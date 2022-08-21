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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Пиза
2:2
Конец матча
Комо
0'
0:1
5' Гол
Бланко Алехандро
1:1
24' Пенальти
Моруцан Олимпиу
40' Желтая карточка
Бинкс Луис
76' Желтая карточка
Туре Идрисса
1:2
77' Гол
Liam Kerrigan2
81' Желтая карточка
Париджини Витторио
2:2
89' Гол
Торрегросса Эрнесто
90'+6
1
Николас
Андраде
33
Калабрези
Артуро
6
Херманнссон
Хьёртур
30
Де
Витис
Алессандро
20
Беруатто
Пьетро
23
Ионице
Артур
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
80
Моруцан
Олимпиу
7
Юрешкин
Роко
26
Мазуччи
Гаэтано
1
Гидотти
Симоне
28
Виньяли
Лука
23
Скалья
Филиппо
2
Бинкс
Луис
44
Иоанну
Николас
11
Париджини
Витторио
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
19
Бланко
Алехандро
77
Манкузо
Леонардо
27
Черри
Альберто
Пиза
4-3-2-1
Комо
4-4-2

История личных встреч

Пиза
Комо

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
3:1
СB
0:1
СCA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моруцан Олимпиу 1 (1) 0.5
Мазуччи Гаэтано 1 0.5
Торрегросса Эрнесто 1 0.5
Канестрелли Симоне 1 0.5
Сибилли Джузеппе 1 0.5
Де Витис Алессандро 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бланко Алехандро 1 0.5
Манкузо Леонардо 1 0.5
Liam Kerrigan2 1 0.5
Арригони Томмазо 0 0
Иоанну Николас 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Идрисса 1 0
Марин Мариус 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Базелли Даниэле 1 0
Париджини Витторио 1 0
Бинкс Луис 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4
Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1 Пиза - Брешия 0:0 Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0 Асколи - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 3:0 Порденоне - Пиза 0:1 Пиза - Кротоне 3:2 Реджина - Пиза 1:0
Комо
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2
Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Козенца 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Палермо 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Дженоа 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Кальяри 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Тернана 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Венеция 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Читтаделла 2 1 0 1 5 - 5 3
11. Брешия 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Парма 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Беневенто 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Пиза 2 0 1 1 5 - 6 1
17. СПАЛ 2013 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Перуджа 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Зюйдтироль 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Фрозиноне 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
7. Тернана 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Кальяри 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Пиза 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Бари 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Перуджа 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Модена 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Зюйдтироль 1 0 0 1 1 - 2 0
20. СПАЛ 2013 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Венеция 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Козенца 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Дженоа 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
10. СПАЛ 2013 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Палермо 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Читтаделла 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
16. Тернана 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Модена 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Брешия 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      40'
      Луис Бинкс получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Моруцан Олимпиу из команды Пиза забивает с точки!
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Бланко Алехандро бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Пиза 2:2 Комо онлайн

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