Стадион: Stadio Romeo Anconetani
0'
0:1
5' ГолБланко Алехандро
1:1
24' ПенальтиМоруцан Олимпиу
40' Желтая карточкаБинкс Луис
76' Желтая карточкаТуре Идрисса
1:2
77' ГолLiam Kerrigan2
81' Желтая карточкаПариджини Витторио
2:2
89' ГолТоррегросса Эрнесто
90'+6
Ход матча
5'
24'
1:1
40'
76'
77'
1:2
89'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
8 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
23
Ионице
Артур
16
Надь
Адам
28
Виньяли
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Декич ВладанВратарь
- Вратарь
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Занотти ЛукаВратарь
- Вратарь
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Massimiliano Guidetti
История личных встреч
Пиза
Комо
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моруцан Олимпиу
|1 (1)
|0.5
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.5
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.5
|Канестрелли Симоне
|1
|0.5
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.5
|Де Витис Алессандро
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бланко Алехандро
|1
|0.5
|Манкузо Леонардо
|1
|0.5
|Liam Kerrigan2
|1
|0.5
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Иоанну Николас
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туре Идрисса
|1
|0
|Марин Мариус
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Базелли Даниэле
|1
|0
|Париджини Витторио
|1
|0
|Бинкс Луис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4
Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1 Пиза - Брешия 0:0 Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0 Асколи - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 3:0 Порденоне - Пиза 0:1 Пиза - Кротоне 3:2 Реджина - Пиза 1:0
Комо
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2
Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Козенца
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Палермо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Дженоа
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Асколи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Кальяри
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Тернана
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Реджина
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Венеция
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Читтаделла
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|Брешия
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Парма
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Беневенто
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Пиза
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|17.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|Модена
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Зюйдтироль
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Палермо
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|Тернана
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Кальяри
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Пиза
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Перуджа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Модена
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Венеция
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Дженоа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Реджина
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Беневенто
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Палермо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Читтаделла
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Модена
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Брешия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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