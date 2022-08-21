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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Айнтрахт Фр
1:1
Конец матча
Кёльн
0'
58' Желтая карточка
Дитц Флориан
1:0
71' Гол
Камада Даити
1:1
82' Гол
Тилманн Ян
90'+8
1:0. Гол Даити Камады (видео). Ч...

Ход матча

56'
 
Дитц Флориан
Тиггес Штеффен
56'
 
Тилманн Ян
Адамян Саркис
56'
 
Майна Линтон
Любичич Деян
58'
 
Дитц Флориан
63'
Кнауфф Ансгар
Роде Себастьян
 
69'
Камада Даити
Линдстрём Йеспер
 
69'
Аларио Лукас
Борре Рафаэль
 
71'
Камада Даити
1:0
75'
 
Дуда Ондрей
Олесен Матиас
80'
Ленц Кристофер
Пеллегрини Лука
 
80'
Алиду Фариде
Коло-Муани Рандаль
 
82'
1:1
Тилманн Ян
87'
 
Шиндлер Кингсли
Кайнц Флориан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 9
  • 3 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 118
Айнтрахт Фр 71.2% (84)
X 23.7% (28)
Кёльн 5.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Трапп
Кевин
6
Якич
Кристиян
35
Тута
2
Н'Дика
Эван
33
Пеллегрини
Лука
17
Роде
Себастьян
8
Соу
Джибриль
9
Коло-Муани
Рандаль
27
Гётце
Марио
29
Линдстрём
Йеспер
19
Борре
Рафаэль
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
14
Хектор
Йонас
7
Любичич
Деян
28
Скири
Эйе
11
Кайнц
Флориан
47
Олесен
Матиас
23
Адамян
Саркис
21
Тиггес
Штеффен
Айнтрахт Фр
4-2-3-1
Кёльн
4-3-1-2

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Кёльн

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

20 матчей

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

Б
1:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:4
Б
4:2
Б
0:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:1
Б
6:2
Б
4:2
Б
3:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
1:2
Б
0:0
Б
2:2
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 2 0.67
Коло-Муани Рандаль 1 0.33
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 1 0.33
Тилманн Ян 1 0.33
Дитц Флориан 1 0.33
Любичич Деян 1 0.33
Килиан Лука 1 0.33
Хектор Йонас 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костич Филип 1 0
Соу Джибриль 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайнц Флориан 1 0
Адамян Саркис 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Дитц Флориан 1 0
Тилманн Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

8
5
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4
РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0
Кёльн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2
Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Mondorf - Кёльн 1:12 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Аугсбург - Кёльн 1:4 Кёльн - Арминия 3:1 Боруссия М - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 3:2 Унион Берлин - Кёльн 1:0 Зигбург - Кёльн 1:8 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Байер Л - Кёльн 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:0 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Боруссия М Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Майнц Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Фрайбург Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7. Хоффенхайм Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
8. Кёльн Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
9. Вердер Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
10. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
11. РБ Лейпциг Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Шальке 04 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
16. Герта Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Байер Л Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
18. Бохум 0:3 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Боруссия М Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Бавария 3:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Вольфсбург Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Герта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Шальке 04 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Майнц Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Фрайбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Бохум 0:3 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Аугсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Байер Л Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:0 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2. Фрайбург Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Майнц Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Вердер Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
5. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Аугсбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Кёльн Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. РБ Лейпциг Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Байер Л Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Бохум 0:3 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Вольфсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Герта Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2
Новости матча
  • 95'
    Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 54%, Кёльн: 46%.
  • 95'
    Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Майна Линтон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 95'
    Майна Линтон из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    93'
    Ян Тильман из команды Кёльн в офсайде
  • 93'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • Угловой
      92'
      Ленц Кристофер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 92'
      Килиан Лука из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 92'
      Килиан Лука из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Хюберс Тимо из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 91'
      Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 53%, Кёльн: 47%.
    • 91'
      Тута из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Айнтрахт Фр 71.2% (84)
    X 23.7% (28)
    Кёльн 5.1% (6)
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    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:1 Кёльн

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    71.2% (84)
    Ничья
    23.7% (28)
    Кёльн
    5.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.89% (69)
    Меньше
    36.11% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    79.63% (86)
    Нет
    20.37% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    43.2% (51)
    1:1 Ничья
    15.3% (18)
    1:0 Айнтрахт Фр
    7.6% (9)
    2:0 Айнтрахт Фр
    6.8% (8)
    3:1 Айнтрахт Фр
    5.9% (7)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    1:2 Кёльн
    2.5% (3)
    0:1 Кёльн
    1.7% (2)
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