  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Беневенто
0:1
Второй тайм: 56'
Козенца
0'
21' Желтая карточка
Флоренци Альдо
34' Желтая карточка
Вивиани Маттиа
0:1
49' Гол
Ларривей Хоакин

Ход матча

21'
 
Флоренци Альдо
34'
Вивиани Маттиа
 
49'
0:1
Ларривей Хоакин

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Лучшие коэффициенты
Беневенто
Ничья
Козенца
1.83
4.10
8.16
Все Коэффициенты
Новости
21
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
5
Машанджело
Эдоардо
24
Вивиани
Маттиа
4
Акампора
Дженнаро
7
Nermin
Karic
8
Тельо
Андрес
88
Форте
Франческо
10
Фариас
Диего
31
Матосевич
Кристьян
3
Рисполи
Андреа
5
Риджионе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
14
Панико
Чиро
42
Вока
Идриз
21
Валлоккия
Андреа
11
Бриньола
Энрико
10
Д'Урсо
Кристиан
34
Флоренци
Альдо
9
Ларривей
Хоакин
Беневенто
4-3-3
Козенца
4-2-3-1

История личных встреч

Беневенто
Козенца

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
0:1
СB
1:0
СB
3:0
СB
0:1
СB
1:0
СB
4:2
СB
0:0
ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
0:1
ЛП
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Маттиа 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоренци Альдо 1 0

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2
Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0 Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Брешия - Беневенто 2:2 Беневенто - Кротоне 3:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Перуджа - Беневенто 0:1
Козенца
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0
Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0 Козенца - Лечче 2:2 Тернана - Козенца 2:0 Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Комо - Козенца 2:1 Козенца - Перуджа 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Реджина 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Дженоа 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Козенца 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Брешия 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фрозиноне 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
9. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Беневенто 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Модена 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Зюйдтироль 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Венеция 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
18. СПАЛ 2013 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Тернана 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Брешия 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
5. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Бари 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Фрозиноне 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тернана 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Козенца 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Дженоа 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реджина 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Зюйдтироль 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Модена 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Беневенто 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Венеция 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20. СПАЛ 2013 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Дженоа 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Козенца 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Фрозиноне 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брешия 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Асколи 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Беневенто 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Модена 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Венеция 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
15. СПАЛ 2013 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Палермо 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Зюйдтироль 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
19. Тернана 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Вивиани Маттиа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Флоренци Альдо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Беневенто
Ничья
Козенца
1.83
4.10
8.16
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Беневенто 0:1 Козенца онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Беневенто
Козенца
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 