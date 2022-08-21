  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Тернана
0:0
Первый тайм: 23'
Реджина
0'
15' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
19' Желтая карточка
Ционек Тьяго

Ход матча

15'
Ди Таккио Франческо
 
19'
 
Ционек Тьяго

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Реджина
2.30
3.44
3.66
Все Коэффициенты
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
26
Богдан
Лука
19
Капуано
Марко
91
Коррадо
Никколо
2
Кулибали
Мамаду
14
Ди
Таккио
Франческо
34
Агацци
Давиде
21
Партипило
Антони
5
Палумбо
Антонио
17
Фавилли
Андреа
22
Коломби
Симоне
27
Пьероцци
Никколо
3
Ционек
Тьяго
28
Гальоло
Риккардо
98
Federico
Giraudo
14
Фаббиан
Джованни
8
Кризетиг
Лоренцо
94
Льотти
Даниэле
21
Риччи
Федерико
7
Менез
Жереми
99
Ривас
Ригоберто
Тернана
4-3-2-1
Реджина
4-3-3

История личных встреч

Тернана
Реджина

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

СB
2:0
СB
3:2
СC
1:0
СC
1:1
СB
1:2
СB
2:1
СB
1:0
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фавилли Андреа 1 0.5
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ривас Ригоберто 1 0.5
Менез Жереми 1 0.5
Кризетиг Лоренцо 1 0.5
Канотто Луиджи 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пагера Фабрицио 1 0
Палумбо Антонио 1 0
Богдан Лука 1 0
Диаките Салим 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьероцци Никколо 1 0
Фаббиан Джованни 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4
Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2 Тернана - Лечче 1:4 Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3
Реджина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0
Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Палермо 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Реджина 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Дженоа 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Козенца 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Комо 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Читтаделла 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Брешия 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Парма 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Кальяри 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Беневенто 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Модена 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Венеция 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Тернана 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
17. СПАЛ 2013 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Зюйдтироль 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Перуджа 2 0 1 1 0 - 2 1
20. Пиза 0:1 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Брешия 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Фрозиноне 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Читтаделла 0:0 1 1 0 0 4 - 3 3
6. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Козенца 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Бари 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кальяри 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Тернана 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Комо 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Зюйдтироль 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Перуджа 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Реджина 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Модена 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Венеция 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Пиза 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20. СПАЛ 2013 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Фрозиноне 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Дженоа 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Козенца 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Комо 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Читтаделла 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Палермо 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кальяри 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Модена 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Венеция 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13. СПАЛ 2013 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Брешия 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Тернана 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Пиза 0:1 1 0 0 1 3 - 4 0
19. Зюйдтироль 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Реджина
2.30
3.44
3.66
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тернана 0:0 Реджина онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Тернана
Реджина
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 