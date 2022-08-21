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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига

2022-2023

Стадион:
Брага
5:0
Конец матча
Маритиму
0'
1:0
9' Гол
Оливейра Витор
20' Желтая карточка
Медейруш Юри
26' Желтая карточка
Сильва Фабиано
2:0
42' Гол
Медейруш Юри
45' Желтая карточка
Бельтраме Стефано
3:0
58' Гол
Банза Симон
4:0
65' Гол
Руис Абель
5:0
88' Гол
Гомес Родриго
90'+4
1
Матеус
Лима
70
Сильва
Фабиано
3
Тормена
Витор
4
Ньякате
Сику
6
Секейра
Нуну
45
Медейруш
Юри
10
Орта
Андре
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
21
Орта
Рикарду
23
Банза
Симон
99
Оливейра
Витор
1
Силва
Мигел
2
Винк
Клаудио
4
Коста
Матеуш
66
Андраде
Лео
94
Коста
Витор
16
Мендеш
Диогу
10
Бельтраме
Стефано
12
Кошта
Эдгар
20
Miguel
Sousa
7
Видигал
Андре
95
Дьедеррик
Жоэль
Брага
4-4-2
Маритиму
4-2-3-1

История личных встреч

Брага
Маритиму

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

34 матча

55.9%
20.6%
23.5%
19 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

32.4%
52.9%
14.7%
11 побед 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.1%
26.5%
29.4%
15 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
КЛ
2:1
ПЛ
2:2
ТМК
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ТМК
1:2
ПЛ
3:3
КЛ
0:1
ПЛ
1:0
ТМК
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
5:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 4 1.33
Руис Абель 2 0.67
Медейруш Юри 1 0.33
Секейра Нуну 1 0.33
Ньякате Сику 1 0.33
Гомес Родриго II 1 0.33
Оливейра Витор 1 0.33
Джало Альваро 0 0
Орта Рикарду 0 0
Орта Андре 0 0
Лаинес Диего 0 0
Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винк Клаудио 1 0.33
Дьедеррик Жоэль 1 0.33

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Фабиано 2 0
Медейруш Юри 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Ньякате Сику 1 0
Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бельтраме Стефано 1 0
Дьедеррик Жоэль 1 0
Телеш Андре 1 0
Видигал Андре 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фамаликан - Брага 0:3 Брага - Спортинг Л 3:3 Брага - Сельта 2:1 Портимоненсе - Брага 2:0
Брага - Борнмут 2:1 Брага - Мидлсбро 3:0 Брага - Арока 3:2 Визела - Брага 2:3 Оливейренсе - Брага 2:6 Фамаликан - Брага 3:2 Брага - Арока 1:0 Белененсеш - Брага 0:1 Брага - Порту 1:0 Эшторил - Брага 0:0 Рейнджерс - Брага 3:1 Визела - Брага 0:1 Брага - Рейнджерс 1:0 Брага - Бенфика 3:2 Портимоненсе - Брага 1:2 Монако - Брага 1:1
Маритиму
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Маритиму - Шавиш 1:2 Порту - Маритиму 5:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Санта-Клара 1:0
Маритиму - Лейшоэш 2:1 Каса Пиа - Маритиму 0:0 Маритиму - Пенафьел 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Визела - Маритиму 1:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Маритиму 2:2 Маритиму - Боавишта 4:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 2:0 Маритиму - Тондела 1:3 Жил Висенте - Маритиму 1:1 Маритиму - Витория Гимарайнш 0:1 Морейренсе - Маритиму 0:1 Маритиму - Спортинг Л 1:1 Маритиму - Фамаликан 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Брага 3 2 1 0 11 - 3 7
3. Бенфика 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Витория Гимарайнш 2 2 0 0 2 - 0 6
5. Боавишта 3 2 0 1 3 - 3 6
6. Арока 3 2 0 1 3 - 5 6
7. Эшторил 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Каса Пиа 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Визела 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Шавиш 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Спортинг Л 3 1 1 1 6 - 6 4
12. Портимоненсе 2 1 0 1 3 - 1 3
13. Жил Висенте 2 1 0 1 1 - 1 3
14. Санта-Клара 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Риу Аве 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Пасуш де Феррейра 2 0 0 2 0 - 4 0
17. Фамаликан 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Маритиму 3 0 0 3 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 2 2 0 0 8 - 1 6
2. Брага 2 1 1 0 8 - 3 4
3. Эшторил 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Бенфика 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Спортинг Л 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Боавишта 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Арока 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Жил Висенте 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Каса Пиа 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Шавиш 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Санта-Клара 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Портимоненсе 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Визела 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Маритиму 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Визела 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Брага 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Портимоненсе 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Шавиш 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Бенфика 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Порту 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Боавишта 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Арока 2 1 0 1 2 - 5 3
10. Каса Пиа 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Спортинг Л 2 0 1 1 3 - 6 1
12. Риу Аве 2 0 1 1 2 - 5 1
13. Санта-Клара 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Эшторил 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Жил Висенте 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Маритиму 2 0 0 2 1 - 10 0
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Бельтраме Стефано получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Медейруш Юри бьет в цель!
    • Желтая карточка
      26'
      Фабиано Силва получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Медейруш Юри получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Оливейра Витор бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 109
    Брага 97.2% (106)
    X 1.8% (2)
    Маритиму 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Брага 5:0 Маритиму

    Исход игры
    Брага
    97.2% (106)
    Ничья
    1.8% (2)
    Маритиму
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.57% (43)
    Меньше
    59.43% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    38.68% (41)
    Нет
    61.32% (65)
    Популярный счёт
    2:0 Брага
    39.4% (43)
    2:1 Брага
    30.3% (33)
    1:0 Брага
    15.6% (17)
    3:1 Брага
    4.6% (5)
    3:0 Брага
    3.7% (4)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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