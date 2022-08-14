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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Модена
0:1
Конец матча
Фрозиноне
0'
0:1
34' Гол
Роден Маркус
45' Желтая карточка
Лучиони Фабио
50' Желтая карточка
Коне Бенджамин
60' Желтая карточка
Панада Симоне
78' Желтая карточка
Турати Стефано
86' Желтая карточка
Болока Даниэль
90'+8
26
Riccardo
Gagno
96
Shady
Oukhadda
5
Читтадини
Джорджо
4
Antonio
Pergreffi
27
Paulo
Dentello
20
Гарджуло
Марио
16
Джерли
Фабио
21
Армеллино
Марко
8
Мости
Никола
11
Фальчинелли
Диего
99
Дьяв
Давиде
22
Турати
Стефано
2
Ойоно
Энтони
5
Лучиони
Фабио
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
11
Болока
Даниэль
4
Коне
Бенджамин
7
Роден
Маркус
16
Гарритано
Лука
10
Касо
Джузеппе
9
Мулаттьери
Самуэле
Модена
4-3-1-2
Фрозиноне
4-2-3-1

История личных встреч

Модена
Фрозиноне

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

СB
1:0
СB
2:0
К
0:1
К
4:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
0:0
СB
0:3
СB
1:0
СB
2:0
СB
2:4
СB
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роден Маркус 1 1
Гарритано Лука 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панада Симоне 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучиони Фабио 1 0
Болока Даниэль 1 0
Коне Бенджамин 1 0
Турати Стефано 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0
Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1 Модена - Имолезе 2:1 Пистойезе - Модена 1:0 Модена - Мателика 3:0 Вис Пезаро - Модена 0:3 Модена - Сиена 1:1 Каррарезе - Модена 2:3 Модена - Ольбия 1:2 Модена - Пескара 1:0 Терамо - Модена 1:2 Витербезе - Модена 0:1 Модена - Аквила Монтеварки 2:0 Луккьезе - Модена 0:0
Фрозиноне
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2
СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Комо 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Реджина 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Дженоа 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Асколи 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Козенца 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фрозиноне 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
9. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Модена 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Тернана 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
18. СПАЛ 2013 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Зюйдтироль 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Асколи 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
5. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Бари 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Зюйдтироль 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Модена 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
20. СПАЛ 2013 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Дженоа 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Козенца 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Фрозиноне 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Модена 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
15. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Палермо 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Тернана 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
19. Зюйдтироль 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Серию A
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      47'
      Лучиони Фабио получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Роден Маркус бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Модена 0:1 Фрозиноне онлайн

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