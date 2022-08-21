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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига

2022-2023

Стадион:
Портимоненсе
2:1
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
44' Желтая карточка
Эштрела Паулу
45' Желтая карточка
Муфи Фахд
0:1
46' Гол
Jota Silva
1:1
62' Гол
Велинтон Жуниор
84' Желтая карточка
Энрике Педро
84' Желтая карточка
Варела Бруну
2:1
88' Гол
Yago Cariello
90' Желтая карточка
Эвертон Перейра
90' Желтая карточка
Жанвье Николя
90'+10
94
Португал
Самуэл
4
Виллиан
II
44
Энрике
Педро
VI
22
Релвас
Филипе
18
Муфи
Фахд
14
Сек
Мустафа
38
Эштрела
Паулу
24
Диаби
Мохамед
21
Са
Педру
99
Yago
Cariello
93
Велинтон
Жуниор
14
Варела
Бруну
2
Мигель
Магальяеш
13
Амаро
Андре
3
Вильянуэва
Микель
5
Са
Элдер
10
Силва
Тьягу
22
Ибрахим
Бамба
7
Ламейраш
Рубен
70
Алмейда
Андре
IV
11
Jota
Silva
33
Силва
Андерсон
Портимоненсе
3-5-2
Витория Гимарайнш
4-2-3-1

История личных встреч

Портимоненсе
Витория Гимарайнш

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ТМК
3:3
ПЛ
2:1
К
1:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yago Cariello 2 0.67
Эвертон Перейра 1 0.33
Лукинья 1 0.33
Велинтон Жуниор 1 0.33
Са Педру 0 0
Сек Мустафа 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 2 0.67
Jota Silva 1 0.33
Алмейда Андре IV 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эвертон Перейра 2 0
Эштрела Паулу 2 0
Велинтон Жуниор 1 0
Португал Самуэл 1 0
Са Педру 1 0
Муфи Фахд 1 0
Оливейро Андерсон II 1 0
Энрике Педро VI 1 0
Виллиан II 1 0
Релвас Филипе 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индио Матеус 1 1
Варела Бруну 2 0
Силва Тьягу 2 0
Семеду Алфа 0 1
Вильянуэва Микель 1 0
Жанвье Николя 1 0
Алмейда Андре IV 1 0
Силва Андре III 1 0
Амаро Андре 1 0
Са Элдер 1 0
Ибрахим Бамба 1 0
Мигель Магальяеш 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Портимоненсе - Estrela 2:1 Портимоненсе - Ковила 1:0
Портимоненсе - Брага 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:1 Портимоненсе - Бирмингем 1:1 Портимоненсе - Монако 0:2 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3 Арока - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Белененсеш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2 Эшторил - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Бенфика 1:2
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Хайдук 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 0:1 Хайдук - Витория Гимарайнш 3:1
Пушкаш-Академия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Пушкаш-Академия 3:0 Витория Гимарайнш - Трофенсе 4:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 5:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:1 Тондела - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3 Маритиму - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 1:3 Белененсеш - Витория Гимарайнш 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Брага 3 2 1 0 11 - 3 7
3. Бенфика 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Витория Гимарайнш 3 2 0 1 3 - 2 6
5. Боавишта 3 2 0 1 3 - 3 6
6. Портимоненсе 3 2 0 1 5 - 2 6
7. Арока 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Эшторил 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Каса Пиа 3 1 1 1 2 - 1 4
10. Визела 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Спортинг Л 3 1 1 1 6 - 6 4
12. Шавиш 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Жил Висенте 2 1 0 1 1 - 1 3
14. Санта-Клара 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Риу Аве 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Пасуш де Феррейра 2 0 0 2 0 - 4 0
17. Фамаликан 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Маритиму 3 0 0 3 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 2 2 0 0 8 - 1 6
2. Брага 2 1 1 0 8 - 3 4
3. Эшторил 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Бенфика 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Спортинг Л 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Боавишта 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Арока 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Жил Висенте 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Каса Пиа 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Портимоненсе 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Шавиш 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Санта-Клара 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Визела 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Маритиму 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Визела 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Портимоненсе 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Брага 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Бенфика 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Шавиш 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Порту 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Витория Гимарайнш 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Боавишта 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Арока 2 1 0 1 2 - 5 3
10. Каса Пиа 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Спортинг Л 2 0 1 1 3 - 6 1
12. Риу Аве 2 0 1 1 2 - 5 1
13. Санта-Клара 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Эшторил 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Жил Висенте 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Маритиму 2 0 0 2 1 - 10 0
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      47'
      Муфи Фахд получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      44'
      Эштрела Паулу получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Мигель Магальяеш уходит с поля. Гашпар Бруну выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 108
    Портимоненсе 19.4% (21)
    X 50.9% (55)
    Витория Гимарайнш 29.6% (32)
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    Прогнозы на матч Портимоненсе 2:1 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Портимоненсе
    19.4% (21)
    Ничья
    50.9% (55)
    Витория Гимарайнш
    29.6% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.43% (24)
    Меньше
    77.57% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    71.03% (76)
    Нет
    28.97% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.1% (52)
    0:1 Витория Гимарайнш
    14.8% (16)
    1:2 Витория Гимарайнш
    14.8% (16)
    1:0 Портимоненсе
    12% (13)
    2:1 Портимоненсе
    7.4% (8)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
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