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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Фрозиноне
3:0
Конец матча
Брешия
0'
1:0
15' Гол
Моро Лука
32' Желтая карточка
Карачич Фран
50' Желтая карточка
Папетти Андреа
2:0
58' Гол
Касо Джузеппе
59' Желтая карточка
Ойоно Энтони
3:0
85' Гол
Мулаттьери Самуэле
90' Желтая карточка
Киерво Риккардо
90'+7
22
Турати
Стефано
2
Ойоно
Энтони
5
Лучиони
Фабио
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
11
Болока
Даниэль
4
Коне
Бенджамин
7
Роден
Маркус
10
Касо
Джузеппе
16
Гарритано
Лука
24
Моро
Лука
12
Леццерини
Лука
2
Карачич
Фран
32
Папетти
Андреа
4
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
8
Ндой
Эмануэле
9
Морео
Стефано
24
Бьянки
Флавио
11
Айе
Флориан
Фрозиноне
4-2-3-1
Брешия
4-3-1-2

История личных встреч

Фрозиноне
Брешия

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СB
2:2
СB
2:2
СB
0:1
СB
1:2
ТМК
3:2
СB
1:2
СB
2:0
СB
1:0
СB
2:0
СB
3:1
СB
1:0
СB
3:1
СB
1:0
СB
0:3
СB
2:1
СB
2:2
СB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роден Маркус 1 0.5
Мулаттьери Самуэле 1 0.5
Касо Джузеппе 1 0.5
Моро Лука 1 0.5
Лучиони Фабио 0 0
Гарритано Лука 0 0
Бошич Милош 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндой Эмануэле 1 0.5
Бьянки Флавио 1 0.5
Карачич Фран 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучиони Фабио 1 0
Болока Даниэль 1 0
Коне Бенджамин 1 0
Турати Стефано 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карачич Фран 1 0
Уар Матье 1 0
Папетти Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0
Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Комо 1:2
Брешия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1
Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0 Пиза - Брешия 0:0 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Козенца 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Палермо 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Дженоа 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Кальяри 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Тернана 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Венеция 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Читтаделла 2 1 0 1 5 - 5 3
11. Брешия 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Парма 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Беневенто 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Пиза 2 0 1 1 5 - 6 1
17. СПАЛ 2013 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Перуджа 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Зюйдтироль 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Фрозиноне 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
7. Тернана 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Кальяри 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Пиза 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Бари 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Перуджа 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Модена 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Зюйдтироль 1 0 0 1 1 - 2 0
20. СПАЛ 2013 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Венеция 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Козенца 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Дженоа 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
10. СПАЛ 2013 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Палермо 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Читтаделла 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
16. Тернана 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Модена 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Брешия 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      32'
      Карачич Фран получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Ван Де Лои Томми уходит с поля. Лабойко Якуб выходит вместо него
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Моро Лука бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Фрозиноне 3:0 Брешия онлайн

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