Стадион: Сан Никола
0'
18' Желтая карточкаAlessio Buttaro
24' Желтая карточкаМайта Маттиа
0:1
37' ГолNicolo Valente
50' Желтая карточкаNicolo Valente
1:1
68' ГолWalid Cheddira
77' Желтая карточкаДи Чезаре Валерио
86' Красная карточкаIvan Marconi
90'+7
Ход матча
18'
24'
37'
50'
68'
86'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
63 Владение мячом, % 37
18
Каприле
Элия
10
Ботта
Рубен
15
Ivan
Marconi
14
Бро
Жереми
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
-
-
93 Mehdi Dorval
-
Главный тренер: Michele Mignani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бро ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Бари
Палермо
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Walid Cheddira
|1
|0.5
|Антенуччи Мирко
|1 (1)
|0.5
|Фолоруншо Майкл
|1
|0.5
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|1 (1)
|0.5
|Nicolo Valente
|1
|0.5
|Элия Сальваторе
|1
|0.5
|Roberto Floriano
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|1
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Майта Маттиа
|1
|0
|Малламо Алессандро
|1
|0
|Walid Cheddira
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|0
|1
|Roberto Floriano
|1
|0
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|Nicolo Valente
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0
Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2 Таранто - Бари 0:0 Бари - Авеллино 1:0 Латина - Бари 0:1 Бари - Фиделис Андрия 0:0 Вибонезе - Бари 0:1 Бари - Юве Стабия 1:0 Катанзаро - Бари 1:2 Бари - Виртус Франкавилла 2:1 Фоджа - Бари 2:2 Бари - Пичерно 1:0 Бари - Кампобассо 2:3 Туррис - Бари 0:1 Монополи - Бари 0:0
Палермо
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0
Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2 Виртус Энтелла - Палермо 1:2 Палермо - Триестина 1:1 Триестина - Палермо 1:2 Бари - Палермо 0:2 Монополи - Палермо 0:2 Палермо - Пичерно 4:0 Палермо - Таранто 5:2 Паганезе - Палермо 2:2 Потенца - Палермо 2:2 Палермо - Фиделис Андрия 1:1 Авеллино - Палермо 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Реджина
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Дженоа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|9.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Модена
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|17.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|5.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Зюйдтироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Перуджа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Модена
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Дженоа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Палермо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Брешия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Модена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|19.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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