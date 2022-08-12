Стадион: Эннио Тардини
0'
3' Желтая карточкаТерранова Эмануэле
1:0
3' ГолМан Деннис
8' Желтая карточкаЭстевес Науэль
1:1
11' ПенальтиАнтенуччи Мирко
1:2
35' ГолФолоруншо Майкл
38' Желтая карточкаВаленти Лаутаро
38' Желтая карточкаWalid Cheddira
2:2
45' ГолМихэйлэ Валентин
45' Желтая карточкаМихэйлэ Валентин
54' Желтая карточкаБернабе Адриан
79' Желтая карточкаМалламо Алессандро
90' Желтая карточкаДель Прато Энрико
90'+6
Ход матча
3'
1:0
11'
1:1
35'
38'
38'
45'
2:2
45'
54'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 10
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
98
Ман
Деннис
18
Каприле
Элия
10
Ботта
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
93 Mehdi Dorval
-
-
Главный тренер: Michele Mignani
История личных встреч
Парма
Бари
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|1
|1
|Михэйлэ Валентин
|1
|1
|Васкес Франко
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фолоруншо Майкл
|1
|1
|Антенуччи Мирко
|1 (1)
|1
|Walid Cheddira
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Науэль
|1
|0
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Бернабе Адриан
|1
|0
|Валенти Лаутаро
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Малламо Алессандро
|1
|0
|Walid Cheddira
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1
Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2 Перуджа - Парма 2:1 Парма - Асколи 0:1 Брешия - Парма 1:0 Парма - Комо 4:3 Козенца - Парма 1:3 Парма - Лечче 0:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Парма - Читтаделла 1:1 Парма - Реджина 1:1 Монца - Парма 1:1 Парма - СПАЛ 2013 4:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Тернана 2:3 Кремонезе - Парма 3:1
Бари
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3
Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2 Таранто - Бари 0:0 Бари - Авеллино 1:0 Латина - Бари 0:1 Бари - Фиделис Андрия 0:0 Вибонезе - Бари 0:1 Бари - Юве Стабия 1:0 Катанзаро - Бари 1:2 Бари - Виртус Франкавилла 2:1 Фоджа - Бари 2:2 Бари - Пичерно 1:0 Бари - Кампобассо 2:3 Туррис - Бари 0:1 Монополи - Бари 0:0 Бари - Мессина 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Зюйдтироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Брешия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Перуджа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Палермо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Модена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Зюйдтироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Брешия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Перуджа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Палермо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Модена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Бари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Зюйдтироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Брешия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Перуджа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Палермо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Модена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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