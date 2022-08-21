Стадион: Сент-Джеймс Парк
1:1
Первый тайм: 38'
0'
0:1
6' ГолГюндоган Илкай
8' Желтая карточкаГимараэс Бруно
18' Желтая карточкаКанселу Жоау
1:1
28' ГолАльмирон Мигель
34' Желтая карточкаШёр Фабиан
Ход матча
6'
0:1
18'
21'
28'
34'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
22
Поуп
Ник
33
Бёрн
Дэн
28
Уиллок
Джо
47
Фоден
Фил
- Основной состав
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Ритчи МэттЗащитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гомес СерхиоЗащитник
- Защитник
-
82 Льюис РикоЗащитник
- Полузащитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
- Нападающий
-
26 Марез РиядНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ньюкасл
Манчестер Сити
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед
23 матча
100%
0 побед 0 ничьих 23 победы
Первый тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Второй тайм
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 18 побед
28 матчей
7.1%
10.7%
82.2%
2 победы 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
3.6%
32.1%
64.3%
1 победа 9 ничьих 18 побед
Второй тайм
7.1%
28.6%
64.3%
2 победы 8 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|1
|0.33
|Шёр Фабиан
|1
|0.33
|Жоэлинтон
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|2 (1)
|0.67
|Гюндоган Илкай
|2
|0.67
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.33
|Фоден Фил
|1
|0.33
|Силва Бернарду
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шёр Фабиан
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Жоэлинтон
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|2
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Брайтон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0
Бенфика - Ньюкасл 3:2 Майнц - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Мюнхен-1860 3:0 Ньюкасл - Гейтсхед 5:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Норвич - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1
Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Ньюкасл
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Манчестер Сити
|1:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 5
|4
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|19.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лидс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Ньюкасл
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|Манчестер Сити
|1:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Брайтон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Челси
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|19.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Манчестер Сити
|1:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|5.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ньюкасл
|2:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|17.
|Борнмут
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ньюкасл 1:1 Манчестер Сити
Исход игры
Ньюкасл
3.9% (5)
Ничья
7.9% (10)
Манчестер Сити
88.2% (112)
Тотал 2.5
Больше
63.06% (70)
Меньше
36.94% (41)
Обе команды забьют
Да
58.56% (65)
Нет
41.44% (46)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
23.6% (30)
1:3 Манчестер Сити
22% (28)
1:2 Манчестер Сити
15.7% (20)
0:3 Манчестер Сити
7.1% (9)
2:2 Ничья
3.9% (5)
1:1 Ничья
3.9% (5)
0:1 Манчестер Сити
3.1% (4)
1:4 Манчестер Сити
3.1% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!