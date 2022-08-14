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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Брешия
2:0
Конец матча
Зюйдтироль
0'
35' Желтая карточка
Giovanni Zaro
1:0
37' Гол
Ндой Эмануэле
60' Желтая карточка
Уар Матье
1:0
61' Не забитый пенальти
Маццокки Симоне
2:0
65' Гол
Бьянки Флавио
90'+6

Ход матча

35'
 
Giovanni Zaro
37'
Ндой Эмануэле
1:0
52'
Галацци Николас
Ндой Эмануэле
 
60'
Уар Матье
 
61'
1:0
Маццокки Симоне
62'
Лабойко Якуб
Морео Стефано
 
62'
Мангравити Массимилиано
Уар Матье
 
65'
Бьянки Флавио
(Карачич Фран)
2:0
68'
 
Raphael Odogwu
Маццокки Симоне
73'
 
Daniele Casiraghi
Николусси Кавилья Ханс
81'
Нимейер Рёвен
Бьянки Флавио
 
81'
Бертаньоли Массимо
Бизоли Димитри
 
84'
 
Капоне Кристиан
Карретта Мирко
84'
 
Белардинелли Лука
Помпетти Марко

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
12
Леццерини
Лука
2
Карачич
Фран
15
Кистана
Андреа
4
Адорни
Давиде
3
Уар
Матье
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
8
Ндой
Эмануэле
9
Морео
Стефано
24
Бьянки
Флавио
11
Айе
Флориан
1
Полуцци
Джакомо
26
Де
Коль
Филиппо
19
Giovanni
Zaro
4
Marco
Curto
11
Д'Орацио
Томмазо
21
Fabian
Tait
23
Помпетти
Марко
14
Николусси
Кавилья
Ханс
10
Карретта
Мирко
9
Маццокки
Симоне
18
Ровер
Маттео
Брешия
4-3-1-2
Зюйдтироль
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндой Эмануэле 1 1
Бьянки Флавио 1 1
Карачич Фран 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уар Матье 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giovanni Zaro 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2
Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0 Пиза - Брешия 0:0 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2
Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Сереньо 1:0 Зюйдтироль - Про Сесто 2:0 Ювентус (до 23 лет) - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Мантуя 1:0 Пьяченца - Зюйдтироль 1:0 Тренто - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Про Патрия 0:0 Джиана Эрминио - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Про Верчелли 1:0 Виртус Верона - Зюйдтироль 1:1 Ренате - Зюйдтироль 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Реджина 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Дженоа 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Асколи 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Козенца 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фрозиноне 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
9. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Модена 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Тернана 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
18. СПАЛ 2013 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Зюйдтироль 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Асколи 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
5. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Бари 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Зюйдтироль 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Модена 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
20. СПАЛ 2013 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Дженоа 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Козенца 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Фрозиноне 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Модена 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
15. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Палермо 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Тернана 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
19. Зюйдтироль 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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