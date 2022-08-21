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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Зюйдтироль
1:2
Конец матча
Венеция
0'
43' Желтая карточка
Бузио Джанлука
1:0
60' Гол
Raphael Odogwu
62' Желтая карточка
Чеккарони Пьетро
1:1
83' Гол
Кюизанс Микаэль
90' Желтая карточка
Дзампано Франческо
1:2
90' Гол в свои ворота
Marco Curto
90'+7

Ход матча

40'
Белардинелли Лука
Fabian Tait
 
43'
 
Бузио Джанлука
60'
Raphael Odogwu
(Карретта Мирко)
1:0
62'
 
Чеккарони Пьетро
63'
 
Похьянпало Йоэль
Новакович Андрия
63'
 
Кюизанс Микаэль
Бузио Джанлука
66'
Маццокки Симоне
Raphael Odogwu
 
66'
Simone Davi
Карретта Мирко
 
77'
Берра Филиппо
Д'Орацио Томмазо
 
78'
 
Коннолли Аарон
Йонсен Деннис
78'
 
Де Врис Джек
Пьерини Николас
83'
1:1
Кюизанс Микаэль
(Похьянпало Йоэль)
90'
 
Дзампано Франческо
90'
1:2
Marco Curto

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
1
Полуцци
Джакомо
26
Де
Коль
Филиппо
5
Kevin
Mathieu
Vinetot
4
Marco
Curto
11
Д'Орацио
Томмазо
21
Fabian
Tait
23
Помпетти
Марко
14
Николусси
Кавилья
Ханс
10
Карретта
Мирко
90
Raphael
Odogwu
18
Ровер
Маттео
66
Йоронен
Йессе
7
Дзампано
Франческо
2
Висневски
Пшемыслав
32
Чеккарони
Пьетро
5
Хапс
Ридгесиано
33
Чрнигой
Домен
6
Бузио
Джанлука
8
Тессманн
Таннер
25
Пьерини
Николас
11
Новакович
Андрия
17
Йонсен
Деннис
Зюйдтироль
4-3-3
Венеция
4-3-3

История личных встреч

Зюйдтироль
Венеция

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед

История матчей

К
0:1
ЛП
0:2
ЛП
2:0
ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛП
0:1
ППД
1:4
ППД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Raphael Odogwu 1 0.5
Карретта Мирко 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонсен Деннис 1 0.5
Кюизанс Микаэль 1 0.5
Похьянпало Йоэль 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giovanni Zaro 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 2 0
Чеккарони Пьетро 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Чрнигой Домен 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2
Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Сереньо 1:0 Зюйдтироль - Про Сесто 2:0 Ювентус (до 23 лет) - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Мантуя 1:0 Пьяченца - Зюйдтироль 1:0 Тренто - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Про Патрия 0:0 Джиана Эрминио - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Про Верчелли 1:0 Виртус Верона - Зюйдтироль 1:1
Венеция
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0
Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Козенца 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Палермо 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Дженоа 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Кальяри 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Тернана 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Венеция 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Читтаделла 2 1 0 1 5 - 5 3
11. Брешия 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Парма 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Беневенто 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Пиза 2 0 1 1 5 - 6 1
17. СПАЛ 2013 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Перуджа 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Зюйдтироль 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Фрозиноне 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
7. Тернана 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Кальяри 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Пиза 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Бари 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Перуджа 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Модена 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Зюйдтироль 1 0 0 1 1 - 2 0
20. СПАЛ 2013 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Венеция 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Козенца 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Дженоа 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
10. СПАЛ 2013 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Палермо 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Читтаделла 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
16. Тернана 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Модена 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Брешия 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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