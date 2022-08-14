Стадион: Марио Ригамонти
1:0
Второй тайм: 57'
Ход матча
35'
37'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
11
Айе
Флориан
21
Fabian
Tait
18
Ровер
Маттео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Fabian TaitПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Ровер МаттеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Simone Davi
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Леандро Греко
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндой Эмануэле
|1
|1
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giovanni Zaro
|1
|0
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2
Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0 Пиза - Брешия 0:0 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2
Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Сереньо 1:0 Зюйдтироль - Про Сесто 2:0 Ювентус (до 23 лет) - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Мантуя 1:0 Пьяченца - Зюйдтироль 1:0 Тренто - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Про Патрия 0:0 Джиана Эрминио - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Про Верчелли 1:0 Виртус Верона - Зюйдтироль 1:1 Ренате - Зюйдтироль 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Палермо
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Реджина
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Дженоа
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Козенца
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Брешия
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фрозиноне
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|9.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Беневенто
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Модена
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Зюйдтироль
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Венеция
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|18.
|СПАЛ 2013
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Тернана
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Палермо
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Брешия
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|5.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Бари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Фрозиноне
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тернана
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Козенца
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Дженоа
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Реджина
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Зюйдтироль
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Перуджа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Модена
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Беневенто
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Венеция
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|СПАЛ 2013
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Дженоа
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Козенца
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Фрозиноне
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брешия
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Асколи
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Беневенто
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Модена
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Венеция
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|СПАЛ 2013
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Палермо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Зюйдтироль
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|19.
|Тернана
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
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