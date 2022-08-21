Стадион: Stadio M. Druso
1:2
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаБузио Джанлука
1:0
60' ГолRaphael Odogwu
62' Желтая карточкаЧеккарони Пьетро
1:1
83' ГолКюизанс Микаэль
90' Желтая карточкаДзампано Франческо
1:2
90' Гол в свои воротаMarco Curto
90'+7
Ход матча
43'
60'
1:0
62'
83'
90'
1:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 6
-
1 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
21
Fabian
Tait
18
Ровер
Маттео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Fabian TaitПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Ровер МаттеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
24 Simone Davi
-
Главный тренер: Леандро Греко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Де Врис ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
23 Patrick Leal
-
Главный тренер: Ivan Javorcic
История личных встреч
Зюйдтироль
Венеция
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Raphael Odogwu
|1
|0.5
|Карретта Мирко
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонсен Деннис
|1
|0.5
|Кюизанс Микаэль
|1
|0.5
|Похьянпало Йоэль
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giovanni Zaro
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|2
|0
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2
Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Сереньо 1:0 Зюйдтироль - Про Сесто 2:0 Ювентус (до 23 лет) - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Мантуя 1:0 Пьяченца - Зюйдтироль 1:0 Тренто - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Про Патрия 0:0 Джиана Эрминио - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Про Верчелли 1:0 Виртус Верона - Зюйдтироль 1:1
Венеция
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0
Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Козенца
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Палермо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Дженоа
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Асколи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Кальяри
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Тернана
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Реджина
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Венеция
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Читтаделла
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|Брешия
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Парма
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Беневенто
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Пиза
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|17.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|Модена
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Зюйдтироль
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Палермо
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|Тернана
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Кальяри
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Пиза
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Перуджа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Модена
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Венеция
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Дженоа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Реджина
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Беневенто
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Палермо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Читтаделла
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Модена
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Брешия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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