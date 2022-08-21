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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион: Зрители: 18575
Гронинген
1:0
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
1:0
3' Гол в свои ворота
Де Ланге Жеффри
7' Желтая карточка
Те Вирик Мик
90' Желтая карточка
Фонтан Хосе
90' Желтая карточка
Каллей Яхья
90' Желтая карточка
Ромменс Филипп
90'+7

Ход матча

3'
Де Ланге Жеффри
1:0
7'
Те Вирик Мик
 
57'
Каллей Яхья
Дубвик Исак
 
57'
Суслов Томаш
Оратмангун Рагнар
 
57'
Постема Романо
Лундквист Рамон-Паскаль
 
63'
 
Адеканье Бобби
Фернандес Рашаан
85'
 
Авентисян Авентис
Льянсана Энрик
85'
Luciano Valente
Дуарте Ларос
 
90'
 
Фонтан Хосе
90'
Каллей Яхья
 
90'
 
Ромменс Филипп

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

20
Веррипс
Михаэл
21
Касанвирджо
Нерайшо
5
Те
Вирик
Мик
12
Балкер
Радинио
18
Дубвик
Исак
4
Пелюпесси
Йоей
6
Дуарте
Ларос
27
Нгонж
Сириль
22
Лундквист
Рамон-Паскаль
34
Оратмангун
Рагнар
9
Ларсен
Йорген
1
Де
Ланге
Жеффри
25
Амофа
Джамал
6
Идзес
Джей
4
Фонтан
Хосе
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
21
Льянсана
Энрик
10
Ромменс
Филипп
7
Фернандес
Рашаан
23
Эдвардсен
Оливер
9
Лидберг
Исак
Гронинген
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-4-2

История личных встреч

Гронинген
Гоу Эхед Иглс

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

Э
2:1
Э
0:1
Э
2:3
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:3
Э
1:0
Э
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 2 0.67
Ларсен Йорген 1 0.33
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лидберг Исак 1 0.33
Эдвардсен Оливер 1 0.33
Дейл Матс 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 1 0
Каллей Яхья 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонтан Хосе 2 0
Дейл Матс 0 1
Ромменс Филипп 1 0
Адеканье Бобби 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
67%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аякс - Гронинген 6:1 Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9
Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1 Гронинген - Камбюр 2:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Гронинген - Хераклес 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Аякс 1:3 Утрехт - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 Фейеноорд - Гронинген 1:1 Гронинген - Виллем II 1:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2
Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Terwolde - Гоу Эхед Иглс 1:15 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 3 2 1 0 9 - 3 7
2. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
3. Твенте 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Эксельсиор 2 2 0 0 5 - 1 6
5. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Херенвен 3 1 2 0 4 - 0 5
7. Фейеноорд 2 1 1 0 5 - 2 4
8. Камбюр 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Эммен 3 1 1 1 5 - 7 4
10. Гронинген 3 1 1 1 4 - 8 4
11. НЕК Неймеген 2 1 0 1 4 - 2 3
12. Утрехт 3 0 2 1 4 - 5 2
13. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Спарта Роттердам 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Волендам 2 0 1 1 3 - 6 1
16. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 2 - 8 0
17. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 3 - 10 0
18. Витесс 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гронинген 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Эммен 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Аякс 0:0 1 1 0 0 6 - 1 3
4. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Твенте 1 1 0 0 3 - 0 3
6. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Эксельсиор 1 1 0 0 3 - 1 3
8. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Фейеноорд 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Спарта Роттердам 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
13. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Волендам 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 2 - 5 0
17. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 3 - 7 0
18. Витесс 2 0 0 2 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Херенвен 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Камбюр 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Аякс 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
4. НЕК Неймеген 1 1 0 0 4 - 1 3
5. ПСВ 1 1 0 0 5 - 2 3
6. Фейеноорд 1 1 0 0 5 - 2 3
7. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
9. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Спарта Роттердам 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Утрехт 2 0 1 1 4 - 5 1
13. Ваалвейк 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Гронинген 1 0 0 1 1 - 6 0
18. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Гронинген вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Гронинген: 52%, Гоу Эхед Иглс: 48%.
  • 97'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    96'
    Постема Романо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 96'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    95'
    Ромменс Филипп получил желтую карточку от судьи
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