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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Тернана
1:0
Конец матча
Реджина
0'
15' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
19' Желтая карточка
Ционек Тьяго
1:0
26' Гол
Партипило Антони
76' Желтая карточка
Челли Алессандро
90'+12
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
26
Богдан
Лука
19
Капуано
Марко
91
Коррадо
Никколо
2
Кулибали
Мамаду
14
Ди
Таккио
Франческо
34
Агацци
Давиде
21
Партипило
Антони
5
Палумбо
Антонио
17
Фавилли
Андреа
22
Коломби
Симоне
27
Пьероцци
Никколо
3
Ционек
Тьяго
28
Гальоло
Риккардо
98
Federico
Giraudo
14
Фаббиан
Джованни
8
Кризетиг
Лоренцо
94
Льотти
Даниэле
21
Риччи
Федерико
7
Менез
Жереми
99
Ривас
Ригоберто
Тернана
4-3-2-1
Реджина
4-3-3

История личных встреч

Тернана
Реджина

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

СB
2:0
СB
3:2
СC
1:0
СC
1:1
СB
1:2
СB
2:1
СB
1:0
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Партипило Антони 1 0.5
Фавилли Андреа 1 0.5
Палумбо Антонио 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ривас Ригоберто 1 0.5
Менез Жереми 1 0.5
Кризетиг Лоренцо 1 0.5
Канотто Луиджи 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пагера Фабрицио 1 0
Ди Таккио Франческо 1 0
Палумбо Антонио 1 0
Богдан Лука 1 0
Челли Алессандро III 1 0
Диаките Салим 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ционек Тьяго 1 0
Пьероцци Никколо 1 0
Фаббиан Джованни 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4
Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2 Тернана - Лечче 1:4 Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3
Реджина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0
Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Козенца 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Палермо 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Дженоа 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Кальяри 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Тернана 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Венеция 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Читтаделла 2 1 0 1 5 - 5 3
11. Брешия 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Парма 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Беневенто 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Пиза 2 0 1 1 5 - 6 1
17. СПАЛ 2013 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Перуджа 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Зюйдтироль 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Фрозиноне 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
7. Тернана 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Кальяри 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Пиза 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Бари 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Перуджа 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Модена 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Зюйдтироль 1 0 0 1 1 - 2 0
20. СПАЛ 2013 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Венеция 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Козенца 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Дженоа 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
10. СПАЛ 2013 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Палермо 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Читтаделла 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
16. Тернана 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Модена 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Брешия 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Партипило Антони бьет в цель!
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