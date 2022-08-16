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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Ньюкасл
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 41
Ньюкасл 2.4% (1)
X 9.8% (4)
Манчестер Сити 87.8% (36)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Манчестер Сити
9.49
5.35
9.40
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ньюкасл
Манчестер Сити

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед

23 матча

100%
0 побед 0 ничьих 23 победы

Первый тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Второй тайм

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 18 побед

28 матчей

7.1%
10.7%
82.2%
2 победы 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

3.6%
32.1%
64.3%
1 победа 9 ничьих 18 побед

Второй тайм

7.1%
28.6%
64.3%
2 победы 8 ничьих 18 побед

История матчей

ПЛ
5:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:4
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
К
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:1
ПЛ
5:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 1 0.5
Шёр Фабиан 1 0.5
Жоэлинтон 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 2 (1) 1
Де Брёйне Кевин 1 0.5
Фоден Фил 1 0.5
Гюндоган Илкай 1 0.5

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Жоэлинтон 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Брайтон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0
Бенфика - Ньюкасл 3:2 Майнц - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Мюнхен-1860 3:0 Ньюкасл - Гейтсхед 5:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Норвич - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1
Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Арсенал Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
4. Тоттенхэм Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
5. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Брайтон Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Лидс Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Ноттингем Форест Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Борнмут Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Ливерпуль Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Фулхэм Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Вулверхэмптон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Лестер Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
16. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Эвертон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Манчестер Юнайтед Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Борнмут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Арсенал Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7. Лидс Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Ноттингем Форест Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Вулверхэмптон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Челси Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Брайтон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Эвертон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Тоттенхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ньюкасл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Борнмут Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
15. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Эвертон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Лестер Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Ноттингем Форест Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2022, осталось 2 дня 9 часов 55 минут.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Ньюкасл 2.4% (1)
    X 9.8% (4)
    Манчестер Сити 87.8% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Манчестер Сити
    9.49
    5.35
    9.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ньюкасл - Манчестер Сити онлайн

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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Манчестер Сити

    Исход игры
    Ньюкасл
    2.4% (1)
    Ничья
    9.8% (4)
    Манчестер Сити
    87.8% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.36% (29)
    Меньше
    25.64% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (27)
    Нет
    30.77% (12)
    Популярный счёт
    1:3 Манчестер Сити
    26.8% (11)
    1:2 Манчестер Сити
    22% (9)
    0:2 Манчестер Сити
    19.5% (8)
    2:2 Ничья
    7.3% (3)
    0:3 Манчестер Сити
    4.9% (2)
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    Ньюкасл
    Манчестер Сити
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