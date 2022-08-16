Стадион: Сент-Джеймс Парк
Позже
История личных встреч
Ньюкасл
Манчестер Сити
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед
23 матча
100%
0 побед 0 ничьих 23 победы
Первый тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Второй тайм
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 18 побед
28 матчей
7.1%
10.7%
82.2%
2 победы 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
3.6%
32.1%
64.3%
1 победа 9 ничьих 18 побед
Второй тайм
7.1%
28.6%
64.3%
2 победы 8 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|1
|0.5
|Шёр Фабиан
|1
|0.5
|Жоэлинтон
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|2 (1)
|1
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.5
|Фоден Фил
|1
|0.5
|Гюндоган Илкай
|1
|0.5
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шёр Фабиан
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Жоэлинтон
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Брайтон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0
Бенфика - Ньюкасл 3:2 Майнц - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Мюнхен-1860 3:0 Ньюкасл - Гейтсхед 5:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Норвич - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1
Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Лидс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|18.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Борнмут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|7.
|Лидс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Челси
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Брайтон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Борнмут
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ньюкасл - Манчестер Сити
Исход игры
Ньюкасл
2.4% (1)
Ничья
9.8% (4)
Манчестер Сити
87.8% (36)
Тотал 2.5
Больше
74.36% (29)
Меньше
25.64% (10)
Обе команды забьют
Да
69.23% (27)
Нет
30.77% (12)
Популярный счёт
1:3 Манчестер Сити
26.8% (11)
1:2 Манчестер Сити
22% (9)
0:2 Манчестер Сити
19.5% (8)
2:2 Ничья
7.3% (3)
0:3 Манчестер Сити
4.9% (2)
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