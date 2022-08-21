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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Кальяри
0:0
Первый тайм: 24'
Читтаделла
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Читтаделла
3.25
3.45
4.10
Все Коэффициенты
1
Радунович
Борис
28
Дзаппа
Габриэле
3
Гольданига
Эдоардо
15
Альтаре
Джорджо
33
Оберт
Адам
8
Нандес
Найтан
29
Макумбу
Антуан
14
Дейола
Алессандро
20
Перейро
Гастон
9
Лападула
Джанлука
5
Манкозу
Марко
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
2
Пертиконе
Романо
15
Фраре
Доменико
17
Доннарумма
Даниэле
16
Вита
Алессио
72
Данци
Андреа
23
Бранка
Симоне
10
Антонуччи
Мирко
92
Бальдини
Энрико
90
Асенсио
Рауль
Кальяри
4-3-3
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Кальяри
Читтаделла

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейро Гастон 1 0.5
Рог Марко 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальдини Энрико 2 (1) 1
Асенсио Рауль 1 (1) 0.5
Бранка Симоне 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дезогус Якопо 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каррьеро Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2
Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2
Читтаделла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0
Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Монца 1:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Лечче - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Беневенто 0:1 Порденоне - Читтаделла 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Палермо 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Реджина 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Дженоа 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Козенца 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Комо 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Читтаделла 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Брешия 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Парма 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Кальяри 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Беневенто 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Модена 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Венеция 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Тернана 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
17. СПАЛ 2013 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Зюйдтироль 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Перуджа 2 0 1 1 0 - 2 1
20. Пиза 0:1 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Брешия 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Фрозиноне 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Читтаделла 0:0 1 1 0 0 4 - 3 3
6. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Козенца 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Бари 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кальяри 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Тернана 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Комо 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Зюйдтироль 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Перуджа 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Реджина 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Модена 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Венеция 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Пиза 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20. СПАЛ 2013 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Фрозиноне 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Дженоа 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Козенца 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Комо 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Читтаделла 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Палермо 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кальяри 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Модена 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Венеция 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13. СПАЛ 2013 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Брешия 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Тернана 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Пиза 0:1 1 0 0 1 3 - 4 0
19. Зюйдтироль 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Читтаделла
3.25
3.45
4.10
Все Коэффициенты
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