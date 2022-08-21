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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Пиза
0:1
Первый тайм: 23'
Комо

Ход матча

5'
0:1
Бланко Алехандро
(Арригони Томмазо)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Комо
2.01
3.85
3.85
Все Коэффициенты
Новости
1
Николас
Андраде
33
Калабрези
Артуро
6
Херманнссон
Хьёртур
30
Де
Витис
Алессандро
20
Беруатто
Пьетро
23
Ионице
Артур
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
80
Моруцан
Олимпиу
7
Юрешкин
Роко
26
Мазуччи
Гаэтано
1
Гидотти
Симоне
28
Виньяли
Лука
23
Скалья
Филиппо
2
Бинкс
Луис
44
Иоанну
Николас
11
Париджини
Витторио
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
19
Бланко
Алехандро
77
Манкузо
Леонардо
27
Черри
Альберто
Пиза
4-3-2-1
Комо
4-4-2

История личных встреч

Пиза
Комо

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
3:1
СB
0:1
СCA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазуччи Гаэтано 1 0.5
Канестрелли Симоне 1 0.5
Сибилли Джузеппе 1 0.5
Де Витис Алессандро 0 0
Моруцан Олимпиу 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бланко Алехандро 1 0.5
Манкузо Леонардо 1 0.5

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Базелли Даниэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4
Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1 Пиза - Брешия 0:0 Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0 Асколи - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 3:0 Порденоне - Пиза 0:1 Пиза - Кротоне 3:2 Реджина - Пиза 1:0
Комо
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2
Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Палермо 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Реджина 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Дженоа 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Козенца 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Комо 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Читтаделла 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Брешия 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Парма 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Кальяри 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Беневенто 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Модена 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Венеция 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Тернана 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
17. СПАЛ 2013 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Зюйдтироль 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Перуджа 2 0 1 1 0 - 2 1
20. Пиза 0:1 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Брешия 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Фрозиноне 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Читтаделла 0:0 1 1 0 0 4 - 3 3
6. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Козенца 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Бари 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кальяри 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Тернана 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Комо 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Зюйдтироль 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Перуджа 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Реджина 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Модена 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Венеция 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Пиза 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20. СПАЛ 2013 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Фрозиноне 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Дженоа 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Козенца 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Комо 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Читтаделла 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Палермо 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кальяри 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Модена 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Венеция 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13. СПАЛ 2013 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Брешия 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Тернана 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Пиза 0:1 1 0 0 1 3 - 4 0
19. Зюйдтироль 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Комо
2.01
3.85
3.85
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