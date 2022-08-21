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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Зюйдтироль
0:0
Первый тайм: 23'
Венеция
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Зюйдтироль
Ничья
Венеция
2.55
3.31
3.58
Все Коэффициенты
1
Полуцци
Джакомо
26
Де
Коль
Филиппо
5
Kevin
Mathieu
Vinetot
4
Marco
Curto
11
Д'Орацио
Томмазо
21
Fabian
Tait
23
Помпетти
Марко
14
Николусси
Кавилья
Ханс
10
Карретта
Мирко
91
Raphael
Odogwu
18
Ровер
Маттео
66
Йоронен
Йессе
7
Дзампано
Франческо
2
Висневски
Пшемыслав
32
Чеккарони
Пьетро
5
Хапс
Ридгесиано
33
Чрнигой
Домен
6
Бузио
Джанлука
8
Тессманн
Таннер
25
Пьерини
Николас
11
Новакович
Андрия
17
Йонсен
Деннис
Зюйдтироль
4-3-3
Венеция
4-3-3

История личных встреч

Зюйдтироль
Венеция

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед

История матчей

К
0:1
ЛП
0:2
ЛП
2:0
ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛП
0:1
ППД
1:4
ППД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонсен Деннис 1 0.5

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giovanni Zaro 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чрнигой Домен 1 0
Дзампано Франческо 1 0
Чеккарони Пьетро 1 0
Бузио Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2
Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Сереньо 1:0 Зюйдтироль - Про Сесто 2:0 Ювентус (до 23 лет) - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Мантуя 1:0 Пьяченца - Зюйдтироль 1:0 Тренто - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Про Патрия 0:0 Джиана Эрминио - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Про Верчелли 1:0 Виртус Верона - Зюйдтироль 1:1
Венеция
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0
Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Палермо 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Реджина 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Дженоа 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Козенца 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Комо 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Читтаделла 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Брешия 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Парма 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Кальяри 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Беневенто 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Модена 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Венеция 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Тернана 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
17. СПАЛ 2013 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Зюйдтироль 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Перуджа 2 0 1 1 0 - 2 1
20. Пиза 0:1 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Брешия 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Фрозиноне 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Читтаделла 0:0 1 1 0 0 4 - 3 3
6. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Козенца 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Бари 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кальяри 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Тернана 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Комо 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Зюйдтироль 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Перуджа 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Реджина 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Модена 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Венеция 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Пиза 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20. СПАЛ 2013 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Фрозиноне 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Дженоа 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Козенца 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Комо 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Читтаделла 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Палермо 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кальяри 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Модена 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Венеция 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13. СПАЛ 2013 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Брешия 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Тернана 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Пиза 0:1 1 0 0 1 3 - 4 0
19. Зюйдтироль 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Зюйдтироль
Ничья
Венеция
2.55
3.31
3.58
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Зюйдтироль 0:0 Венеция онлайн

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