  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Кальяри
2:1
Конец матча
Читтаделла
0'
0:1
29' Гол
Асенсио Рауль
1:1
72' Гол
Манкозу Марко
74' Желтая карточка
Мастрантонио Валерио
84' Желтая карточка
Каррьеро Джузеппе
2:1
87' Гол
Макумбу Антуан
90' Желтая карточка
Ignacio Lores
90'+5
1
Радунович
Борис
28
Дзаппа
Габриэле
3
Гольданига
Эдоардо
15
Альтаре
Джорджо
33
Оберт
Адам
8
Нандес
Найтан
29
Макумбу
Антуан
14
Дейола
Алессандро
20
Перейро
Гастон
9
Лападула
Джанлука
5
Манкозу
Марко
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
2
Пертиконе
Романо
15
Фраре
Доменико
17
Доннарумма
Даниэле
16
Вита
Алессио
72
Данци
Андреа
23
Бранка
Симоне
10
Антонуччи
Мирко
92
Бальдини
Энрико
90
Асенсио
Рауль
Кальяри
4-3-3
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Кальяри
Читтаделла

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкозу Марко 1 0.5
Перейро Гастон 1 0.5
Макумбу Антуан 1 0.5
Рог Марко 0 0
Миллико Винченцо 0 0
Лувумбо Зито 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальдини Энрико 2 (1) 1
Асенсио Рауль 2 (1) 1
Бранка Симоне 0 0
Вита Алессио 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дезогус Якопо 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каррьеро Джузеппе 2 0
Ignacio Lores 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2
Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2
Читтаделла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0
Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Монца 1:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Лечче - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Беневенто 0:1 Порденоне - Читтаделла 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Козенца 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Палермо 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Дженоа 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Кальяри 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Тернана 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Венеция 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Читтаделла 2 1 0 1 5 - 5 3
11. Брешия 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Парма 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Беневенто 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Пиза 2 0 1 1 5 - 6 1
17. СПАЛ 2013 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Перуджа 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Зюйдтироль 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Фрозиноне 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
7. Тернана 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Кальяри 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Пиза 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Бари 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Перуджа 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Модена 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Зюйдтироль 1 0 0 1 1 - 2 0
20. СПАЛ 2013 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Венеция 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Козенца 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Дженоа 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
10. СПАЛ 2013 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Палермо 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Читтаделла 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
16. Тернана 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Модена 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Брешия 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Асенсио Рауль бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кальяри 2:1 Читтаделла онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     