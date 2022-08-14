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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Венеция
0:1
Второй тайм: 58'
Дженоа
0'
0:1
37' Гол
Портанова Маноло
54' Желтая карточка
Гудмундссон Альберт

Ход матча

37'
0:1
Портанова Маноло
(Бадель Милан)
46'
Йонсен Деннис
Facundo Zavala
 
54'
 
Гудмундссон Альберт

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Дженоа
4.25
5.40
4.15
Все Коэффициенты
Новости
66
Йоронен
Йессе
7
Дзампано
Франческо
2
Висневски
Пшемыслав
32
Чеккарони
Пьетро
36
Facundo
Zavala
16
Фьордилино
Лука
6
Бузио
Джанлука
8
Тессманн
Таннер
25
Пьерини
Николас
11
Новакович
Андрия
5
Хапс
Ридгесиано
22
Мартинес
Хосеп
36
Хефти
Сильван
5
Дрэгушин
Раду
13
Бани
Маттиа
93
Паяч
Марко
90
Портанова
Маноло
47
Бадель
Милан
32
Morten
Frendrup
11
Гудмундссон
Альберт
9
Кода
Массимо
18
Экубан
Калеб
Венеция
4-3-3
Дженоа
4-4-2

История личных встреч

Венеция
Дженоа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Портанова Маноло 1 1
Бадель Милан 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1
Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1
Дженоа
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1
Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Реджина 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Дженоа 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Козенца 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Брешия 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фрозиноне 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
9. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Беневенто 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Модена 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Зюйдтироль 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Венеция 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
18. СПАЛ 2013 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Тернана 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Брешия 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
5. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Бари 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Фрозиноне 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тернана 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Козенца 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Дженоа 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реджина 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Зюйдтироль 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Модена 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Беневенто 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Венеция 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20. СПАЛ 2013 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Дженоа 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Козенца 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Фрозиноне 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брешия 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Асколи 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Беневенто 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Модена 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Венеция 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
15. СПАЛ 2013 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Палермо 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Зюйдтироль 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
19. Тернана 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Портанова Маноло бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Дженоа
4.25
5.40
4.15
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