Стадион: Муниципальный стадион Ароки
1:0
Конец матча
0'
1:0
1' ГолМухика Рафаэль
38' Желтая карточкаКунья Лукас
44' Желтая карточкаСоро Исмаила
52' Желтая карточкаРуис Алан
73' Желтая карточкаIgnacio De Arruabarrena
81' Желтая карточкаКарраса Моура
90' Желтая карточкаВитиньо Виктор
90'+7
Ход матча
1'
1:0
38'
44'
46'
52'
52'
81'
90'
13
Бассо
Жоау
28
Эшгаю
Тьягу
10
Руис
Алан
23
Соро
Исмаила
8
Арсенио
42
Эндрю
78
Danilo
Veiga
26
Рубен
Мигель
55
Гомес
Энрике
25
Тиба
Педру
20
Босельи
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
- Защитник
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
10 Руис АланПолузащитник
-
23 Соро ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 АрсениоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Валиду ЖоауВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
-
78 Danilo VeigaЗащитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
20 Босельи ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
-
72 Араужу ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
57 Буэно МатеусПолузащитник
- Нападающий
-
18 Mizuki AraiНападающий
-
30 Алипур АлиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Иво
История личных встреч
Арока
Жил Висенте
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|1
|0.5
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алипур Али
|1
|0.5
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куарежма
|0
|1
|Руис Алан
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Ignacio De Arruabarrena
|1
|0
|Соро Исмаила
|1
|0
|Опоку Джером
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраса Моура
|1
|0
|Гомес Энрике
|1
|0
|Кунья Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бенфика - Арока 4:0 Арока - Paris 13 Atl. 2:1 Арока - Шавиш 0:0 Брага - Арока 3:2
Арока - Белененсеш 0:0 Брага - Арока 1:0 Арока - Портимоненсе 1:0 Визела - Арока 2:1 Арока - Санта-Клара 1:1 Боавишта - Арока 1:0 Арока - Жил Висенте 2:1 Тондела - Арока 2:2 Арока - Пасуш де Феррейра 0:1 Спортинг Л - Арока 2:0 Арока - Морейренсе 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 1:3 Арока - Маритиму 0:3 Арока - Порту 0:2 Фамаликан - Арока 0:0 Эшторил - Арока 1:2
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Жил Висенте - Рига 4:0 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0 Рига - Жил Висенте 1:1 Визела - Жил Висенте 2:3
Жил Висенте - Тондела 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 5:0 Жил Висенте - Тондела 3:0 Спортинг Л - Жил Висенте 4:1 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:2 Арока - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 1:1 Брага - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Эшторил 0:0 Порту - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Белененсеш 2:0 Визела - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Санта-Клара 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Бенфика
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Боавишта
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Витория Гимарайнш
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|Спортинг Л
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|6.
|Брага
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|7.
|Портимоненсе
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|Эшторил
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Визела
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Арока
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|Жил Висенте
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Шавиш
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Каса Пиа
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Санта-Клара
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Пасуш де Феррейра
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|16.
|Риу Аве
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|17.
|Маритиму
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|Фамаликан
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Спортинг Л
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Боавишта
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Витория Гимарайнш
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Эшторил
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Арока
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Жил Висенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Санта-Клара
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Брага
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|Каса Пиа
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Визела
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Портимоненсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Риу Аве
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Шавиш
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Маритиму
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Боавишта
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Портимоненсе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Брага
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Витория Гимарайнш
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Шавиш
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Визела
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Каса Пиа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Спортинг Л
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Санта-Клара
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Эшторил
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Жил Висенте
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Риу Аве
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Маритиму
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Арока
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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Прогнозы на матч Арока 1:0 Жил Висенте
Исход игры
Арока
17.6% (21)
Ничья
58.8% (70)
Жил Висенте
23.5% (28)
Тотал 2.5
Больше
17.54% (20)
Меньше
82.46% (94)
Обе команды забьют
Да
70.18% (80)
Нет
29.82% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.4% (60)
0:1 Жил Висенте
11.8% (14)
1:0 Арока
10.1% (12)
1:2 Жил Висенте
9.2% (11)
2:1 Арока
6.7% (8)
0:0 Ничья
5% (6)
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