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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Парма
2:2
Второй тайм: 64'
Бари
0'
3' Желтая карточка
Терранова Эмануэле
1:0
3' Гол
Ман Деннис
8' Желтая карточка
Эстевес Науэль
1:1
11' Пенальти
Антенуччи Мирко
1:2
35' Гол
Фолоруншо Майкл
38' Желтая карточка
Валенти Лаутаро
38' Желтая карточка
Walid Cheddira
2:2
45' Гол
Михэйлэ Валентин
45' Желтая карточка
Михэйлэ Валентин
54' Желтая карточка
Бернабе Адриан

Ход матча

3'
 
Терранова Эмануэле
3'
Ман Деннис
(Васкес Франко)
1:0
8'
Эстевес Науэль
 
11'
1:1
Антенуччи Мирко
35'
1:2
Фолоруншо Майкл
(Walid Cheddira)
38'
Валенти Лаутаро
 
38'
 
Walid Cheddira
45'
Михэйлэ Валентин
2:2
45'
Михэйлэ Валентин
 
46'
Юрич Станко
Эстевес Науэль
 
54'
Бернабе Адриан
 
58'
Зом Симон
Инглезе Роберто
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 5
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Бари
2.35
3.50
5.10
Все Коэффициенты
Новости
22
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
5
Романьоли
Симоне
30
Валенти
Лаутаро
17
Остерволде
Джейден
10
Васкес
Франко
8
Эстевес
Науэль
28
Михэйлэ
Валентин
16
Бернабе
Адриан
98
Ман
Деннис
45
Инглезе
Роберто
18
Каприле
Элия
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
20
Терранова
Эмануэле
31
Риччи
Джакомо
17
Майелло
Раффаэле
4
Майта
Маттиа
90
Фолоруншо
Майкл
10
Ботта
Рубен
11
Walid
Cheddira
7
Антенуччи
Мирко
Парма
4-3-1-2
Бари
4-3-1-2

История личных встреч

Парма
Бари

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

СB
1:0
СB
0:0
К
2:1
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СB
0:2
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 1 1
Михэйлэ Валентин 1 1
Васкес Франко 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фолоруншо Майкл 1 1
Антенуччи Мирко 1 (1) 1
Walid Cheddira 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Науэль 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Валенти Лаутаро 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терранова Эмануэле 1 0
Walid Cheddira 1 0

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1
Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2 Перуджа - Парма 2:1 Парма - Асколи 0:1 Брешия - Парма 1:0 Парма - Комо 4:3 Козенца - Парма 1:3 Парма - Лечче 0:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Парма - Читтаделла 1:1 Парма - Реджина 1:1 Монца - Парма 1:1 Парма - СПАЛ 2013 4:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Тернана 2:3 Кремонезе - Парма 3:1
Бари
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3
Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2 Таранто - Бари 0:0 Бари - Авеллино 1:0 Латина - Бари 0:1 Бари - Фиделис Андрия 0:0 Вибонезе - Бари 0:1 Бари - Юве Стабия 1:0 Катанзаро - Бари 1:2 Бари - Виртус Франкавилла 2:1 Фоджа - Бари 2:2 Бари - Пичерно 1:0 Бари - Кампобассо 2:3 Туррис - Бари 0:1 Монополи - Бари 0:0 Бари - Мессина 1:2
Команда И В Н П Г О
1. Бари 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Парма 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
6. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Зюйдтироль 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Палермо 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Модена 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Парма 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
6. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Зюйдтироль 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Палермо 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Модена 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Бари 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Бари 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
5. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Зюйдтироль 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Парма 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Палермо 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Модена 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Михэйлэ Валентин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Михэйлэ Валентин бьет в цель!
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Парма
    Ничья
    Бари
    2.35
    3.50
    5.10
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