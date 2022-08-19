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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Бари
1:1
Конец матча
Палермо
0'
18' Желтая карточка
Alessio Buttaro
24' Желтая карточка
Майта Маттиа
0:1
37' Гол
Nicolo Valente
50' Желтая карточка
Nicolo Valente
1:1
68' Гол
Walid Cheddira
77' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
86' Красная карточка
Ivan Marconi
90'+7

Ход матча

18'
 
Alessio Buttaro
24'
Майта Маттиа
 
37'
0:1
Nicolo Valente
(Roberto Floriano)
50'
 
Nicolo Valente
55'
Викари Франческо
Терранова Эмануэле
 
65'
Галано Кристиан
Фолоруншо Майкл
 
65'
Канджано Джанмарко
Ботта Рубен
 
65'
Малламо Алессандро
Майта Маттиа
 
66'
 
Пьероцци Эдоардо
Nicolo Valente
68'
Walid Cheddira
(Антенуччи Мирко)
1:1
77'
Ди Чезаре Валерио
 
80'
 
Стоппа Маттео
Roberto Floriano
86'
 
Ivan Marconi
88'
 
Ланчини Эдоардо
Элия Сальваторе
90'
Сетер Дамир
Антенуччи Мирко
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 63 Владение мячом, % 37
18
Каприле
Элия
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
20
Терранова
Эмануэле
31
Риччи
Джакомо
4
Майта
Маттиа
17
Майелло
Раффаэле
90
Фолоруншо
Майкл
10
Ботта
Рубен
11
Walid
Cheddira
7
Антенуччи
Мирко
22
Пильячелли
Мирко
25
Alessio
Buttaro
18
Неделчару
Ионуц
15
Ivan
Marconi
6
Кривелло
Роберто
21
Дамьяни
Самуэле
14
Бро
Жереми
77
Элия
Сальваторе
7
Roberto
Floriano
30
Nicolo
Valente
9
Брунори
Маттео
Бари
4-3-1-2
Палермо
4-2-3-1

История личных встреч

Бари
Палермо

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

СC
0:2
СC
0:0
СC
2:2
СC
1:1
СB
1:1
СB
0:3
К
1:0
СB
2:1
СB
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
4:2
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Walid Cheddira 1 0.5
Антенуччи Мирко 1 (1) 0.5
Фолоруншо Майкл 1 0.5
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 1 (1) 0.5
Nicolo Valente 1 0.5
Элия Сальваторе 1 0.5
Roberto Floriano 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 1 0
Терранова Эмануэле 1 0
Майта Маттиа 1 0
Малламо Алессандро 1 0
Walid Cheddira 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 0 1
Roberto Floriano 1 0
Неделчару Ионуц 1 0
Nicolo Valente 1 0
Alessio Buttaro 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0
Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2 Таранто - Бари 0:0 Бари - Авеллино 1:0 Латина - Бари 0:1 Бари - Фиделис Андрия 0:0 Вибонезе - Бари 0:1 Бари - Юве Стабия 1:0 Катанзаро - Бари 1:2 Бари - Виртус Франкавилла 2:1 Фоджа - Бари 2:2 Бари - Пичерно 1:0 Бари - Кампобассо 2:3 Туррис - Бари 0:1 Монополи - Бари 0:0
Палермо
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0
Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2 Виртус Энтелла - Палермо 1:2 Палермо - Триестина 1:1 Триестина - Палермо 1:2 Бари - Палермо 0:2 Монополи - Палермо 0:2 Палермо - Пичерно 4:0 Палермо - Таранто 5:2 Паганезе - Палермо 2:2 Потенца - Палермо 2:2 Палермо - Фиделис Андрия 1:1 Авеллино - Палермо 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палермо 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Реджина 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Дженоа 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Асколи 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Козенца 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фрозиноне 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
9. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Модена 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Тернана 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
17. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
18. СПАЛ 2013 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Зюйдтироль 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Асколи 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
5. Бари 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Зюйдтироль 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Модена 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
20. СПАЛ 2013 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Дженоа 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Козенца 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Фрозиноне 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Палермо 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Модена 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
15. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Тернана 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
19. Зюйдтироль 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Nicola Valente бьет в цель!
    • Желтая карточка
      24'
      Майта Маттиа получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Alessio Buttaro получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Бари 1:1 Палермо онлайн

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