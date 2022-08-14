Стадион: Альберто Бралья
Ход матча
34'
0:1
45'
50'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
16
Джерли
Фабио
99
Дьяв
Давиде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Дьяв ДавидеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хауди ХамзаПолузащитник
- Нападающий
-
19 Бошич МилошНападающий
-
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
История личных встреч
Модена
Фрозиноне
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роден Маркус
|1
|1
|Гарритано Лука
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучиони Фабио
|1
|0
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0
Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1 Модена - Имолезе 2:1 Пистойезе - Модена 1:0 Модена - Мателика 3:0 Вис Пезаро - Модена 0:3 Модена - Сиена 1:1 Каррарезе - Модена 2:3 Модена - Ольбия 1:2 Модена - Пескара 1:0 Терамо - Модена 1:2 Витербезе - Модена 0:1 Модена - Аквила Монтеварки 2:0 Луккьезе - Модена 0:0
Фрозиноне
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2
СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Комо 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Палермо
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Реджина
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Дженоа
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Козенца
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Брешия
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фрозиноне
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|9.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Беневенто
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Модена
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Зюйдтироль
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Венеция
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|18.
|СПАЛ 2013
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Тернана
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Палермо
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Брешия
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|5.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Бари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Фрозиноне
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тернана
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Козенца
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Дженоа
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Реджина
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Зюйдтироль
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Перуджа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Модена
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Беневенто
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Венеция
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|СПАЛ 2013
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Дженоа
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Козенца
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Фрозиноне
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брешия
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Асколи
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Беневенто
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Модена
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Венеция
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|СПАЛ 2013
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Палермо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Зюйдтироль
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|19.
|Тернана
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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