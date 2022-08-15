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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига

2022-2023

Стадион:
Арока
1:0
Конец матча
Жил Висенте
0'
1:0
1' Гол
Мухика Рафаэль
38' Желтая карточка
Кунья Лукас
44' Желтая карточка
Соро Исмаила
52' Желтая карточка
Руис Алан
73' Желтая карточка
Ignacio De Arruabarrena
81' Желтая карточка
Карраса Моура
90' Желтая карточка
Витиньо Виктор
90'+7
12
Ignacio
De
Arruabarrena
21
Милованов
Богдан
13
Бассо
Жоау
3
Опоку
Джером
28
Эшгаю
Тьягу
10
Руис
Алан
23
Соро
Исмаила
14
Бускетс
Ориоль
7
Букия
Андре
19
Мухика
Рафаэль
8
Арсенио
42
Эндрю
78
Danilo
Veiga
3
Кунья
Лукас
26
Рубен
Мигель
55
Гомес
Энрике
10
Фудзимото
Канья
21
Карвалью
Витор
25
Тиба
Педру
20
Босельи
Хуан
9
Франсиско
Мартинес
17
Вильодрес
Кевин
Арока
4-3-3
Жил Висенте
4-3-3

История личных встреч

Арока
Жил Висенте

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПВЛ
0:3
ПВЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ГЛ
2:2
ГЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 1 0.5
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алипур Али 1 0.5

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куарежма 0 1
Руис Алан 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Ignacio De Arruabarrena 1 0
Соро Исмаила 1 0
Опоку Джером 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраса Моура 1 0
Гомес Энрике 1 0
Кунья Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бенфика - Арока 4:0 Арока - Paris 13 Atl. 2:1 Арока - Шавиш 0:0 Брага - Арока 3:2
Арока - Белененсеш 0:0 Брага - Арока 1:0 Арока - Портимоненсе 1:0 Визела - Арока 2:1 Арока - Санта-Клара 1:1 Боавишта - Арока 1:0 Арока - Жил Висенте 2:1 Тондела - Арока 2:2 Арока - Пасуш де Феррейра 0:1 Спортинг Л - Арока 2:0 Арока - Морейренсе 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 1:3 Арока - Маритиму 0:3 Арока - Порту 0:2 Фамаликан - Арока 0:0 Эшторил - Арока 1:2
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Жил Висенте - Рига 4:0 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0 Рига - Жил Висенте 1:1 Визела - Жил Висенте 2:3
Жил Висенте - Тондела 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 5:0 Жил Висенте - Тондела 3:0 Спортинг Л - Жил Висенте 4:1 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:2 Арока - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 1:1 Брага - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Эшторил 0:0 Порту - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Белененсеш 2:0 Визела - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Санта-Клара 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Бенфика 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Боавишта 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Витория Гимарайнш 2 2 0 0 2 - 0 6
5. Спортинг Л 2 1 1 0 6 - 3 4
6. Брага 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Портимоненсе 2 1 0 1 3 - 1 3
8. Эшторил 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Визела 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Арока 2 1 0 1 1 - 4 3
11. Жил Висенте 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Шавиш 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Каса Пиа 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Санта-Клара 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Пасуш де Феррейра 2 0 0 2 0 - 4 0
16. Риу Аве 2 0 0 2 0 - 4 0
17. Маритиму 2 0 0 2 2 - 7 0
18. Фамаликан 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Бенфика 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Спортинг Л 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Боавишта 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Эшторил 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Арока 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Жил Висенте 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Санта-Клара 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Брага 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Каса Пиа 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Визела 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Портимоненсе 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Шавиш 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Маритиму 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Боавишта 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Портимоненсе 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Брага 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Шавиш 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Бенфика 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Визела 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Каса Пиа 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Спортинг Л 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Санта-Клара 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Эшторил 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Жил Висенте 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Маритиму 1 0 0 1 1 - 5 0
18. Арока 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    91'
    Витиньо получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Букия Андре уходит с поля. Витиньо выходит вместо него
  • 84'
    Руис Алан уходит с поля. Morlaye Sylla выходит вместо него
  • Желтая карточка
    81'
    Карраса Моура получил желтую карточку от судьи
  • 78'
    Гомес Энрике уходит с поля. Ханне Бубакар выходит вместо него
  • Желтая карточка
    73'
    Ignacio De Arruabarrena получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Соро Исмаила получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Кунья Лукас получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Мухика Рафаэль бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 119
    Арока 17.6% (21)
    X 58.8% (70)
    Жил Висенте 23.5% (28)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Арока 1:0 Жил Висенте онлайн

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    Прогнозы на матч Арока 1:0 Жил Висенте

    Исход игры
    Арока
    17.6% (21)
    Ничья
    58.8% (70)
    Жил Висенте
    23.5% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    17.54% (20)
    Меньше
    82.46% (94)
    Обе команды забьют
    Да
    70.18% (80)
    Нет
    29.82% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50.4% (60)
    0:1 Жил Висенте
    11.8% (14)
    1:0 Арока
    10.1% (12)
    1:2 Жил Висенте
    9.2% (11)
    2:1 Арока
    6.7% (8)
    0:0 Ничья
    5% (6)
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