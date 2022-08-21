Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Томаш Суслов навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Гронинген имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Гронинген

48' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Касанвирджо Нерайшо получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Касанвирджо Нерайшо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Лундквист Рамон-Паскаль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Дуарте Ларос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Нгонж Сириль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Хорошую попытку сделал Лидберг Исак . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Фернандес Рашаан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Касанвирджо Нерайшо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Оратмангун Рагнар из команды Гронинген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

16' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Оратмангун Рагнар из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Матч возобновлен

13' Фернандес Рашаан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Хорошую попытку сделал Фернандес Рашаан . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Льянсана Энрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Г О О О О Л - Де Ланге Жеффри уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

3' ШТАНГА! Так было близко к голу - Лундквист Рамон-Паскаль нанес удар в каркас ворот!

2' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола