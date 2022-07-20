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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Бохум
 
Позже
Бавария

История личных встреч

Бохум
Бавария

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

12 матчей

8.3%
8.3%
83.4%
1 победа 1 ничья 10 побед

Первый тайм

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

8.3%
8.3%
83.4%
1 победа 1 ничья 10 побед

История матчей

Б
4:2
Б
7:0
К
1:2
К
0:3
ТМК
1:5
К
1:2
Б
3:1
Б
1:5
Б
0:3
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цоллер Симон 2 1
Штёгер Кевин 1 0.5
Стафилидис Костас 0 0
Хофманн Филипп 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 3 1.5
Мюллер Томас 1 0.5
Гнабри Серж 1 0.5
Киммих Йозуа 1 0.5
Мане Садио 1 0.5
Павар Бенжамен 1 0.5
Сане Лерой 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 1 0
Стафилидис Костас 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ульрайх Свен 1 0
Эрнандес Люка 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
8
3 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
67%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2
Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3 Монхайм - Бохум 1:1 Вупперталь - Бохум 0:2 Унион Берлин - Бохум 3:2 Бохум - Арминия 2:1 Боруссия Д - Бохум 3:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Фрайбург - Бохум 3:0 Бохум - Байер Л 0:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2 Бохум - Хераклес 2:0
Бавария
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1
Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Вольфсбург - Бавария 2:2 Бавария - Штуттгарт 2:2 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
2. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Кёльн Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Боруссия М Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Майнц Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Аугсбург Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
10. РБ Лейпциг Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Штуттгарт Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Вердер Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14. Вольфсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
16. Герта Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Байер Л Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Бохум Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Боруссия М Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Майнц Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Шальке 04 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Герта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Байер Л Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Фрайбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Аугсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Майнц Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Аугсбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Кёльн Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Байер Л Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Бохум Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Хоффенхайм Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Вольфсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Герта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бохум - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2022, осталось 2 дня 9 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Бохум 0% (0)
    X 2.6% (1)
    Бавария 97.4% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бохум
    Ничья
    Бавария
    15.00
    8.70
    13.50
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Бохум - Бавария

    Исход игры
    Бохум
    0% (0)
    Ничья
    2.6% (1)
    Бавария
    97.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.56% (29)
    Меньше
    19.44% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (20)
    Нет
    44.44% (16)
    Популярный счёт
    1:3 Бавария
    30.8% (12)
    0:3 Бавария
    17.9% (7)
    0:2 Бавария
    12.8% (5)
    1:2 Бавария
    10.3% (4)
    2:4 Бавария
    5.1% (2)
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    Бохум
    Бавария
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