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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Ньюкасл
1:1
Первый тайм: 38'
Манчестер Сити
0'
0:1
6' Гол
Гюндоган Илкай
8' Желтая карточка
Гимараэс Бруно
18' Желтая карточка
Канселу Жоау
1:1
28' Гол
Альмирон Мигель
34' Желтая карточка
Шёр Фабиан

Ход матча

6'
0:1
Гюндоган Илкай
(Силва Бернарду)
8'
Гимараэс Бруно
 
18'
 
Канселу Жоау
21'
 
Диаш Рубен
Аке Натан
28'
Альмирон Мигель
(Сен-Максимен Аллан)
1:1
34'
Шёр Фабиан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 124
Ньюкасл 2.4% (3)
X 8.1% (10)
Манчестер Сити 89.5% (111)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Манчестер Сити
8.50
5.30
7.00
Все Коэффициенты
Новости
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
28
Уиллок
Джо
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
24
Альмирон
Мигель
9
Уилсон
Каллум
10
Сен-Максимен
Аллан
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
6
Аке
Натан
7
Канселу
Жоау
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
20
Силва
Бернарду
9
Холанн
Эрлинг
47
Фоден
Фил
Ньюкасл
4-3-3
Манчестер Сити
4-3-3

История личных встреч

Ньюкасл
Манчестер Сити

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед

23 матча

100%
0 побед 0 ничьих 23 победы

Первый тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Второй тайм

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 18 побед

28 матчей

7.1%
10.7%
82.2%
2 победы 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

3.6%
32.1%
64.3%
1 победа 9 ничьих 18 побед

Второй тайм

7.1%
28.6%
64.3%
2 победы 8 ничьих 18 побед

История матчей

ПЛ
5:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:4
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
К
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:1
ПЛ
5:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 1 0.33
Шёр Фабиан 1 0.33
Жоэлинтон 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 2 (1) 0.67
Гюндоган Илкай 2 0.67
Де Брёйне Кевин 1 0.33
Фоден Фил 1 0.33
Силва Бернарду 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Жоэлинтон 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 2 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Брайтон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0
Бенфика - Ньюкасл 3:2 Майнц - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Мюнхен-1860 3:0 Ньюкасл - Гейтсхед 5:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Норвич - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1
Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Тоттенхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Лидс Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Брайтон Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Ньюкасл 2:1 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Манчестер Сити 1:2 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
7. Фулхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 8 - 5 4
9. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Ноттингем Форест Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Челси Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
12. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13. Борнмут Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15. Ливерпуль Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Эвертон Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
17. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Лестер Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
19. Манчестер Юнайтед Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Вест Хэм Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лидс Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Ньюкасл 2:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Фулхэм Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
5. Манчестер Сити 1:2 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Арсенал Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Ноттингем Форест Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Кристал Пэлас Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Борнмут Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Брайтон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Челси Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Вулверхэмптон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
17. Эвертон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Лестер Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
19. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Манчестер Сити 1:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
5. Челси Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
6. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Тоттенхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ньюкасл 2:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Брентфорд Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
13. Ноттингем Форест Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Эвертон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Лестер Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
17. Борнмут Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Описание гола
    40'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1!!! Уилсон!!! 
  • 39'
    Холанна нашли проникающей передачей в штрафной, чуть расторопнее оказался Поуп, который и опередил нападающего. 
  • Опасный момент
    38'
    Ой, а тут что произошло. Эдерсон вышел из штрафной, упстил мяч, защитник подстраховал, а так бы и в пустые можно было пропустить!
  • 37'
    Слева прошел крученый навес, защитник не очень удачно оставил мяч Гюндогану, но быстро исправился, заблокировав удар немца. 
  • 35'
    Пока Пеп что-то рассказывает своему тренерскому штабу, Кевин Де Брёйне то ли бьет, то ли подает со штрафного. Так или иначе, Поуп выбивает. 
  • Желтая карточка
    34'
    Смело Уокер идет в обыгрыш будучи последним защитником, продолжает атаку по левому краю, а затем Фоден падает. Желтая для его обидчика - Фабиана Шера. 
  • 33'
    Как же заряжены игроки "Ньюкасла". Не дал подать Уиллок сопернику и тут же подал боевой клич в сторону трибун. Мощно!
  • 32'
    Невероятные 92 на 8 по владению в пользу "Ньюкасла" за последние 5 минут. Это где такое видано?
  • 31'
    Ну левый фланг просто в огне сегодня у "Ньюкасла" за счет Сен-Максимена, фамилию которого я за сегодня уже раз 8 написал. Все через него идет, и вот теперь голевая передача. 
  • Описание гола
    30'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! Алмирон!!! Сен-Максимен здорово на замахе убрал Родри и подал в штрафную, где Алмирон коленкой замкнул! Арбитры все проверили на руку и на офсайд, как я понимаю. Гол засчитан! 
  • Видеоповтор
    29'
    А вот и гол "Ньюкасла"! Даже радоваться побежал Алмирон, который забил после подачи Сен-Максимена, но арбитр остановил игру! ВАР смотрит момент!
  • Угловой
    28'
    Куда опаснее вторая подача с угла поля кряду. Навес на дальнюю, скидка на Уилсона, Каллум в падении пробил в створ, но слишком слабо. Эдерсон берет.
  • Угловой
    27'
    Угловой Триппьер подал не очень удачно, но зато случился повторный навес и еще попытка корнера.
  • 26'
    Уилсон вошел в штрафную, замедилился на секунду, но придумал только крученый удар в защитника. Угловой. 
  • 25'
    И не хотят останавливаться "сороки", Триппьер по правому флангу отправляет партнера в забег. Слишком быстрая передача, к сожалению. Удар от ворот. 
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    • Опасный момент
      24'
      Момент! Хорошо на Сен-Максимена прошла передача, сам он разобрался с защитником и из-под себя пробил по воротам. Эдерсон берет!
    • 23'
      Вернули гости мяч под свой контроль. Нужно им слегка остудить оппонента, который бежит вперед со всех ног в крайние пару минут. 
    • 22'
      Хорошо на двоих "Ньюкасл" разыграл на правом краю, подача только не прошла, впрочем подбор за ними. 
    • Желтая карточка
      21'
      Канселу получил отложенную желтую за то, что на ногу наступил сопернику в центре поля. 
    • 20'
      Де Брейне пробил во вратарский угол, к чему, как кажется, был готов Поуп. Голкипер отбил удар. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Уронили Холанна ньюкаслцы прямо перед своей штрафной. Сверхопасный стандарт у "Манчестера". 
    • Опасный момент
      18'
      Опасно! Через Сен-Максимена в очередной раз пошла атака "сорок", футболист сразу выкатил под удар Алмирону, который метров с 12 зарядил выше цели!
    • Опасный момент
      17'
      Ух! Могли игроки "Сити" удваивать преимущество, классная передача на Фодена, Фил отлично принял мяч, прошел пару метров и ударил в створ ворот. Ник Поуп ногой мяч отбивает!
    • 16'
      Еще штрафной для "горожан", подача на правый край, оборона выносит. 
    • Офсайд
      15'
      А тут многообещающе выглядела контратака "Ньюкасла", защитник перехватил и выбил на угловой. А еще за пару секунд до этого арбитр зафиксировал офсайд. 
    • 14'
      Ай-ай-ай, прострел с левого края штрафной и вроде бы прям в ноги Холанну, но звездный норвежец не сумел пробить из этой позиции, мяч прокатился мимо. 
    • 13'
      Навес со стандарта, хозяева отбились и в борьбе за подбор выиграли, но контрвыпад организовать не сумели. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Фолит "Ньюкасл" на своей половине. А ведь это Гимараэнс срубил Фодена. Гимараэнс, который уже на желтой. 
    • Опасный момент
      11'
      Де Брейне вырвался в контратаку после отличного паса Холанна, пробил в створ с близкого расстояния, но с довольно острого угла. Поуп спас!
    • 10'
      Классный перевод на Сен-Максимена, тот подождал партнера и отдал пас, но на двоих они ничего толкого придумать не смогли. 
    • 9'
      Еще раз манчестерцы сумели переиграть прессингующую сторону, дошли до линии штрафной в пару передач, но там их уже встретили. 
    • Желтая карточка
      8'
      Желтая для Гимараэса за фол на Де Брейне в центре поля. 
    • 7'
      А теперь уже некуда "Манчестеру" спешить, правда "Ньюкасл" включил высокий прессинг, так что не без проблем команда Гвардиолы выходит из обороны. 
    • Описание гола
      6'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Гюндоган!!! Стремительная атака "Сити", Бернарду Силва своей навесной передачей нашел Гюндогана в штрафной, а затем Илкай в полном одиночестве реализовал момент!
    • 4'
      А вот этот пас интереснее, Холанн на острие, отыграл назад на Силву, по итогам мяч дошел до Родри, который и пробил чуть выше цели. 
    • 3'
      Длинный перевод вперед от Канселу, хотел он кого-то там нийти своей передачей, безуспешно. 
    • 2'
      Активно начинает "Ньюкасл" атакой и даже входом в штрафную, затем последовала подача после вбрасывания из-за боковой. Эдерсон зафиксировал мяч. 
    • Первый тайм начался
      Первый тайм начался. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Ньюкасл 1:1 Манчестер Сити

    Исход игры
    Ньюкасл
    3.9% (5)
    Ничья
    7.9% (10)
    Манчестер Сити
    88.2% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.06% (70)
    Меньше
    36.94% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    58.56% (65)
    Нет
    41.44% (46)
    Популярный счёт
    0:2 Манчестер Сити
    23.6% (30)
    1:3 Манчестер Сити
    22% (28)
    1:2 Манчестер Сити
    15.7% (20)
    0:3 Манчестер Сити
    7.1% (9)
    2:2 Ничья
    3.9% (5)
    1:1 Ничья
    3.9% (5)
    0:1 Манчестер Сити
    3.1% (4)
    1:4 Манчестер Сити
    3.1% (4)
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