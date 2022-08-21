Стадион: Бенито Стирпе
Ход матча
15'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
24
Моро
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хауди ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Бошич МилошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Фрозиноне
Брешия
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
17 матчей
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роден Маркус
|1
|0.5
|Моро Лука
|1
|0.5
|Гарритано Лука
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндой Эмануэле
|1
|0.5
|Бьянки Флавио
|1
|0.5
|Карачич Фран
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучиони Фабио
|1
|0
|Болока Даниэль
|1
|0
|Коне Бенджамин
|1
|0
|Турати Стефано
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уар Матье
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0
Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Комо 1:2
Брешия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1
Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0 Пиза - Брешия 0:0 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Палермо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Реджина
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Асколи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Дженоа
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Козенца
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Комо
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Читтаделла
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Брешия
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Парма
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Кальяри
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Беневенто
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Модена
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Венеция
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Тернана
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Зюйдтироль
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|20.
|Пиза
|0:1
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Брешия
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Палермо
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Фрозиноне
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Читтаделла
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Козенца
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Кальяри
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Тернана
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Комо
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Зюйдтироль
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Перуджа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Реджина
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Модена
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Венеция
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Пиза
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Фрозиноне
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Дженоа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Козенца
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Комо
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Читтаделла
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Палермо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Кальяри
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Модена
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Венеция
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Беневенто
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Брешия
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Тернана
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Пиза
|0:1
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|19.
|Зюйдтироль
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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