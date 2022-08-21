Как же заряжены игроки "Ньюкасла". Не дал подать Уиллок сопернику и тут же подал боевой клич в сторону трибун. Мощно!

Смело Уокер идет в обыгрыш будучи последним защитником, продолжает атаку по левому краю, а затем Фоден падает. Желтая для его обидчика - Фабиана Шера.

Пока Пеп что-то рассказывает своему тренерскому штабу, Кевин Де Брёйне то ли бьет, то ли подает со штрафного. Так или иначе, Поуп выбивает.

Слева прошел крученый навес, защитник не очень удачно оставил мяч Гюндогану, но быстро исправился, заблокировав удар немца.

Ой, а тут что произошло. Эдерсон вышел из штрафной, упстил мяч, защитник подстраховал, а так бы и в пустые можно было пропустить!

Холанна нашли проникающей передачей в штрафной, чуть расторопнее оказался Поуп, который и опередил нападающего.

32' Невероятные 92 на 8 по владению в пользу "Ньюкасла" за последние 5 минут. Это где такое видано?

31' Ну левый фланг просто в огне сегодня у "Ньюкасла" за счет Сен-Максимена, фамилию которого я за сегодня уже раз 8 написал. Все через него идет, и вот теперь голевая передача.

30' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! Алмирон!!! Сен-Максимен здорово на замахе убрал Родри и подал в штрафную, где Алмирон коленкой замкнул! Арбитры все проверили на руку и на офсайд, как я понимаю. Гол засчитан!

29' А вот и гол "Ньюкасла"! Даже радоваться побежал Алмирон, который забил после подачи Сен-Максимена, но арбитр остановил игру! ВАР смотрит момент!

28' Куда опаснее вторая подача с угла поля кряду. Навес на дальнюю, скидка на Уилсона, Каллум в падении пробил в створ, но слишком слабо. Эдерсон берет.

27' Угловой Триппьер подал не очень удачно, но зато случился повторный навес и еще попытка корнера.

26' Уилсон вошел в штрафную, замедилился на секунду, но придумал только крученый удар в защитника. Угловой.