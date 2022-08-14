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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
СПАЛ 2013
1:3
Конец матча
Реджина
0'
18' Желтая карточка
Фаббиан Джованни
0:1
45' Гол
Кризетиг Лоренцо
47' Желтая карточка
Пьероцци Никколо
0:2
52' Гол
Менез Жереми
62' Желтая карточка
Вивиани Федерико
0:3
67' Гол
Ривас Ригоберто
1:3
79' Гол
Ла Мантия Андреа
88' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
90' Желтая карточка
Мурджа Алессандро
90'+5

Ход матча

18'
 
Фаббиан Джованни
45'
0:1
Кризетиг Лоренцо
47'
 
Пьероцци Никколо
52'
0:2
Менез Жереми
(Ривас Ригоберто)
59'
 
Лояконо Джузеппе
Пьероцци Никколо
59'
 
Ломбарди Алессандро
Фаббиан Джованни
59'
 
Канотто Луиджи
Риччи Федерико
62'
Вивиани Федерико
 
66'
 
Гори Габриэле
Менез Жереми
67'
0:3
Ривас Ригоберто
(Канотто Луиджи)
70'
Тунёв Георгий
Вивиани Федерико
 
70'
Рабби Симоне
Майстро Фабио
 
70'
Финотто Маттиа
Мончини Габриэле
 
79'
Ла Мантия Андреа
(Дикманн Лоренцо)
1:3
81'
 
Чичерелли Эмануэле
Ривас Ригоберто
81'
Мурджа Алессандро
Манкозу Марко
 
88'
Дикманн Лоренцо
 
90'
Мурджа Алессандро
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Новости
1
Альфонсо
Энрико
24
Дикманн
Лоренцо
18
Matteo
Arena
6
Меккарьелло
Бьяджо
21
Селия
Раффаэле
8
Манкозу
Марко
7
Вивиани
Федерико
10
Дзанеллато
Никколо
37
Майстро
Фабио
19
Ла
Мантия
Андреа
9
Мончини
Габриэле
22
Коломби
Симоне
27
Пьероцци
Никколо
3
Ционек
Тьяго
28
Гальоло
Риккардо
98
Federico
Giraudo
14
Фаббиан
Джованни
8
Кризетиг
Лоренцо
94
Льотти
Даниэле
21
Риччи
Федерико
7
Менез
Жереми
99
Ривас
Ригоберто
СПАЛ 2013
4-3-1-2
Реджина
4-3-3

История личных встреч

СПАЛ 2013
Реджина

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

СB
1:3
СB
2:1
СB
1:4
СB
0:1

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 1 1
Дикманн Лоренцо 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ривас Ригоберто 1 1
Менез Жереми 1 1
Кризетиг Лоренцо 1 1
Канотто Луиджи 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Федерико 1 0
Мурджа Алессандро 1 0
Дикманн Лоренцо 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьероцци Никколо 1 0
Фаббиан Джованни 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ 2013
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1
СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0
Реджина
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4
Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0 Тернана - Реджина 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Реджина 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Дженоа 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Асколи 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Козенца 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фрозиноне 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
9. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Модена 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Тернана 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
18. СПАЛ 2013 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Зюйдтироль 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Асколи 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
5. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Бари 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Зюйдтироль 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Модена 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
20. СПАЛ 2013 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Дженоа 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Козенца 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Фрозиноне 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Модена 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
15. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Палермо 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Тернана 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
19. Зюйдтироль 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      52'
      Г О О О О Л - Менез Жереми бьет в цель!
    • Желтая карточка
      47'
      Niccolo Pierozzi получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Кризетиг Лоренцо бьет в цель!
    • Желтая карточка
      18'
      Giovanni Fabbian получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости
    Где смотреть матч СПАЛ 2013 1:3 Реджина онлайн

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