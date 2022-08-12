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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Парма
2:2
Конец матча
Бари
0'
3' Желтая карточка
Терранова Эмануэле
1:0
3' Гол
Ман Деннис
8' Желтая карточка
Эстевес Науэль
1:1
11' Пенальти
Антенуччи Мирко
1:2
35' Гол
Фолоруншо Майкл
38' Желтая карточка
Валенти Лаутаро
38' Желтая карточка
Walid Cheddira
2:2
45' Гол
Михэйлэ Валентин
45' Желтая карточка
Михэйлэ Валентин
54' Желтая карточка
Бернабе Адриан
79' Желтая карточка
Малламо Алессандро
90' Желтая карточка
Дель Прато Энрико
90'+6

Ход матча

3'
 
Терранова Эмануэле
3'
Ман Деннис
(Васкес Франко)
1:0
8'
Эстевес Науэль
 
11'
1:1
Антенуччи Мирко
35'
1:2
Фолоруншо Майкл
(Walid Cheddira)
38'
Валенти Лаутаро
 
38'
 
Walid Cheddira
45'
Михэйлэ Валентин
2:2
45'
Михэйлэ Валентин
 
46'
Юрич Станко
Эстевес Науэль
 
54'
Бернабе Адриан
 
58'
Зом Симон
Инглезе Роберто
 
71'
 
Малламо Алессандро
Ботта Рубен
71'
Камара Дрисса
Ман Деннис
 
71'
Бенедычак Адриан
Бернабе Адриан
 
76'
Тутино Дженнаро
Васкес Франко
 
79'
 
Малламо Алессандро
82'
 
Галано Кристиан
Фолоруншо Майкл
82'
 
Канджано Джанмарко
Walid Cheddira
89'
 
Marco Bosisio
Антенуччи Мирко
90'
Дель Прато Энрико
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 10
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Новости
22
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
5
Романьоли
Симоне
30
Валенти
Лаутаро
17
Остерволде
Джейден
10
Васкес
Франко
8
Эстевес
Науэль
28
Михэйлэ
Валентин
16
Бернабе
Адриан
98
Ман
Деннис
45
Инглезе
Роберто
18
Каприле
Элия
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
20
Терранова
Эмануэле
31
Риччи
Джакомо
17
Майелло
Раффаэле
4
Майта
Маттиа
90
Фолоруншо
Майкл
10
Ботта
Рубен
11
Walid
Cheddira
7
Антенуччи
Мирко
Парма
4-3-1-2
Бари
4-3-1-2

История личных встреч

Парма
Бари

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

СB
1:0
СB
0:0
К
2:1
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СB
0:2
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 1 1
Михэйлэ Валентин 1 1
Васкес Франко 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фолоруншо Майкл 1 1
Антенуччи Мирко 1 (1) 1
Walid Cheddira 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Науэль 1 0
Дель Прато Энрико 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Бернабе Адриан 1 0
Валенти Лаутаро 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терранова Эмануэле 1 0
Малламо Алессандро 1 0
Walid Cheddira 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1
Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2 Перуджа - Парма 2:1 Парма - Асколи 0:1 Брешия - Парма 1:0 Парма - Комо 4:3 Козенца - Парма 1:3 Парма - Лечче 0:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Парма - Читтаделла 1:1 Парма - Реджина 1:1 Монца - Парма 1:1 Парма - СПАЛ 2013 4:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Тернана 2:3 Кремонезе - Парма 3:1
Бари
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3
Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2 Таранто - Бари 0:0 Бари - Авеллино 1:0 Латина - Бари 0:1 Бари - Фиделис Андрия 0:0 Вибонезе - Бари 0:1 Бари - Юве Стабия 1:0 Катанзаро - Бари 1:2 Бари - Виртус Франкавилла 2:1 Фоджа - Бари 2:2 Бари - Пичерно 1:0 Бари - Кампобассо 2:3 Туррис - Бари 0:1 Монополи - Бари 0:0 Бари - Мессина 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
6. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Зюйдтироль 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Палермо 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Модена 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
6. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Зюйдтироль 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Палермо 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Модена 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Бари 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
5. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Зюйдтироль 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Палермо 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Модена 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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