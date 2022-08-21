Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
2:1
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаЭштрела Паулу
45' Желтая карточкаМуфи Фахд
0:1
46' ГолJota Silva
1:1
62' ГолВелинтон Жуниор
84' Желтая карточкаЭнрике Педро
84' Желтая карточкаВарела Бруну
2:1
88' ГолYago Cariello
90' Желтая карточкаЭвертон Перейра
90' Желтая карточкаЖанвье Николя
90'+10
Ход матча
44'
45'
46'
0:1
62'
1:1
84'
84'
88'
2:1
90'
90'
18
Муфи
Фахд
14
Сек
Мустафа
21
Са
Педру
14
Варела
Бруну
13
Амаро
Андре
5
Са
Элдер
10
Силва
Тьягу
11
Jota
Silva
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
-
18 Муфи ФахдЗащитник
-
14 Сек МустафаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
- Нападающий
-
70 Rui Gomes IV
-
30 Yong-Hak Kim
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
-
13 Амаро АндреЗащитник
- Защитник
-
5 Са ЭлдерЗащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Jota SilvaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Биай СелтунВратарь
-
25 Огава РёяЗащитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
-
23 Индио МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joao Aroso
История личных встреч
Портимоненсе
Витория Гимарайнш
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yago Cariello
|2
|0.67
|Эвертон Перейра
|1
|0.33
|Лукинья
|1
|0.33
|Велинтон Жуниор
|1
|0.33
|Са Педру
|0
|0
|Сек Мустафа
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андре III
|2
|0.67
|Jota Silva
|1
|0.33
|Алмейда Андре IV
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эвертон Перейра
|2
|0
|Эштрела Паулу
|2
|0
|Велинтон Жуниор
|1
|0
|Португал Самуэл
|1
|0
|Са Педру
|1
|0
|Муфи Фахд
|1
|0
|Оливейро Андерсон II
|1
|0
|Энрике Педро VI
|1
|0
|Виллиан II
|1
|0
|Релвас Филипе
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индио Матеус
|1
|1
|Варела Бруну
|2
|0
|Силва Тьягу
|2
|0
|Семеду Алфа
|0
|1
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Жанвье Николя
|1
|0
|Алмейда Андре IV
|1
|0
|Силва Андре III
|1
|0
|Амаро Андре
|1
|0
|Са Элдер
|1
|0
|Ибрахим Бамба
|1
|0
|Мигель Магальяеш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Портимоненсе - Estrela 2:1 Портимоненсе - Ковила 1:0
Портимоненсе - Брага 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:1 Портимоненсе - Бирмингем 1:1 Портимоненсе - Монако 0:2 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3 Арока - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Белененсеш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2 Эшторил - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Бенфика 1:2
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Хайдук 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 0:1 Хайдук - Витория Гимарайнш 3:1
Пушкаш-Академия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Пушкаш-Академия 3:0 Витория Гимарайнш - Трофенсе 4:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 5:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:1 Тондела - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3 Маритиму - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 1:3 Белененсеш - Витория Гимарайнш 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Брага
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|3.
|Бенфика
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Витория Гимарайнш
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Боавишта
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|Портимоненсе
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|Арока
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|Эшторил
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Каса Пиа
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|10.
|Визела
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Спортинг Л
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|Шавиш
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Жил Висенте
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|Санта-Клара
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Риу Аве
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Пасуш де Феррейра
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|17.
|Фамаликан
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Маритиму
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Брага
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|3.
|Эшторил
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Спортинг Л
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Витория Гимарайнш
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Боавишта
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Арока
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Жил Висенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Каса Пиа
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Портимоненсе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Шавиш
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Санта-Клара
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Визела
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Риу Аве
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Маритиму
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Визела
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Портимоненсе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Брага
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Шавиш
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Порту
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Витория Гимарайнш
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Боавишта
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Арока
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|10.
|Каса Пиа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Спортинг Л
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|12.
|Риу Аве
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|Санта-Клара
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Эшторил
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Жил Висенте
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Маритиму
|2
|0
|0
|2
|1 - 10
|0
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Прогнозы на матч Портимоненсе 2:1 Витория Гимарайнш
Исход игры
Портимоненсе
19.4% (21)
Ничья
50.9% (55)
Витория Гимарайнш
29.6% (32)
Тотал 2.5
Больше
22.43% (24)
Меньше
77.57% (83)
Обе команды забьют
Да
71.03% (76)
Нет
28.97% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.1% (52)
0:1 Витория Гимарайнш
14.8% (16)
1:2 Витория Гимарайнш
14.8% (16)
1:0 Портимоненсе
12% (13)
2:1 Портимоненсе
7.4% (8)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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