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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Лидс
 
Позже
Челси
Прогнозы 138
Лидс 3.6% (5)
X 7.2% (10)
Челси 89.1% (123)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Челси
6.35
4.78
5.85
Все Коэффициенты
Новости
1
Мелье
Иллан
25
Кристенсен
Расмус
5
Кох
Робин
14
Льоренте
Диего
21
Стрёйк
Паскаль
8
Рока
Марк
12
Адамс
Тайлер
20
Джеймс
Дэниэл
7
Ааронсон
Бренден
11
Харрисон
Джек
19
Морено
Родриго
16
Менди
Эдуар
24
Джеймс
Рис
II
6
Силва
Тьяго
26
Кулибали
Калиду
12
Лофтус-Чик
Рубен
32
Кукурелья
Марк
23
Галлахер
Конор
5
Жоржиньо
II
29
Хаверц
Кай
19
Маунт
Мэйсон
17
Стерлинг
Рахим
Лидс
4-2-3-1
Челси
3-4-2-1

История личных встреч

Лидс
Челси

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
КЛ
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 3 1.5
Харрисон Джек 0 0
Стрёйк Паскаль 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулибали Калиду 1 0.5
Джеймс Рис II 1 0.5
Жоржиньо II 1 (1) 0.5
Стерлинг Рахим 0 0
Кукурелья Марк 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харрисон Джек 2 0
Адамс Тайлер 1 0
Кристенсен Расмус 1 0
Ааронсон Бренден 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Тухель 1 1
Джеймс Рис II 2 0
Кукурелья Марк 1 0
Хаверц Кай 1 0
Менди Эдуар 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1
Астон Вилла - Лидс 1:0 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Уотфорд - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Лидс - Норвич 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Лестер - Лидс 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4
Челси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3
Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Тоттенхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Фулхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
5. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 8 - 5 4
6. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Брайтон Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Лидс Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Ноттингем Форест Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13. Борнмут Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15. Ливерпуль Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Эвертон Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
17. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Лестер Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
19. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Манчестер Юнайтед Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Фулхэм Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
3. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Арсенал Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Лидс Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Ноттингем Форест Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Кристал Пэлас Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Борнмут Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
12. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Челси Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Брайтон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Эвертон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Лестер Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
19. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
6. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Ньюкасл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Тоттенхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Брентфорд Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
13. Ноттингем Форест Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
15. Эвертон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Лестер Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Борнмут Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2022, осталось 15 минут.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 138
    Лидс 3.6% (5)
    X 7.2% (10)
    Челси 89.1% (123)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Челси
    6.35
    4.78
    5.85
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лидс - Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Лидс - Челси

    Исход игры
    Лидс
    3.6% (5)
    Ничья
    7.2% (10)
    Челси
    89.1% (123)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.09% (76)
    Меньше
    30.91% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    67.27% (74)
    Нет
    32.73% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    37% (51)
    0:1 Челси
    10.1% (14)
    1:3 Челси
    10.1% (14)
    0:2 Челси
    9.4% (13)
    0:3 Челси
    4.3% (6)
    1:1 Ничья
    3.6% (5)
    1:0 Лидс
    1.4% (2)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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