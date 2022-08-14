Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
0'
1:0
14' ГолБоттегин Эрик
2:0
32' ГолКоллоколо Микеле
34' Желтая карточкаЛеали Никола
45' Желтая карточкаПалумбо Антонио
Ход матча
14'
32'
34'
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 5
-
4 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
15
Гондо
Седрик
26
Бидуи
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Букки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
История личных встреч
Асколи
Тернана
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боттегин Эрик
|1
|1
|Коллоколо Микеле
|1
|1
|Калигара Фабрицио
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леали Никола
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|1
|0
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1
Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2
Тернана
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3
Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2 Тернана - Лечче 1:4 Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Палермо
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Реджина
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Дженоа
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Козенца
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Брешия
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фрозиноне
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|9.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Беневенто
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Модена
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Зюйдтироль
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Венеция
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|18.
|СПАЛ 2013
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Тернана
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Палермо
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Брешия
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|5.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Бари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Фрозиноне
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тернана
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Козенца
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Дженоа
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Реджина
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Зюйдтироль
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Перуджа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Модена
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Беневенто
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Венеция
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|СПАЛ 2013
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Дженоа
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Козенца
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Фрозиноне
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брешия
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Асколи
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Беневенто
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Модена
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Венеция
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|СПАЛ 2013
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Палермо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Зюйдтироль
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|19.
|Тернана
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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