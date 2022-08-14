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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Асколи
2:1
Конец матча
Тернана
0'
1:0
14' Гол
Боттегин Эрик
2:0
32' Гол
Коллоколо Микеле
34' Желтая карточка
Леали Никола
45' Желтая карточка
Палумбо Антонио
58' Желтая карточка
Богдан Лука
2:1
76' Гол
Фавилли Андреа
90' Желтая карточка
Чичиретти Амато
90' Желтая карточка
Пагера Фабрицио
90' Желтая карточка
Диаките Салим
90'+6
1
Леали
Никола
20
Донати
Франческо
33
Боттегин
Эрик
55
Беллучи
Джузеппе
21
Simone
Giordano
18
Коллоколо
Микеле
77
Бюхель
Марсель
8
Калигара
Фабрицио
7
Лунгой
Кристофер
15
Гондо
Седрик
26
Бидуи
Софьян
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
26
Богдан
Лука
19
Капуано
Марко
87
Мартелла
Бруно
5
Палумбо
Антонио
14
Ди
Таккио
Франческо
34
Агацци
Давиде
21
Партипило
Антони
32
Петтинари
Стефано
9
Доннарумма
Альфредо
Асколи
4-3-3
Тернана
4-3-2-1

История личных встреч

Асколи
Тернана

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СB
4:1
СB
2:4
СB
2:1
СB
1:1
СB
1:2
СB
0:1
СB
1:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боттегин Эрик 1 1
Коллоколо Микеле 1 1
Калигара Фабрицио 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фавилли Андреа 1 1

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леали Никола 1 0
Чичиретти Амато 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пагера Фабрицио 1 0
Палумбо Антонио 1 0
Богдан Лука 1 0
Диаките Салим 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1
Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2
Тернана
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3
Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2 Тернана - Лечче 1:4 Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Реджина 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Дженоа 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Асколи 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Козенца 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фрозиноне 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
9. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Модена 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Тернана 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
18. СПАЛ 2013 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Зюйдтироль 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Асколи 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
5. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Бари 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Зюйдтироль 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Модена 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
20. СПАЛ 2013 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Дженоа 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Козенца 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Фрозиноне 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Модена 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
15. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Палермо 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Тернана 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
19. Зюйдтироль 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      47'
      Палумбо Антонио получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      34'
      Леали Никола получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Коллоколо Микеле бьет в цель!
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Боттегин Эрик бьет в цель!
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