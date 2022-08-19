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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Бари
0:1
Второй тайм: 46'
Палермо
0'
18' Желтая карточка
Alessio Buttaro
24' Желтая карточка
Майта Маттиа
0:1
37' Гол
Nicolo Valente

Ход матча

18'
 
Alessio Buttaro
24'
Майта Маттиа
 
37'
0:1
Nicolo Valente
(Roberto Floriano)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Бари
Ничья
Палермо
3.15
3.20
3.85
Все Коэффициенты
18
Каприле
Элия
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
20
Терранова
Эмануэле
31
Риччи
Джакомо
4
Майта
Маттиа
17
Майелло
Раффаэле
90
Фолоруншо
Майкл
10
Ботта
Рубен
11
Walid
Cheddira
7
Антенуччи
Мирко
22
Пильячелли
Мирко
25
Alessio
Buttaro
18
Неделчару
Ионуц
15
Ivan
Marconi
6
Кривелло
Роберто
21
Дамьяни
Самуэле
14
Бро
Жереми
77
Элия
Сальваторе
7
Roberto
Floriano
30
Nicolo
Valente
9
Брунори
Маттео
Бари
4-3-1-2
Палермо
4-2-3-1

История личных встреч

Бари
Палермо

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

СC
0:2
СC
0:0
СC
2:2
СC
1:1
СB
1:1
СB
0:3
К
1:0
СB
2:1
СB
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
4:2
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фолоруншо Майкл 1 0.5
Антенуччи Мирко 1 (1) 0.5
Walid Cheddira 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 1 (1) 0.5
Nicolo Valente 1 0.5
Элия Сальваторе 1 0.5

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терранова Эмануэле 1 0
Майта Маттиа 1 0
Малламо Алессандро 1 0
Walid Cheddira 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Roberto Floriano 1 0
Неделчару Ионуц 1 0
Alessio Buttaro 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0
Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2 Таранто - Бари 0:0 Бари - Авеллино 1:0 Латина - Бари 0:1 Бари - Фиделис Андрия 0:0 Вибонезе - Бари 0:1 Бари - Юве Стабия 1:0 Катанзаро - Бари 1:2 Бари - Виртус Франкавилла 2:1 Фоджа - Бари 2:2 Бари - Пичерно 1:0 Бари - Кампобассо 2:3 Туррис - Бари 0:1 Монополи - Бари 0:0
Палермо
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0
Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2 Виртус Энтелла - Палермо 1:2 Палермо - Триестина 1:1 Триестина - Палермо 1:2 Бари - Палермо 0:2 Монополи - Палермо 0:2 Палермо - Пичерно 4:0 Палермо - Таранто 5:2 Паганезе - Палермо 2:2 Потенца - Палермо 2:2 Палермо - Фиделис Андрия 1:1 Авеллино - Палермо 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палермо 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Реджина 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Дженоа 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Асколи 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Козенца 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фрозиноне 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
9. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Бари 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Модена 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Тернана 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
18. СПАЛ 2013 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Зюйдтироль 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палермо 1:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Асколи 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
5. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Зюйдтироль 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Модена 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Бари 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
20. СПАЛ 2013 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Палермо 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Дженоа 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Козенца 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Фрозиноне 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Бари 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Модена 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
15. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Тернана 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
19. Зюйдтироль 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Nicola Valente бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Майта Маттиа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Alessio Buttaro получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бари
Ничья
Палермо
3.15
3.20
3.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бари 0:1 Палермо онлайн

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