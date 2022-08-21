Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
0'
0:1
33' ГолБонфанти Николас
48' Желтая карточкаЧиттадини Джорджо
57' Желтая карточкаВока Идриз
1:1
67' ГолФлоренци Альдо
77' Желтая карточкаДьяв Давиде
2:1
80' ГолБрешанини Марко
90' Желтая карточкаПанада Симоне
90'+6
Ход матча
33'
0:1
57'
67'
77'
80'
2:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
14
Панико
Чиро
42
Вока
Идриз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Панико ЧироЗащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Гоцци ПаолоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Davide Dionigi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дьяв ДавидеНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларривей Хоакин
|1
|0.5
|Брешанини Марко
|1
|0.5
|Флоренци Альдо
|1
|0.5
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонфанти Николас
|1
|0.5
|Понси Фабио
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вока Идриз
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
|Флоренци Альдо
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панада Симоне
|2
|0
|Дьяв Давиде
|1
|0
|Читтадини Джорджо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0
Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0 Козенца - Лечче 2:2 Тернана - Козенца 2:0 Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Комо - Козенца 2:1
Модена
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0
Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1 Модена - Имолезе 2:1 Пистойезе - Модена 1:0 Модена - Мателика 3:0 Вис Пезаро - Модена 0:3 Модена - Сиена 1:1 Каррарезе - Модена 2:3 Модена - Ольбия 1:2 Модена - Пескара 1:0 Терамо - Модена 1:2 Витербезе - Модена 0:1 Модена - Аквила Монтеварки 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Козенца
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Палермо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Дженоа
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Асколи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Кальяри
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Тернана
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Реджина
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Венеция
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Читтаделла
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|Брешия
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Парма
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Беневенто
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Пиза
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|17.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|Модена
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Зюйдтироль
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Палермо
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|Тернана
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Кальяри
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Пиза
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Перуджа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Модена
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Венеция
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Дженоа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Реджина
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Беневенто
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Палермо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Читтаделла
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Модена
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Брешия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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