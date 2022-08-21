Стадион: Дойче банк Парк
1:1
Конец матча
Все видео голов с матчей
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Ход матча
58'
71'
1:0
82'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 9
-
3 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
35
Тута
27
Гётце
Марио
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Алиду ФаридеПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
18 Дуда ОндрейНападающий
-
33 Дитц ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Кёльн
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
20 матчей
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камада Даити
|2
|0.67
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.33
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайнц Флориан
|1
|0.33
|Тилманн Ян
|1
|0.33
|Дитц Флориан
|1
|0.33
|Любичич Деян
|1
|0.33
|Килиан Лука
|1
|0.33
|Хектор Йонас
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костич Филип
|1
|0
|Соу Джибриль
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайнц Флориан
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Хюберс Тимо
|1
|0
|Дитц Флориан
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
8
5
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4
РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0
Кёльн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2
Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Mondorf - Кёльн 1:12 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Аугсбург - Кёльн 1:4 Кёльн - Арминия 3:1 Боруссия М - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 3:2 Унион Берлин - Кёльн 1:0 Зигбург - Кёльн 1:8 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Байер Л - Кёльн 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|3:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|9.
|Вердер
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|16.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|18.
|Бохум
|0:3 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Бавария
|3:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Майнц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Бохум
|0:3 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Байер Л
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|3:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Майнц
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Вердер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Кёльн
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Бохум
|0:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:1 Кёльн
Исход игры
Айнтрахт Фр
71.2% (84)
Ничья
23.7% (28)
Кёльн
5.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
63.89% (69)
Меньше
36.11% (39)
Обе команды забьют
Да
79.63% (86)
Нет
20.37% (22)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
43.2% (51)
1:1 Ничья
15.3% (18)
1:0 Айнтрахт Фр
7.6% (9)
2:0 Айнтрахт Фр
6.8% (8)
3:1 Айнтрахт Фр
5.9% (7)
2:2 Ничья
4.2% (5)
1:2 Кёльн
2.5% (3)
0:1 Кёльн
1.7% (2)
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