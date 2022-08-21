Стадион: Евроборг Зрители: 18575
1:0
Конец матча
0'
1:0
3' Гол в свои воротаДе Ланге Жеффри
7' Желтая карточкаТе Вирик Мик
90' Желтая карточкаФонтан Хосе
90' Желтая карточкаКаллей Яхья
90' Желтая карточкаРомменс Филипп
90'+7
Ход матча
3'
1:0
7'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
18
Дубвик
Исак
27
Нгонж
Сириль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дубвик ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Янсен СвенВратарь
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Нападающий
-
-
28 Pim Saathof
-
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гронинген
Гоу Эхед Иглс
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|2
|0.67
|Ларсен Йорген
|1
|0.33
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лидберг Исак
|1
|0.33
|Эдвардсен Оливер
|1
|0.33
|Дейл Матс
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Дейл Матс
|0
|1
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Адеканье Бобби
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
67%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аякс - Гронинген 6:1 Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9
Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1 Гронинген - Камбюр 2:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Гронинген - Хераклес 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Аякс 1:3 Утрехт - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 Фейеноорд - Гронинген 1:1 Гронинген - Виллем II 1:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2
Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Terwolde - Гоу Эхед Иглс 1:15 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|3.
|Твенте
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Эксельсиор
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Херенвен
|3
|1
|2
|0
|4 - 0
|5
|7.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Камбюр
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|10.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|4 - 8
|4
|11.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Утрехт
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Ваалвейк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Спарта Роттердам
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Волендам
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
|18.
|Витесс
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гронинген
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Эммен
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Аякс
|0:0
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|4.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Фейеноорд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Спарта Роттердам
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Волендам
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|18.
|Витесс
|2
|0
|0
|2
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|Камбюр
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Аякс
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|6.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|7.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Спарта Роттердам
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Гронинген
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион