Стадион: Ревирпауэрштадион
История личных встреч
Бохум
Бавария
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
12 матчей
8.3%
8.3%
83.4%
1 победа 1 ничья 10 побед
Первый тайм
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
8.3%
8.3%
83.4%
1 победа 1 ничья 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цоллер Симон
|2
|1
|Штёгер Кевин
|1
|0.5
|Стафилидис Костас
|0
|0
|Хофманн Филипп
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусиала Джамал
|3
|1.5
|Мюллер Томас
|1
|0.5
|Гнабри Серж
|1
|0.5
|Киммих Йозуа
|1
|0.5
|Мане Садио
|1
|0.5
|Павар Бенжамен
|1
|0.5
|Сане Лерой
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|1
|0
|Стафилидис Костас
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
8
3 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
67%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2
Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3 Монхайм - Бохум 1:1 Вупперталь - Бохум 0:2 Унион Берлин - Бохум 3:2 Бохум - Арминия 2:1 Боруссия Д - Бохум 3:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Фрайбург - Бохум 3:0 Бохум - Байер Л 0:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2 Бохум - Хераклес 2:0
Бавария
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1
Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Вольфсбург - Бавария 2:2 Бавария - Штуттгарт 2:2 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Майнц
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Вердер
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|16.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Байер Л
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Майнц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Майнц
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Кёльн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бохум - Бавария
Исход игры
Бохум
0% (0)
Ничья
2.6% (1)
Бавария
97.4% (38)
Тотал 2.5
Больше
80.56% (29)
Меньше
19.44% (7)
Обе команды забьют
Да
55.56% (20)
Нет
44.44% (16)
Популярный счёт
1:3 Бавария
30.8% (12)
0:3 Бавария
17.9% (7)
0:2 Бавария
12.8% (5)
1:2 Бавария
10.3% (4)
2:4 Бавария
5.1% (2)
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