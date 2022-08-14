Стадион: Чиро Вигорито
0'
21' Желтая карточкаФлоренци Альдо
34' Желтая карточкаВивиани Маттиа
0:1
49' ГолЛарривей Хоакин
85' Желтая карточкаБрешанини Марко
86' Желтая карточкаИнсинье Роберто
90'+6
Ход матча
21'
34'
49'
0:1
85'
86'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
8 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
15
Глик
Камил
10
Фариас
Диего
14
Панико
Чиро
42
Вока
Идриз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Caserta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Панико ЧироЗащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
-
20 Насти МаркоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Davide Dionigi
История личных встреч
Беневенто
Козенца
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларривей Хоакин
|1
|1
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Вивиани Маттиа
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брешанини Марко
|1
|0
|Флоренци Альдо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2
Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0 Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Брешия - Беневенто 2:2 Беневенто - Кротоне 3:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Перуджа - Беневенто 0:1
Козенца
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0
Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0 Козенца - Лечче 2:2 Тернана - Козенца 2:0 Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Комо - Козенца 2:1 Козенца - Перуджа 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Палермо
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Реджина
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Дженоа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|9.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Модена
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|18.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Палермо
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|5.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Бари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Зюйдтироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Перуджа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Модена
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Дженоа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Брешия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Модена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Палермо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|19.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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