Стадион: Либеро Либерати
Ход матча
19'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
26
Богдан
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Тернана
Реджина
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фавилли Андреа
|1
|0.5
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ривас Ригоберто
|1
|0.5
|Менез Жереми
|1
|0.5
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.5
|Канотто Луиджи
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Палумбо Антонио
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Диаките Салим
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьероцци Никколо
|1
|0
|Фаббиан Джованни
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4
Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2 Тернана - Лечче 1:4 Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3
Реджина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0
Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Палермо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Реджина
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Асколи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Дженоа
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Козенца
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Комо
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Читтаделла
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Брешия
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Парма
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Кальяри
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Беневенто
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Модена
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Венеция
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Тернана
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Зюйдтироль
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|20.
|Пиза
|0:1
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Брешия
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Палермо
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Фрозиноне
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Читтаделла
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Козенца
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Кальяри
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Тернана
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Комо
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Зюйдтироль
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Перуджа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Реджина
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Модена
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Венеция
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Пиза
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Фрозиноне
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Дженоа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Козенца
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Комо
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Читтаделла
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Палермо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Кальяри
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Модена
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Венеция
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Беневенто
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Брешия
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Тернана
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Пиза
|0:1
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|19.
|Зюйдтироль
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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