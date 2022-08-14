Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Ход матча
37'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
13
Бани
Маттиа
93
Паяч
Марко
47
Бадель
Милан
18
Экубан
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Модоло МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Patrick Leal
-
-
-
Главный тренер: Ivan Javorcic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
-
93 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Экубан КалебНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Водишек РокВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Йебоа КелвинНападающий
-
50 Ялчын ГювенНападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
Венеция
Дженоа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Портанова Маноло
|1
|1
|Бадель Милан
|0
|0
Карточки
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1
Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1
Дженоа
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1
Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Палермо
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Реджина
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Дженоа
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Козенца
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Брешия
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фрозиноне
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|9.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Беневенто
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Модена
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Зюйдтироль
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Венеция
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|18.
|СПАЛ 2013
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Тернана
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Палермо
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Брешия
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|5.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Бари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Фрозиноне
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тернана
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Козенца
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Дженоа
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Реджина
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Зюйдтироль
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Перуджа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Модена
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Беневенто
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Венеция
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|СПАЛ 2013
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Дженоа
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Козенца
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Фрозиноне
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брешия
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Асколи
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Беневенто
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Модена
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Венеция
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|СПАЛ 2013
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Палермо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Зюйдтироль
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|19.
|Тернана
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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