Стадион: Паоло Мацца
0'
18' Желтая карточкаФаббиан Джованни
0:1
45' ГолКризетиг Лоренцо
47' Желтая карточкаПьероцци Никколо
0:2
52' ГолМенез Жереми
62' Желтая карточкаВивиани Федерико
0:3
67' ГолРивас Ригоберто
1:3
79' ГолЛа Мантия Андреа
88' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
90' Желтая карточкаМурджа Алессандро
90'+5
Ход матча
18'
45'
0:1
47'
52'
0:2
62'
67'
79'
88'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 7
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
18
Matteo
Arena
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Matteo ArenaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рабби СимонеНападающий
- Нападающий
-
32 Раути НиколаНападающий
-
20 Matteo Prati
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
СПАЛ 2013
Реджина
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|1
|1
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ривас Ригоберто
|1
|1
|Менез Жереми
|1
|1
|Кризетиг Лоренцо
|1
|1
|Канотто Луиджи
|0
|0
Карточки
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Мурджа Алессандро
|1
|0
|Дикманн Лоренцо
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьероцци Никколо
|1
|0
|Фаббиан Джованни
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
СПАЛ 2013
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1
СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0
Реджина
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4
Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0 Тернана - Реджина 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Палермо
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Реджина
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Дженоа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|9.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Модена
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|18.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Палермо
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|5.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Бари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Зюйдтироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Перуджа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Модена
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Дженоа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Брешия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Модена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Палермо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|19.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C