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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Брешия
1:0
Второй тайм: 57'
Зюйдтироль
0'
35' Желтая карточка
Giovanni Zaro
1:0
37' Гол
Ндой Эмануэле

Ход матча

35'
 
Giovanni Zaro
37'
Ндой Эмануэле
1:0
52'
Галацци Николас
Ндой Эмануэле
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Зюйдтироль
1.71
6.12
6.60
Все Коэффициенты
12
Леццерини
Лука
2
Карачич
Фран
15
Кистана
Андреа
4
Адорни
Давиде
3
Уар
Матье
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
8
Ндой
Эмануэле
9
Морео
Стефано
24
Бьянки
Флавио
11
Айе
Флориан
1
Полуцци
Джакомо
26
Де
Коль
Филиппо
19
Giovanni
Zaro
4
Marco
Curto
11
Д'Орацио
Томмазо
21
Fabian
Tait
23
Помпетти
Марко
14
Николусси
Кавилья
Ханс
10
Карретта
Мирко
9
Маццокки
Симоне
18
Ровер
Маттео
Брешия
4-3-1-2
Зюйдтироль
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндой Эмануэле 1 1
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giovanni Zaro 1 0

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2
Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0 Пиза - Брешия 0:0 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2
Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Сереньо 1:0 Зюйдтироль - Про Сесто 2:0 Ювентус (до 23 лет) - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Мантуя 1:0 Пьяченца - Зюйдтироль 1:0 Тренто - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Про Патрия 0:0 Джиана Эрминио - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Про Верчелли 1:0 Виртус Верона - Зюйдтироль 1:1 Ренате - Зюйдтироль 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Реджина 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Дженоа 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Козенца 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Брешия 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фрозиноне 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
9. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Беневенто 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Модена 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Зюйдтироль 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Венеция 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
18. СПАЛ 2013 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Тернана 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Брешия 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
5. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Бари 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Фрозиноне 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тернана 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Козенца 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Дженоа 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реджина 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Зюйдтироль 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Модена 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Беневенто 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Венеция 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20. СПАЛ 2013 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Дженоа 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Козенца 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Фрозиноне 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брешия 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Асколи 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Беневенто 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Модена 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Венеция 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
15. СПАЛ 2013 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Палермо 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Зюйдтироль 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
19. Тернана 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Ндой Эмануэле бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Giovanni Zaro получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Зюйдтироль
1.71
6.12
6.60
Все Коэффициенты
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