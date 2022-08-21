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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Бохум
0:3
Первый тайм: 40'
Бавария
0'
0:1
4' Гол
Сане Лерой
0:2
25' Гол
Де Лихт Маттайс
0:3
33' Гол
Коман Кингсли

Ход матча

4'
0:1
Сане Лерой
(Коман Кингсли)
25'
0:2
Де Лихт Маттайс
(Киммих Йозуа)
33'
0:3
Коман Кингсли

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 119
Бохум 0% (0)
X 2.5% (3)
Бавария 97.5% (116)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Бавария
34.94
8.50
14.50
Все Коэффициенты
Новости
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
20
Ордец
Иван
30
Хайнц
Доминик
23
Янко
Саиди
8
Лосилья
Антони
7
Штёгер
Кевин
11
Асано
Такума
10
Фёрстер
Филипп
9
Цоллер
Симон
33
Хофманн
Филипп
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенжамен
2
Упамекано
Дайо
4
Де
Лихт
Маттайс
21
Эрнандес
Люка
6
Киммих
Йозуа
18
Забитцер
Марсель
11
Коман
Кингсли
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
17
Мане
Садио
Бохум
4-2-3-1
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Бохум
Бавария

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

12 матчей

8.3%
8.3%
83.4%
1 победа 1 ничья 10 побед

Первый тайм

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

8.3%
8.3%
83.4%
1 победа 1 ничья 10 побед

История матчей

Б
4:2
Б
7:0
К
1:2
К
0:3
ТМК
1:5
К
1:2
Б
3:1
Б
1:5
Б
0:3
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цоллер Симон 2 0.67
Штёгер Кевин 1 0.33
Стафилидис Костас 0 0
Хофманн Филипп 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 3 1
Мюллер Томас 1 0.33
Киммих Йозуа 1 0.33
Гнабри Серж 1 0.33
Коман Кингсли 1 0.33
Сане Лерой 1 0.33
Мане Садио 1 0.33
Павар Бенжамен 1 0.33
Де Лихт Маттайс 1 0.33

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 1 0
Стафилидис Костас 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ульрайх Свен 1 0
Эрнандес Люка 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
8
3 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
67%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2
Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3 Монхайм - Бохум 1:1 Вупперталь - Бохум 0:2 Унион Берлин - Бохум 3:2 Бохум - Арминия 2:1 Боруссия Д - Бохум 3:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Фрайбург - Бохум 3:0 Бохум - Байер Л 0:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2 Бохум - Хераклес 2:0
Бавария
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1
Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Вольфсбург - Бавария 2:2 Бавария - Штуттгарт 2:2 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:0 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Боруссия М Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Майнц Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Фрайбург Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7. Хоффенхайм Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
8. Кёльн Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
9. Вердер Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
10. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
11. РБ Лейпциг Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Шальке 04 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
16. Герта Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Байер Л Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
18. Бохум 0:3 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Боруссия М Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Бавария 3:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Вольфсбург Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Герта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Шальке 04 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Майнц Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Фрайбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Бохум 0:3 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Аугсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Байер Л Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:0 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2. Фрайбург Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Майнц Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Вердер Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
5. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Аугсбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Кёльн Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. РБ Лейпциг Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Байер Л Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Бохум 0:3 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Вольфсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Герта Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • Описание гола
    38'
    ГОООООЛ! 0:4!!! Мане!!! 
  • Судья
    37'
    Павар с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Мане в борьбе с Гамбоа оказался на газоне, Даниэль Зиберт показал, что нужно играть дальше. 
  • 36'
    Асано с правого фланга выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, Хофманн зацепился за мяч и затем выполнил пас немного назад на правую половину поля, Асано пробил в ближний угол ворот, Нойер в красивом прыжке намертво поймал мяч. 
  • 35'
    Киммих со стандарта выполнил передачу на правый угол штрафной площади, мяч задел ногу защитника "Бохума" и улетел в аут. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Ордец на правой половине поля в подкате сбил Мане. "Бавария" тщательно готовится к стандарту. 
  • 33'
    Фёрстер пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел не очень сильно и точно в руки Нойеру. 
  • 32'
    Не прощает сегодня "Бавария" соперника за ошибки, мотивации на "Бохум" у мюнхенского клуба оказалась более чем достаточно. 
  • Описание гола
    31'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:3!!! Коман!!! Киммих с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Гамбоа головой плохо сбросил мяч назад к линии вратарской, в итоге Риманну пришлось блокировать попытку удара по воротам от Мюллера, но тут же на отскоке первым оказался Коман, который отправил мяч в сетку. 
  • 30'
    Асано с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Хофманн головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Нойеру. 
  • 29'
    Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади на ход Мюллеру, Риманн выскочил за пределы штрафной и уверенно вернул мяч в центр поля. 
  • 28'
    Мане убежал по левой половине поля к линии штрафной площади и затем Садио пробил в ближний угол ворот, Риманн сыграл надёжно и намертво поймал мяч. 
  • Судья
    27'
    Послушал судей из комнаты VAR Даниэль Зиберт, фола на Гомбоа не было, после удара головой от де Лихта мяч в руку Маттайсу не попадал, гол забит по всем правилам. 
  • Видеоповтор
    26'
    Даниэль Зиберт теперь уже ждёт решения от судей из комнаты VAR, де Лихт мог нарушить правила в борьбе за верховой мяч против Гамбоа. 
  • 25'
    Постепенно интрига в этом матче начинает пропадать, но конечно же для многих главной интригой ещё до игры было количество голов "Баварии". 
  • Описание гола
    24'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Де Лихт!!! Киммих с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Риманн ошибся при игре на выходе, а де Лихт отлично выпрыгнул и головой пробил точно в ближний угол ворот. 
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    • 23'
      Эрнандес с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Хайнца и улетел на угловой. 
    • Опасный момент
      22'
      Гамбоа из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Хофманн головой сбросил мяч на правый угол штрафной площади, Лосийя набежал на мяч и в касание пробил по воротам, в очередной раз мяч полетел выше цели. 
    • Офсайд
      21'
      Игроки "Бохума" провели неплохую атаку через правый фланг, которая завершилась подачей в центр штрафной площади на Хофманна, но при этом боковой арбитр зафиксировал довольно странный офсайд. 
    • 20'
      Сане ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, а затем Лерой мощно пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • 19'
      Из центра поля во второй волне атаки последовал заброс на правый угол штрафной площади, Юпамекано в борьбе с соперником головой сбросил мяч на Комана, Кингсли в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • Угловой
      18'
      Угловой у ворот "Бохума". Киммих выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 17'
      Мюллер пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Бохума". 
    • Опасный момент
      16'
      А теперь уже Нойер под давлением Цоллера выбил мяч точно в Хофманна, который был на правом углу штрафной площади, но затем у Филиппа под давлением де Лихта не получилось выполнить пас на свободного Цоллера в центр штрафной площади. 
    • 15'
      Хофманн из центра поля выполнил передачу на ход Цоллеру по левой половине поля, мяч полетел слишком сильно, Симон не смог за него зацепиться. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Хайнц в центре поля нарушил правила. Игроки "Баварии" на этот раз не стали сильно торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 13'
      Цоллер по левой половине поля убежал в штрафную площадь после заброса из глубины поля, но затем Симон выполнил прострел точно в руки Нойеру. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Янко на правой половине поля нарушил правила против Павара. При этом сам Бенжамен сильно опустил голову вниз, но Даниэль Зиберт дал свисток в пользу мюнхенского клуба. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Фёрстер в центре поля нарушил правила. Игроки "Баварии" быстро разыграли стандарт и продолжили мощное давление. 
    • Угловой
      10'
      Киммих с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки "Бохума" выбили мяч за пределы штрафной площади без всякого труда. 
    • Опасный момент
      9'
      Сане от радиуса штрафной площади пробил в левый угол ворот, Риманн в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • Угловой
      8'
      Штёгер с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Баварии" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • Опасный момент
      7'
      Удалось "Бохуму" провести опасную атаку, которая завершилась подачей в  центр штрафной площади, Цоллер в касание пробил в правый угол ворот, де Лихт успел подставить голову, мяч ушёл на угловой. 
    • Офсайд
      6'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Коману по левой половине поля, Кингсли на этот раз забрался в офсайд. 
    • Судья
      5'
      Янко на правом фланге в борьбе за мяч толкнул в спину Комана, но Даниэль Зиберт не зафиксировал нарушения правил. 
    • 4'
      Очень сильное начало матча получается у "Баварии", видимо сегодня всё же команда Юлиана Нагельсманна обошлась без недооценки соперника. 
    • Описание гола
      3'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Сане!!! Игроки "Баварии" свою первую же атаку завершили голом. Сане после небольшой комбинации отправил мяч на правый угол штрафной площади, далее Коман выполнил ответный пас на Лероя, а сам Сане от линии штрафной площади отлично пробил в правый угол ворот, Риманн ничего не смог поделать. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Забитцер в центре поля нарушил правила против Штёгера. Игроки "Бохума" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Бохум" на своём поле ждёт очень сложное испытание. Однако, "Бавария" вполне может недооценить соперника, а поэтому сегодня всё же ждать простого матча для команды Юлиана Нагельсманна не нужно. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Бохум 0:3 Бавария

    Исход игры
    Бохум
    0% (0)
    Ничья
    2.5% (3)
    Бавария
    97.5% (116)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.64% (92)
    Меньше
    16.36% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    50.91% (56)
    Нет
    49.09% (54)
    Популярный счёт
    1:3 Бавария
    28.6% (34)
    0:3 Бавария
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