Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Г О О О О Л - Ян Тильман правой ногой классно пробил с лета.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Хорошую попытку сделал Адамян Саркис . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Олесен Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Линдстрём Йеспер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Хектор Йонас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Кайнц Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Матч возобновлен

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' Любичич Деян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

37' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Игрок из команды Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

34' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Хектор Йонас не смог попасть в створ ударом издали

33' Любичич Деян из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

32' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Адамян Саркис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Кёльн

30' Пеллегрини Лука не смог попасть в створ ударом издали

30' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

20' Шмиц Бенно из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Удар от ворот произведет Кёльн

18' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

18' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

17' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

16' Пеллегрини Лука навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

10' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Хорошую попытку сделал Борре Рафаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Линдстрём Йеспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.