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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Фрозиноне
1:0
Первый тайм: 24'
Брешия
0'
1:0
15' Гол
Моро Лука

Ход матча

15'
Моро Лука
(Роден Маркус)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Брешия
2.70
5.13
8.65
Все Коэффициенты
22
Турати
Стефано
2
Ойоно
Энтони
5
Лучиони
Фабио
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
11
Болока
Даниэль
4
Коне
Бенджамин
7
Роден
Маркус
10
Касо
Джузеппе
16
Гарритано
Лука
24
Моро
Лука
12
Леццерини
Лука
2
Карачич
Фран
32
Папетти
Андреа
4
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
8
Ндой
Эмануэле
9
Морео
Стефано
24
Бьянки
Флавио
11
Айе
Флориан
Фрозиноне
4-2-3-1
Брешия
4-3-1-2

История личных встреч

Фрозиноне
Брешия

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СB
2:2
СB
2:2
СB
0:1
СB
1:2
ТМК
3:2
СB
1:2
СB
2:0
СB
1:0
СB
2:0
СB
3:1
СB
1:0
СB
3:1
СB
1:0
СB
0:3
СB
2:1
СB
2:2
СB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роден Маркус 1 0.5
Моро Лука 1 0.5
Гарритано Лука 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндой Эмануэле 1 0.5
Бьянки Флавио 1 0.5
Карачич Фран 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучиони Фабио 1 0
Болока Даниэль 1 0
Коне Бенджамин 1 0
Турати Стефано 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уар Матье 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0
Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Комо 1:2
Брешия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1
Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0 Пиза - Брешия 0:0 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Палермо 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Реджина 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Дженоа 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Козенца 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Комо 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Читтаделла 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Брешия 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Парма 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Кальяри 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Беневенто 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Модена 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Венеция 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Тернана 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
17. СПАЛ 2013 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Зюйдтироль 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Перуджа 2 0 1 1 0 - 2 1
20. Пиза 0:1 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Брешия 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Фрозиноне 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Читтаделла 0:0 1 1 0 0 4 - 3 3
6. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Козенца 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Бари 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кальяри 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Тернана 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Комо 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Зюйдтироль 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Перуджа 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Реджина 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Модена 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Венеция 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Пиза 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20. СПАЛ 2013 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Фрозиноне 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Дженоа 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Козенца 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Комо 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Читтаделла 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Палермо 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кальяри 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Модена 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Венеция 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13. СПАЛ 2013 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Брешия 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Тернана 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Пиза 0:1 1 0 0 1 3 - 4 0
19. Зюйдтироль 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
  • Первый тайм
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Моро Лука бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Брешия
2.70
5.13
8.65
Все Коэффициенты
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