол
Луис Матеус
3:0
75' Гол
Поте
83' Желтая карточка
Идрисси Амин
90'+4

Ход матча

36'
Поте
(Эдвардс Маркус)
1:0
61'
Угарте Мануэль
 
61'
 
Перейра Андре
Жока
62'
 
Joao Graca
Гомеш Витор
62'
 
Joao Ferreira2
Коштинья
64'
 
Joao Ferreira2
65'
Морита Хидемаса
Угарте Мануэль
 
67'
Луис Матеус
(Эдвардс Маркус)
2:0
72'
Сен-Жюст Джеремая
Нету Луиш
 
72'
Рошинья Кошта
Эдвардс Маркус
 
73'
 
Руиз Леонардо
Якубу Абдул-Азиз
75'
Поте
(Тринкан Франсишку)
3:0
80'
 
Идрисси Амин
Родригеш Гонсалу
80'
Иссахаку Абдул
Тринкан Франсишку
 
80'
Эсгаю Рикарду
Порро Педро
 
83'
 
Идрисси Амин
Новости матча
Прогнозы 120
Спортинг Л 98.3% (118)
X 1.7% (2)
Риу Аве 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Адан
Антонио
13
Нету
Луиш
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
24
Порро
Педро
15
Угарте
Мануэль
8
Луис
Матеус
II
2
Матеус
Рейс
17
Тринкан
Франсишку
10
Эдвардс
Маркус
28
Поте
18
Жонатан
Луис
42
Панталон
Ренато
33
Сантос
Адерлан
24
Амарал
Педру
20
Коштинья
93
Витор
Пауло
14
Жока
8
Гомеш
Витор
6
Родригеш
Гонсалу
77
Fabio
Ronaldo
19
Якубу
Абдул-Азиз
Спортинг Л
3-4-3
Риу Аве
3-5-2

История личных встреч

Спортинг Л
Риу Аве

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

31 матч

58.1%
22.6%
19.3%
18 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

48.4%
38.7%
12.9%
15 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

48.4%
22.6%
29%
15 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
К
5:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
КЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 3 1.5
Эдвардс Маркус 1 0.5
Луис Матеус II 1 0.5
Сантуш Нуну II 1 0.5
Рошинья Кошта 0 0
Тринкан Франсишку 0 0
Порро Педро 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поте 1 0
Луис Матеус II 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Идрисси Амин 2 0
Joao Ferreira2 2 0
Гомеш Витор 1 0
Родригеш Гонсалу 1 0
Амарал Педру 1 0
Перейра Андре 1 0
Fabio Ronaldo 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брага - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2 Спортинг Л - Рома 3:2
Спортинг Л - Санта-Клара 4:0 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Жил Висенте 4:1 Боавишта - Спортинг Л 0:3 Порту - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Тондела - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 2:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Арока 2:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Маритиму - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эшторил 3:0 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5
Риу Аве
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Риу Аве - Визела 0:1 Риу Аве - Академику Визеу 1:0 Риу Аве - Санта-Клара 0:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0
Риу Аве - Шавиш 3:0 Спортинг Ковилья - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Мафра - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Бенфика-2 2:1 Насьонал Мадейра - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Трофенсе 1:0 Академику Визеу - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Пенафьел 2:0 Вилафранкенше - Риу Аве 1:2 Риу Аве - Порту-2 1:0 Фейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эштрела 1:0 Шавиш - Риу Аве 2:1 Лейшоэш - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Спортинг Ковилья 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Спортинг Л 2 1 1 0 6 - 3 4
3. Брага 2 1 1 0 6 - 3 4
4. Порту 1 1 0 0 5 - 1 3
5. Эшторил 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Визела 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Жил Висенте 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Боавишта 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Санта-Клара 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Каса Пиа 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Шавиш 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Портимоненсе 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Маритиму 1 0 0 1 1 - 5 0
16. Арока 1 0 0 1 0 - 4 0
17. Риу Аве 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Фамаликан 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Порту 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Спортинг Л 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Эшторил 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Жил Висенте 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Брага 1 0 1 0 3 - 3 1
7. Санта-Клара 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Витория Гимарайнш 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Боавишта 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Визела 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Маритиму 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Арока 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Пасуш де Феррейра 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Каса Пиа 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Шавиш 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Портимоненсе 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Бенфика 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Визела 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Боавишта 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Каса Пиа 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Спортинг Л 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Порту 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Жил Висенте 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Эшторил 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Санта-Клара 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шавиш 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Портимоненсе 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Маритиму 1 0 0 1 1 - 5 0
18. Арока 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2
Новости матча
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      61'
      Угарте Мануэль получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Поте бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 120
    Спортинг Л 98.3% (118)
    X 1.7% (2)
    Риу Аве 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Спортинг Л 3:0 Риу Аве онлайн

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    Прогнозы на матч Спортинг Л 3:0 Риу Аве

    Исход игры
    Спортинг Л
    98.3% (118)
    Ничья
    1.7% (2)
    Риу Аве
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.46% (45)
    Меньше
    61.54% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    31.62% (37)
    Нет
    68.38% (80)
    Популярный счёт
    2:0 Спортинг Л
    57.5% (69)
    2:1 Спортинг Л
    15.8% (19)
    3:1 Спортинг Л
    12.5% (15)
    3:0 Спортинг Л
    8.3% (10)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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