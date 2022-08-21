Не прощает сегодня "Бавария" соперника за ошибки, мотивации на "Бохум" у мюнхенского клуба оказалась более чем достаточно.

Фёрстер пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел не очень сильно и точно в руки Нойеру.

Ордец на правой половине поля в подкате сбил Мане. "Бавария" тщательно готовится к стандарту.

Киммих со стандарта выполнил передачу на правый угол штрафной площади, мяч задел ногу защитника "Бохума" и улетел в аут.

Асано с правого фланга выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, Хофманн зацепился за мяч и затем выполнил пас немного назад на правую половину поля, Асано пробил в ближний угол ворот, Нойер в красивом прыжке намертво поймал мяч.

Павар с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Мане в борьбе с Гамбоа оказался на газоне, Даниэль Зиберт показал, что нужно играть дальше.

Г-О-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Де Лихт!!! Киммих с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Риманн ошибся при игре на выходе, а де Лихт отлично выпрыгнул и головой пробил точно в ближний угол ворот.

Постепенно интрига в этом матче начинает пропадать, но конечно же для многих главной интригой ещё до игры было количество голов "Баварии".

Даниэль Зиберт теперь уже ждёт решения от судей из комнаты VAR, де Лихт мог нарушить правила в борьбе за верховой мяч против Гамбоа.

Послушал судей из комнаты VAR Даниэль Зиберт, фола на Гомбоа не было, после удара головой от де Лихта мяч в руку Маттайсу не попадал, гол забит по всем правилам.

Мане убежал по левой половине поля к линии штрафной площади и затем Садио пробил в ближний угол ворот, Риманн сыграл надёжно и намертво поймал мяч.

Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади на ход Мюллеру, Риманн выскочил за пределы штрафной и уверенно вернул мяч в центр поля.

Асано с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Хофманн головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Нойеру.

Г-О-О-О-О-Л! 0:3!!! Коман!!! Киммих с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Гамбоа головой плохо сбросил мяч назад к линии вратарской, в итоге Риманну пришлось блокировать попытку удара по воротам от Мюллера, но тут же на отскоке первым оказался Коман, который отправил мяч в сетку.

23' Эрнандес с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Хайнца и улетел на угловой.

22' Гамбоа из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Хофманн головой сбросил мяч на правый угол штрафной площади, Лосийя набежал на мяч и в касание пробил по воротам, в очередной раз мяч полетел выше цели.

21' Игроки "Бохума" провели неплохую атаку через правый фланг, которая завершилась подачей в центр штрафной площади на Хофманна, но при этом боковой арбитр зафиксировал довольно странный офсайд.

20' Сане ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, а затем Лерой мощно пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

19' Из центра поля во второй волне атаки последовал заброс на правый угол штрафной площади, Юпамекано в борьбе с соперником головой сбросил мяч на Комана, Кингсли в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

18' Угловой у ворот "Бохума". Киммих выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

17' Мюллер пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Бохума".

16' А теперь уже Нойер под давлением Цоллера выбил мяч точно в Хофманна, который был на правом углу штрафной площади, но затем у Филиппа под давлением де Лихта не получилось выполнить пас на свободного Цоллера в центр штрафной площади.

15' Хофманн из центра поля выполнил передачу на ход Цоллеру по левой половине поля, мяч полетел слишком сильно, Симон не смог за него зацепиться.