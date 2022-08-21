Стадион: Брага Мунисипал
0'
1:0
9' ГолОливейра Витор
20' Желтая карточкаМедейруш Юри
26' Желтая карточкаСильва Фабиано
2:0
42' ГолМедейруш Юри
45' Желтая карточкаБельтраме Стефано
3:0
58' ГолБанза Симон
4:0
65' ГолРуис Абель
5:0
88' ГолГомес Родриго
90'+4
Ход матча
9'
1:0
20'
26'
42'
2:0
58'
3:0
65'
4:0
88'
5:0
45
Медейруш
Юри
10
Орта
Андре
21
Орта
Рикарду
23
Банза
Симон
66
Андраде
Лео
94
Коста
Витор
16
Мендеш
Диогу
12
Кошта
Эдгар
20
Miguel
Sousa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
76 Пинто Денис
-
Главный тренер: Artur Jorge
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Андраде ЛеоЗащитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
-
16 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Кошта ЭдгарПолузащитник
-
20 Miguel SousaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
59 Трмал МатоушВратарь
-
45 Чина ФабиуЗащитник
- Защитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
-
34 Вега ЛучаноПолузащитник
-
44 Телеш АндреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
История личных встреч
Брага
Маритиму
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
34 матча
55.9%
20.6%
23.5%
19 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
32.4%
52.9%
14.7%
11 побед 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.1%
26.5%
29.4%
15 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|4
|1.33
|Руис Абель
|2
|0.67
|Медейруш Юри
|1
|0.33
|Секейра Нуну
|1
|0.33
|Ньякате Сику
|1
|0.33
|Гомес Родриго II
|1
|0.33
|Оливейра Витор
|1
|0.33
|Джало Альваро
|0
|0
|Орта Рикарду
|0
|0
|Орта Андре
|0
|0
|Лаинес Диего
|0
|0
Маритиму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винк Клаудио
|1
|0.33
|Дьедеррик Жоэль
|1
|0.33
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Фабиано
|2
|0
|Медейруш Юри
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
Маритиму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бельтраме Стефано
|1
|0
|Дьедеррик Жоэль
|1
|0
|Телеш Андре
|1
|0
|Видигал Андре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фамаликан - Брага 0:3 Брага - Спортинг Л 3:3 Брага - Сельта 2:1 Портимоненсе - Брага 2:0
Брага - Борнмут 2:1 Брага - Мидлсбро 3:0 Брага - Арока 3:2 Визела - Брага 2:3 Оливейренсе - Брага 2:6 Фамаликан - Брага 3:2 Брага - Арока 1:0 Белененсеш - Брага 0:1 Брага - Порту 1:0 Эшторил - Брага 0:0 Рейнджерс - Брага 3:1 Визела - Брага 0:1 Брага - Рейнджерс 1:0 Брага - Бенфика 3:2 Портимоненсе - Брага 1:2 Монако - Брага 1:1
Маритиму
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Маритиму - Шавиш 1:2 Порту - Маритиму 5:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Санта-Клара 1:0
Маритиму - Лейшоэш 2:1 Каса Пиа - Маритиму 0:0 Маритиму - Пенафьел 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Визела - Маритиму 1:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Маритиму 2:2 Маритиму - Боавишта 4:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 2:0 Маритиму - Тондела 1:3 Жил Висенте - Маритиму 1:1 Маритиму - Витория Гимарайнш 0:1 Морейренсе - Маритиму 0:1 Маритиму - Спортинг Л 1:1 Маритиму - Фамаликан 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Брага
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|3.
|Бенфика
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Витория Гимарайнш
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|Боавишта
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|Арока
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|7.
|Эшторил
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Каса Пиа
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|9.
|Визела
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Шавиш
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Спортинг Л
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|Портимоненсе
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|13.
|Жил Висенте
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|Санта-Клара
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Риу Аве
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Пасуш де Феррейра
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|17.
|Фамаликан
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Маритиму
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Брага
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|3.
|Эшторил
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Спортинг Л
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Витория Гимарайнш
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Боавишта
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Арока
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Жил Висенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Каса Пиа
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Шавиш
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Санта-Клара
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Портимоненсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Визела
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Риу Аве
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Маритиму
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Визела
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Брага
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Портимоненсе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Шавиш
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Витория Гимарайнш
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Порту
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Боавишта
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Арока
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|10.
|Каса Пиа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Спортинг Л
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|12.
|Риу Аве
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|Санта-Клара
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Эшторил
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Жил Висенте
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Маритиму
|2
|0
|0
|2
|1 - 10
|0
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Прогнозы на матч Брага 5:0 Маритиму
Исход игры
Брага
97.2% (106)
Ничья
1.8% (2)
Маритиму
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.57% (43)
Меньше
59.43% (63)
Обе команды забьют
Да
38.68% (41)
Нет
61.32% (65)
Популярный счёт
2:0 Брага
39.4% (43)
2:1 Брага
30.3% (33)
1:0 Брага
15.6% (17)
3:1 Брага
4.6% (5)
3:0 Брага
3.7% (4)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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