Стадион: Сардиния Арена
0:0
Первый тайм: 24'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
33
Оберт
Адам
16
Вита
Алессио
72
Данци
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Лелла НунциоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
История личных встреч
Кальяри
Читтаделла
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейро Гастон
|1
|0.5
|Рог Марко
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|1
|Асенсио Рауль
|1 (1)
|0.5
|Бранка Симоне
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дезогус Якопо
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каррьеро Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2
Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2
Читтаделла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0
Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Монца 1:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Лечче - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Беневенто 0:1 Порденоне - Читтаделла 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Палермо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Реджина
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Асколи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Дженоа
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Козенца
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Комо
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Читтаделла
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Брешия
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Парма
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Кальяри
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Беневенто
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Модена
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Венеция
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Тернана
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Зюйдтироль
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|20.
|Пиза
|0:1
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Брешия
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Палермо
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Фрозиноне
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Читтаделла
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Козенца
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Кальяри
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Тернана
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Комо
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Зюйдтироль
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Перуджа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Реджина
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Модена
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Венеция
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Пиза
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Фрозиноне
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Дженоа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Козенца
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Комо
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Читтаделла
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Палермо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Кальяри
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Модена
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Венеция
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Беневенто
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Брешия
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Тернана
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Пиза
|0:1
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|19.
|Зюйдтироль
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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