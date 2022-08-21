Стадион: Ревирпауэрштадион
Ход матча
4'
0:1
25'
0:2
33'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 6
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
20
Ордец
Иван
23
Янко
Саиди
11
Асано
Такума
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
17
Мане
Садио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Оерманн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бонга ТарсисПолузащитник
-
Главный тренер: Райс Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
17 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисНападающий
-
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бохум
Бавария
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
12 матчей
8.3%
8.3%
83.4%
1 победа 1 ничья 10 побед
Первый тайм
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
8.3%
8.3%
83.4%
1 победа 1 ничья 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цоллер Симон
|2
|0.67
|Штёгер Кевин
|1
|0.33
|Стафилидис Костас
|0
|0
|Хофманн Филипп
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусиала Джамал
|3
|1
|Мюллер Томас
|1
|0.33
|Киммих Йозуа
|1
|0.33
|Гнабри Серж
|1
|0.33
|Коман Кингсли
|1
|0.33
|Сане Лерой
|1
|0.33
|Мане Садио
|1
|0.33
|Павар Бенжамен
|1
|0.33
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.33
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|1
|0
|Стафилидис Костас
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
8
3 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
67%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2
Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3 Монхайм - Бохум 1:1 Вупперталь - Бохум 0:2 Унион Берлин - Бохум 3:2 Бохум - Арминия 2:1 Боруссия Д - Бохум 3:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Фрайбург - Бохум 3:0 Бохум - Байер Л 0:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2 Бохум - Хераклес 2:0
Бавария
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1
Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Вольфсбург - Бавария 2:2 Бавария - Штуттгарт 2:2 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|3:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|9.
|Вердер
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|16.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|18.
|Бохум
|0:3 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Бавария
|3:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Майнц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Бохум
|0:3 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Байер Л
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|3:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Майнц
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Вердер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Кёльн
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Бохум
|0:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бохум 0:3 Бавария
Исход игры
Бохум
0% (0)
Ничья
2.5% (3)
Бавария
97.5% (116)
Тотал 2.5
Больше
83.64% (92)
Меньше
16.36% (18)
Обе команды забьют
Да
50.91% (56)
Нет
49.09% (54)
Популярный счёт
1:3 Бавария
28.6% (34)
0:3 Бавария
23.5% (28)
0:2 Бавария
12.6% (15)
1:2 Бавария
9.2% (11)
0:4 Бавария
5.9% (7)
1:4 Бавария
4.2% (5)
0:5 Бавария
1.7% (2)
2:4 Бавария
1.7% (2)
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