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Португалия: Примейра-лига

2022-2023

Стадион:
Арока
1:0
Второй тайм: 52'
Жил Висенте
0'
1:0
1' Гол
Мухика Рафаэль
38' Желтая карточка
Кунья Лукас
44' Желтая карточка
Соро Исмаила

Ход матча

1'
Мухика Рафаэль
1:0
38'
 
Кунья Лукас
44'
Соро Исмаила
 
Прогнозы 119
Арока 17.6% (21)
X 58.8% (70)
Жил Висенте 23.5% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арока
Ничья
Жил Висенте
2.83
3.85
8.80
Все Коэффициенты
12
Ignacio
De
Arruabarrena
21
Милованов
Богдан
13
Бассо
Жоау
3
Опоку
Джером
28
Эшгаю
Тьягу
10
Руис
Алан
23
Соро
Исмаила
14
Бускетс
Ориоль
7
Букия
Андре
19
Мухика
Рафаэль
8
Арсенио
42
Эндрю
78
Danilo
Veiga
3
Кунья
Лукас
26
Рубен
Мигель
55
Гомес
Энрике
10
Фудзимото
Канья
21
Карвалью
Витор
25
Тиба
Педру
20
Босельи
Хуан
9
Франсиско
Мартинес
17
Вильодрес
Кевин
Арока
4-3-3
Жил Висенте
4-3-3

История личных встреч

Арока
Жил Висенте

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПВЛ
0:3
ПВЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ГЛ
2:2
ГЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 1 0.5
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алипур Али 1 0.5

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куарежма 0 1
Соро Исмаила 1 0
Опоку Джером 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Энрике 1 0
Кунья Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бенфика - Арока 4:0 Арока - Paris 13 Atl. 2:1 Арока - Шавиш 0:0 Брага - Арока 3:2
Арока - Белененсеш 0:0 Брага - Арока 1:0 Арока - Портимоненсе 1:0 Визела - Арока 2:1 Арока - Санта-Клара 1:1 Боавишта - Арока 1:0 Арока - Жил Висенте 2:1 Тондела - Арока 2:2 Арока - Пасуш де Феррейра 0:1 Спортинг Л - Арока 2:0 Арока - Морейренсе 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 1:3 Арока - Маритиму 0:3 Арока - Порту 0:2 Фамаликан - Арока 0:0 Эшторил - Арока 1:2
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Жил Висенте - Рига 4:0 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0 Рига - Жил Висенте 1:1 Визела - Жил Висенте 2:3
Жил Висенте - Тондела 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 5:0 Жил Висенте - Тондела 3:0 Спортинг Л - Жил Висенте 4:1 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:2 Арока - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 1:1 Брага - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Эшторил 0:0 Порту - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Белененсеш 2:0 Визела - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Санта-Клара 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Бенфика 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Боавишта 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Витория Гимарайнш 2 2 0 0 2 - 0 6
5. Спортинг Л 2 1 1 0 6 - 3 4
6. Брага 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Эшторил 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Визела 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Жил Висенте 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Шавиш 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Арока 1:0 2 1 0 1 1 - 4 3
12. Санта-Клара 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Каса Пиа 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Портимоненсе 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Риу Аве 2 0 0 2 0 - 4 0
17. Маритиму 2 0 0 2 2 - 7 0
18. Фамаликан 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Бенфика 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Спортинг Л 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Боавишта 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Эшторил 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Арока 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Жил Висенте 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Брага 1 0 1 0 3 - 3 1
10. Санта-Клара 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Пасуш де Феррейра 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шавиш 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Каса Пиа 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Портимоненсе 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Маритиму 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Визела 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Шавиш 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Боавишта 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Бенфика 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Порту 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Визела 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Спортинг Л 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Каса Пиа 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Портимоненсе 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Санта-Клара 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Арока 1:0 1 0 0 1 0 - 4 0
13. Жил Висенте 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Эшторил 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Маритиму 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Соро Исмаила получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Кунья Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Мухика Рафаэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 119
Арока 17.6% (21)
X 58.8% (70)
Жил Висенте 23.5% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арока
Ничья
Жил Висенте
2.83
3.85
8.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арока 1:0 Жил Висенте онлайн

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Прогнозы на матч Арока 1:0 Жил Висенте

Исход игры
Арока
17.6% (21)
Ничья
58.8% (70)
Жил Висенте
23.5% (28)
Тотал 2.5
Больше
17.54% (20)
Меньше
82.46% (94)
Обе команды забьют
Да
70.18% (80)
Нет
29.82% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.4% (60)
0:1 Жил Висенте
11.8% (14)
1:0 Арока
10.1% (12)
1:2 Жил Висенте
9.2% (11)
2:1 Арока
6.7% (8)
0:0 Ничья
5% (6)
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